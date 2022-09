Angrer raseriutbrudd: – Burde ikke sagt det

LEGGER SEG FLAT: Fernando Alonso beklager at han blant annet kalte Lewis Hamilton for en idiot. Foto: James Moy

Det gikk hett for seg i Belgias Grand Prix forrige helg, da Lewis Hamilton kolliderte og fløy i luften etter sammenstøt med Fernando Alonso.

Spanjolen raste over Hamiltons kjøring på teamradioen, som Mercedes-føreren i etterkant tok på seg skylden for.

– For en idiot. Han lukker døren fra utsiden, vi hadde en kjempestart, men han her vet bare hvordan man starter først, lød det fra Alonso.

Til Sky Sports unnskylder Alpine-føreren utbruddet og forteller at reaksjonene har tatt av den siste uken.

– Når du sier noe, og beklager om jeg gjentar dette, til en britisk fører følger et enormt medieengasjement. Hvis man sier noe til en latinsk utøver er alt litt gøyere. Men hvis man sier noe til «andre» er det litt mer seriøst.

– Men ja, jeg beklager. Jeg tenkte ikke over hva jeg sa, legger 46-åringen til.

VENNER IGJEN: Fernando Alonso spurte om Lewis Hamiltons caps, som laget har delt på sosiale medier. Foto: Mercedes-AMG Petronas

Fredsgest

Under den nederlandske GP-paddocken før helgens løp i Zandvoort, ba Alonso om en signert Hamilton-caps for å vise respekt og stemningen mellom duoen virker å være god.

De tidligere verdensmesterne kjempet om tredje- og fjerdeplassen i Spa før kollisjonen i sving fem tidlig i løpet, hvor Hamilton ble tvunget til å trekke seg, mens Alonso til slutt endte på femteplass.

– Øyeblikkets hete og adrenalinet av å endelig kjempe for pallplass gjorde at jeg sa disse kommentarene som jeg ikke burde sagt, forklarer Alonso.

– Jeg har stor respekt og absolutt ingen problemer med han, fortsetter Alpine-føreren.

– Glad jeg er i live

Hamilton kommenterte at han ikke brydde seg om Alonsos reaksjon og at det ikke påvirket han. 37-åringen var heller glad for at han kom fra krasjen i god behold.

– Jeg brakk nesten ryggen på vei ned. Det var et stort støt. Jeg husker jeg så ned på bakken. Det var ganske høyt. Jeg er glad jeg fortsatt er i live og i god form, forteller han ifølge GPFans.

Hamilton, som har vunnet Formel 1 sju ganger, har hatt en svak sesong og ligger på sjetteplass i VM-sammendraget.

Alonso vant selv i 2005 og 2006, men resultatene har gått nedover med alderen. Foreløpig i år er spanjolen nummer ni.

Red Bulls Max Verstappen leder suverent, 93 poeng foran lagkamerat Sergio Perez.