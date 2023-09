Analkule-slakt: – Sjokkerende

TV 2s sjakkeksperter er rystet over det de fikk høre under intervjuet med Hans Niemann og mener debatten har avsporet helt.

Et Piers Morgan-intervju publisert mandag med Hans Niemann har skapt overskrifter i Norge og sjakkverden.

Amerikaneren kalte Magnus Carlsen en bølle etter den åpne konflikten som har pågått mellom de to etter at nordmannen beskyldte Niemann for juks.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer går ikke med på å kalle Carlsen en bølle, men mener at Niemann har et poeng i kritikken.

– Sjakken hadde trengt en debatt om juks, måter å forebygge det på og hvor mye bevis som skal til for berettiget å kunne anklage en annen spiller, sier Hammer.

– Det er en viktig debatt å ha i sjakken, men den ble feid til side da Carlsen gikk så hardt etter Niemann og Niemann alene, fortsetter TV 2-eksperten.

Hammer påpeker at Carlsen har spilt mot andre motstandere som er beskyldt for juks uten at nordmannen har protestert.

– Men Carlsen setter streken akkurat på Niemann. Det fremstår merkverdig. Det gjør at man har avsporet en sunn debatt om juks i sjakk til heller en debatt om analkuler, som er noe tull som noen på internett fant på, sier han.

Den kanadiske stormesteren Eric Hansen var blant dem som spekulerte i om Niemann kunne brukt analkuler til å jukse.



Kulene ble særlig et tema i intervjuet med Morgan, som ikke ga seg med spørsmålene.

– Nysgjerrigheten din er bekymringsverdig. Du er kanskje personlig interessert, men svaret er nei, svarte Niemann.



Det får Hammer til å fyre seg opp.

– Piers Morgan presenterer seg som en journalist. Det virker som han tror at folk faktisk mente Niemann jukset med analkuler. Det er en internettspøk, sier Hammer.



– Morgan har kastet dette fritt rundt så mange ganger at folk tror det er en realitet. Det er sjokkerende. Det blir helt sprøtt, sier eksperten.

Ekspertkollega Maud Rødsmoen prøver å forklare hvordan jukseskandalen har fått dette sporet.

– For oss sjakkspillere er det jo en helt absurd situasjon å bevitne seg i å drøfte denne metoden. Hvis man påstår at Niemann har jukset er det gjerne på denne måten at han har kommunisert trekk. Så sånn sett er dette en eller annen måte, hvis han har jukset, sier Rødsmoen.

