Angrepet som endret historien

På begynnelsen av 90-tallet dreide kvinnetennis seg om to store profiler, Monica Seles, som frem til 1994 representerte Jugoslavia, og Steffi Graf fra Tyskland. Rivaliseringen mellom dem var knallhard, og interessen for kvinnetennis var enorm.

Men den 30. april 1993 fikk rivaleriet en sjokkerende konsekvens.

La oss starte med begynnelsen. På 80-tallet var Stefanie Graf kvinnetennisens store stjerne.

Før Seles gjorde sitt inntog i sporten hadde Graf tatt ni major-titler. I 1988 klarte Graf til og med den utrolige bragden å vinne alle Grand Slam-turneringene i løpet av året. Og ikke nok med det, hun ble også olympisk mester i Seoul.

SUKSESS: I årene før angrepet var Seles veldig sukessfull, og vant blant annet åtte majortitler i perioden 1990-1993. Her er hun fra semifinalen i U.S. Open i 1992. Foto: Richard Drew/AP Photo

En legendarisk duell

Men så kom 90-tallet, og et nytt supertalent: Monica Seles. I 1990 vant hun sin første major allerede som 16-åring. I årene før den skjebnesvangre aprildagen i 1993 hadde hun vært helt suveren.

Hun vant tre ganger på rad i både French Open (90-92) og Australian Open (91-93). I US Open vant hun to ganger på rad (91 og 92).

Innbyrdes var de to svært jevne, med et 6-4 overtak til Graf.

I 1993 hadde Seles fratatt Graf førsteplassen på verdensrankingen. Hun hadde, som nevnt, allerede vunnet årets første majorturnering da hun vant Australian Open.

Angrepet

Alt var som normalt da hun spilte kvartfinale i en turnering i Hamburg mot russiske Magdalena Maleeva, i oppkjøringen mot French Open.

På stillingen 6-4, 4-3 til Seles tok spillerne en drikkepause. Og da skjedde det utenkelige.

SMERTER: Monica Seles hadde tydelige smerter etter å ha blitt angrepet under kamp Foto: AFP Photo/ARD/NDR/Handout.

Günter Parche, en fanatisk Steffi Graf-supporter, knivstakk Seles. Han uttalte under rettsaken at målet var å skade Seles slik at hun ikke kunne spille tennis på lang tid.

Heldigvis nådde kniven «bare» to centimeter inn i ryggen hennes. Ingen vitale organer ble truffet.

Men Parche lyktes likevel med sitt mål. Seles returnerte ikke til tennissporten igjen før 29. juli 1995, i en oppvisningskamp mot Martina Navratilova, som nettopp hadde lagt opp.

Seles' comeback i konkurranse skjedde 17 dager senere. Knivangrepet satt henne altså ut av spill i omtrent to år og fire måneder.

Oppsiktsvekkende dom

Da dommen falt i rettssaken etter hendelsen, var det klart for enda en oppsiktsvekkende vri i historien.

Parche slapp nemlig ytterligere fengsel utover de fem månedene han satt fengslet mellom arrestasjonen og domsavsigelsen.

Etter at dommen var klar kom Seles med en uttalelse hvor hun sa at hun var sjokkert over utfallet.

Til og med Parche virket overrasket over dommen, og uttalte at han hadde forventet å tilbringe mange år i fengsel.

Et trøblete comeback

Den første kampen kunne bære bud om et suksessfullt comeback. Seles vant greit 6-0, 6-3. Men Seles kom aldri tilbake til det nivået hun hadde før knivangrepet.

I HALL OF FAME: Seles har en naturlig plass i tennisens Hall Of Fame. Her er hun fra hun ble innlemmet i det prestisjetunge selskapet. Foto: Darren Calabrese/AP Photo/The Canadian Press

Som nevnt sto det 6-4 innbyrdes i kamper mellom Seles og Graf. Etter knivangrepet vant Graf fem av de seks siste oppgjørene mellom dem, og dermed 10-5 totalt. Men i de tøffe årene etter knivangrepet kom det også et stort lyspunkt. I 1996 tok Seles sin niende major-tittel. Den niende ble også hennes siste. Graf, på sin side, endte opp med 22 majortitler.

Hvem som er verdens beste innen sin idrett vil det selvfølgelig alltid være diskusjon om. At Monica Seles fortjener en plass i diskusjonen om tidenes beste kvinnelige tennisspiller er det ingen tvil om.

Det som også er helt sikkert er at dametennisen ble ranet for et viktig kapittel i historien om en av tidenes beste, da Monica Seles ble knivstukket for 30 år siden.

Kilder:

This day in sports history: On-court attack of Monica Seles robs tennis of all-time great run (yahoo.com)



August 15, 1995: The day Monica Seles courageously returned to the Tour (tennismajors.com)



Monica Seles and Steffi Graf: A rivalry too good to be true? - Women's Tennis Blog (womenstennisblog.com)



TENNIS; Seles's Assailant Gets Suspended Sentence - The New York Times (nytimes.com)