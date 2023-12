Andreas Evensen Goa – 13. runde i ringen

LIVETS KAMP: Han har tatt i mot mang en trøkk i løpet av en lang og innholdsrik boksekarriere. Det var allikevel utenfor ringen at livets tøffeste motstander ventet for Andreas Evensen Goa. Foto: Per-Atle Karlsen

Fire ganger norgesmester, 17 proffseire, tittelkamp i EM og VM, og WBOs og WBAs interkontinentale tittelbelte i fjærvekt.

Andreas Evensen Goa var i sin tid en av Norges desidert beste boksere uansett vektklasse. Nesten ti år er gått siden han fant ut at nok er nok.

SYNLIGE BEVIS: Andreas Evensen Goa med de synlige bevisene på at han en gang var blant verdens beste boksere i sin vektklasse. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg begynner å kjenne litt på … jeg vet ikke om det er savn, men om det ikke er savn eller nostalgi, så er det kanskje en mellomting. Jeg har fortsatt en boksesekk som jeg slår litt på og jeg trener bitte litt boksing også, men mitt hovedfokus har vært å gjøre alt mulig annet, sier Evensen Goa til TV 2.

Den tidligere fighteren bruker førjulstiden på flytting og familie. Midt i flyttekaoset på Røros tar 37-åringen seg likevel tid til en prat med TV 2.

En prat om en storslått og tidvis brutal boksekarriere, hverdagen som ble snudd på hodet i 2019, og om livet og døden.

Storslått karriere

Vi må tilbake til begynnelsen av 2000-tallet for å finne Evensen Goas første møte med boksingen.

Som 14-åring ble han tatt med i boksekjelleren under Rema 1000 på Melhus i Trøndelag.

BITT AV BLÅVEIS: I kjelleren hos Apollo Bokseklubb på Melhus la Andreas Evensen Goa for sin suksess. Foto: Gorm Kallestad

Der ble han værende.

– Jeg ble bare bitt av den første blåveisen, holdt jeg på å si. Det var artig, det var noe nytt og så var det litt Rocky Balboa som skal ha æren for det. Eller skylda, humrer Evensen Goa.



I løpet av de neste 14 årene skulle han sakte, men sikkert slå seg opp mot verdenseliten.

I 2010 ble den colombianskfødte trønderen interkontinental mester i WBO og samme år ble han kåret til årets bokser, uansett vektklasse, av samme organisasjon.

BLOD, SVETTE OG TÅRER: Tittelbeltene har på ingen måte kommet gratis for Andreas Evensen Goa. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det var blod, svette og tårer nede i kjelleren på Rema 1000. Det er egentlig det jeg kommer på mest, men det var jo også det som ga resultater når man står i rampelyset den halvtimen og bokser om en tittel, smiler Evensen Goa.

«Urinen var svart som cola»

Selv om den offensive angrepsbokseren opplevde stor suksess i løpet av sine år i ringen, var det flere som ofte var bekymret for den hardtslående trønderen.

For én ting var at han ga mange blåveiser, men han mottok sannelig en del også.

ALT ELLER INGENTING: Det gikk ofte hardt for seg da Evensen Goa entret ringen. Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

– Jeg har tenkt på det og jeg har vel egentlig landet på det at det først og fremst har litt med idrettens, ikke identitet, men karakteristikker. Det er en hard idrett som tærer og krever på kroppen, sier Evensen Goa og fortsetter:



– Jeg husker jeg leverte dopingprøve av urin som var svart som cola. Da kjente jeg litt på den frykten med at «hva er det vi utsetter kroppen vår for?».



I 2013 kom den daværende 27-åringen etter hvert frem til at nok var nok.

– I motsetning til mange andre idretter så kan man ikke gå inn halvveis forberedt, for da står det om …

EN PÅ TYGGA: En smått forslått Evensen Goa har akkurat tapt EM-kampen mot Alex Miskirtchian på teknisk knockout i 12. runde. Foto: Claus Fisker

Evensen Goa tar en liten kunstpause, før han fortsetter:



– Man må være hundre prosent dedikert til den jobben man må legge ned og skal gjøre, og jeg var ikke der lenger, rett og slett, sier han.

Sjokkbeskjeden

Etter karrieren var det læreryrket som ventet for den tidligere bokseren.

BLE LÆRER: Etter boksekarrieren ventet en ny hverdag som lærer for mannen fra Haltdalen. Foto: Øyvind Hermstad

– Jeg tenkte vel det underveis i karrieren at jeg ikke blir pensjonist i dette yrket. Da karrieren var over var jeg egentlig ferdig utdannet som lærer, så det var egentlig bare å hoppe inn i lærer-skoene, sier Evensen Goa.

