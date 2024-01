Amundsen til topps i Tour de Ski: – Kastet opp før start

BEST: Ingen kunne true Harald Østberg Amundsen i Tour de Ski. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Harald Østberg Amundsen (25) vant søndag Tour de Ski sammenlagt. Han er den fjerde norske herreløperen som går til topps i konkurransen. Tidligere har Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo vunnet Tour de Ski.

– Det er helt sinnssykt. Det har vært litt av en prøvelse, sier Østberg Amundsen til Viaplay.

– Jeg gikk og kastet opp før start og kjente det virkelig på kroppen. Det var fantastisk å gå først inn i bakken, fortsetter han.

– Jeg er ikke vant til å være i den rollen. Nå skjønner jeg hvordan de store skiløperne opp gjennom tidene har hatt det. Jeg har prøvd å nyte det, men det er mentalt og fysisk tøft, sier Amundsen.

KRAFTPRØVE: Harald Østberg Amundsen var nervøs før start, men hadde full kontroll underveis. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Full kontroll

Amundsen hadde et forsprang på over ett og et halvt minutt før den avsluttende etappen opp alpinbakken Alpe Cermis. 25-åringen forsvarte seg godt underveis og hadde full kontroll på sammenlagtseieren.

Tyske Friedrich Moch ble nummer to sammenlagt. Franske Hugo Lapalus endte på 3. plass. Martin Løwstrøm Nyenget ble nest beste nordmann sammenlagt på 4. plass. Erik Valnes, som lå på 2. plass sammenlagt før den siste dagen, falt til 6. plass.

TOUR-PALLEN: Friedrich Moch, Harald Østberg Amundsen og Hugo Lapalus ble de tre beste i Tour de Ski sammenlagt. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Valnes var fornøyd med måten han løste den siste bakken på. Han er dypt imponert over det Amundsen har vist i Tour de Ski.

– Han er omtrent best i alt. Det er umulig å ta sekunder på ham, og han er blitt god i sprint. En skikkelig komplett skiløper. Det er kanskje bare Klæbo og Northug som kan matche ham der, sier Valnes til TV 2.

Jules Lapierre var sterkest av alle opp monsterbakken. Det var hans første verdenscupseier.

Gnistrende sesong

Amundsen har levert på et stabilt høyt nivå i årets utgave av Tour de Ski. På åpningssprinten i Toblach ble han nummer seks, før han fulgte opp med seier på jaktstarten dagen etter. Det ble det også under tøffe forhold i Davos tidligere denne uken.

Nordmannen har hatt en gnistrende god sesong så langt og sto med sju pallplasser før søndagens renn. 1. mars tok han VM-sølv på 15 kilometer fristil i Planica. I Oberstdorf to år tidligere tok han bronse på samme distanse.

Sveitisiske Dario Cologna står med flest sammenlagttriumfer i Tour de Ski-historien. Han gikk til topps i 2008/09-, 2010/11-, 2011/12- og 2017/18-utgaven av touren.

(©NTB/TV 2)