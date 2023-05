Aner ikke hva som feiler ham: – Fortsetter dette, blir det mentalt tøft

Det var etter en fire kilometer lang konkurranse i Italia at Kjetil Borch gikk på en skikkelig smell.

Singelscullerroeren som vanligvis trener mindre enn konkurrentene, har i vinter økt antallet effektive treningstimer. Mer trening, kombinert med utbrudd av magetrøbbel hos flere i leiren, gjorde at formen ikke var all verden.

– Jeg vurderte helt frem til start om jeg skulle starte. Det var årets første løp, så det gidder jeg ikke å stå over. Jeg måtte dra i gang 2023, sier Borch, som tok sølv i Tokyo-OL for to år siden.



Prestasjonen og resultatet var godt, men Borch merket at kroppen ikke fungerte som den vanligvis gjør.

Trenger flere timer mer søvn

– Det var steintøft etterpå. Jeg kjente at kroppen ikke hentet seg inn. Det var mye hodepine og stort søvnbehov.

Fra å klare seg med 7,5 timer søvn, har han de siste ukene trengt ti timer på puten. Kroppen har kjentes urolig.



Derfor har han tatt helt treningsfri i 4-5 dager, for å så starte med 30 minutters gange. Deretter har han økt treningsmengden- og lengden.

Til tross for at han har tatt det rolig og prøvd å komme seg til hektene gradvis, sliter han med å finne ut av det - mange uker etter løpet i Italia.

– Det er uforklarlig. Alt av blodprøver og avføringstester har vært helt fint. Jeg vet at ingenting er fysiologisk veldig galt. Kroppen er veldig kompleks, så det kan bli styrt av hormoner, belastning, ja, ganske mye, sier 33-åringen.



SØLV-VINNER: Under OL for to år siden i Tokyo tok Kjetil Borch sølv. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mentalt

Nå begynner han å kjenne på at det går ut over psyken.

– Jeg legger ikke skjul på at hvis dette fortsetter, så blir det mentalt tøft. Jeg har allerede kjent litt på det. Det var noen intervaller jeg skulle kjøre som ikke gikk, og da ble det en liten knekk.

– Da tenkte jeg «fader ass, nå har jeg prøvd det meste».



Han har opplevd lignende perioder to ganger tidligere, men da har det løst seg etter hvert. Nå vet han ikke når alt er tilbake til normalen.

– Det er helt umulig å planlegge. Det kan gå kjempebra i morgen, eller så kan det vare i flere uker. Men noe mer enn det tror jeg ikke. Likevel så er det en stor usikkerhet.

Om tre uker er det EM. Planen er å delta.

– Jeg er klar for EM fysisk sett, så lenge jeg ikke går rundt med søvnbehov eller hodepine. Det skjer helt uten forventinger, så det får bli som det blir, sier Borch.