I 2019 skulle han og kona Mona så flytte til Frøya, der en ny lærerstilling ventet den gamle bokseren.

Så kom sjokkbeskjeden.

– Like før vi skulle flytte så fikk jeg beskjed om at jeg hadde kreft. Skjoldbruskkjertelkreft med spredning, var beskjeden. Det var litt sånn sjokkartet, sier Evensen Goa og fortsetter:

– Jeg har ingen problemer med å snakke om det, men det som kanskje er den største utfordringen for de som har kreft, det er å få hverdagen til å fungere så vanlig som mulig. En kreftbehandling, uansett hvordan man vrir og vender på det, tærer mye på kroppen.

OPERASJON OG KREFTBEHANDLING: Evensen Goa har vært igjennom mange runder på St. Olavs hospital i Trondheim etter at han fikk påvist kreft i 2019. Foto: Privat

Fire år, to operasjoner og to runder med radioaktiv jodbehandling senere er Evensen Goa fortsatt ikke kreftfri.

– Jeg har levd sånn de siste to årene. De finner ikke helt ut hvor det er hen eller hva de skal gjøre for å ta knekken på det siste for at de kan kalle meg kreftfri per definisjon. Man går jo på en måte hele tiden og tenker at nå er kreften borte, nå finner de ikke noe mer, kanskje er kreftverdiene økt. Det der er en påkjenning, rett og slett.

– Jeg ville at vi skulle snakke om døden

Fire år ut i kampen mot kreften har Evensen Goa innfunnet seg med at det er noe han må lære seg å leve med.

Han innrømmer allikevel at han har vært innom tanken på å dø.

– Jeg tror jeg var ganske praktisk anlagt i starten. Jeg ville at vi skulle snakke om døden. Jeg vet ikke om vi snakket så mye om det praktiske ved en eventuell bortgang, men vi snakket litt rundt det, sier han.



– Frykter du døden?

– Nei. Jeg har innfunnet meg med at alle skal dø en dag. Jeg vet da søren. Jeg føler meg egentlig bare veldig heldig for at det ble oppdaget, tatt tak i og at jeg har fått god hjelp og oppfølging fra det norske helsevesenet.

Nå har han og legene endelig funnet en stoffskiftemedisin som bidrar til at hverdagen går rundt.

SKAL VINNE: Selv om han nå kjemper mot en motstander han ikke skal se, er Andreas Evensen Goa fast bestemt på å ta knekken på kreften. Foto: Per-Atle Karlsen

Det er ikke lenger kreften i seg selv som er det verste for Evensen Goa, men mer det å kjempe mot en motstander han ikke kan se.

– Det er utrolig frustrerende. Jeg kjemper jo egentlig mot meg selv og min egen kropp. Det kan i alle fall oppleves sånn.



«Fighterhjerte»

Tobarnsfaren har imidlertid ingen planer om å la sykdommen ta over livet.

På hjemmebane går det i full fart med to småbarn, hunden Lex, flytting og juleplanlegging.

PAPPA: Bokseringen er byttet ut med småbarnslivet for Andreas Evensen Goa. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er hektisk på et helt annet nivå enn jeg har hatt det tidligere. Det å være i andresete, og en tilrettelegger i større grad, er slitsomt, men veldig givende, innrømmer Evensens Goa.



Han retter samtidig stor takk til sin kone for alt hun har gjort gjennom hans karriere.

– Hun har vært den bautasteinen gjennom det hele, gjennom tykt og tynt. Vi har vært igjennom en god del gleder og sorger sammen. Når jeg ser tilbake på det så lurer jeg på hvorfor hun i det hele tatt giddet. Men vi har hatt en god symbiose oss imellom og vi har fått det til å fungere på vårt vis, smiler han.

Nå går familien på fire og en hund en ny hverdag på Røros i vente. Selv om boksingen nå tilhører fortiden, vil det nok for alltid være en del av den hardtslående trønderen.

Langt inne i runde 13 er mannen fra Haltdalen uansett tydelig på at kampen mot kreften er en kamp han vinner.

13. RUNDE: Han kan godt ta en trøkk eller to, men å gi opp er aldri et alternativ for Andreas Evensen Goa. Foto: Øyvind Hermstad

– Ja, det er det, sier han bestemt.

Han har nemlig to døtre han skal se vokse opp. Pappa-hjerte håper imidlertid at de finner seg andre hobbyer enn boksing.

– Jeg har jo tenkt at det hadde vært artig om de også hadde syntes at boksing var en all right idrett, men samtidig så tenker jeg det at jeg håper aldri, for guds skyld, at de velger boksing, avslutter han med et smil.