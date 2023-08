Amalie Iuel hyller sin overkvinne

Supertalentet endelig klar for sitt første VM:

Under U 23-EM knuste Henriette Jæger Amalie Iuels norske rekord på 400 meter med tida 51,06. Iuel fulgte løpet i hjemme i sofaen.

Når de to møtes på Olympiatoppen før VM får Jæger gode råd på veien av en høygravid Iuel som for første gang siden 2015 ikke er i den norske troppen til VM.

– Du må huske å bruke kjølevest, sier Iuel, etter en diskusjon om varmen som møter i den ungarske hovedstaden.

Rask SMS

Jæger har forberedt seg på å konkurrere i 35 varmegrader i Olympiatoppens varmekammer. På vei ut fra den glohete økta får Jæger med seg litt hyllest fra Iuel.

– Det var på tide. Jeg har bare venta på at rekorden røyk. Det er bare stas. Jeg unner henne det, sier Iuel til TV 2.

FØLGER MED: En høygravid Amalie Iuel hyller Henriette Jægers prestasjoner på banen. Og var den første til å gratulere da hun mistet sin gamle rekord på 400 meter. Her er hun med samboer Aksel Lund Svindal på NM i friidrett. Foto: Geir Olsen

Og selv om Jæger vet at rekorden bare er til låns, så forteller hun at Iuel var raskt ute etter at rekorden kom etter sølvløpet i U 23-EM tidligere i sommer.

– Hun er alltid så blid og positiv. Jeg tror hun var den første jeg fikk meldingen fra da jeg satt den rekorden. Det er superkoselig å se at man kan være så glad på andre sine vegne, sier Jæger, som tror Iuel kommer til å bli farlig sterk den dagen hun er tilbake etter svangerskapet.

Jæger selv vet hvordan det er å være borte fra idretten i perioder. i 2021 mistet hun nesten hele sesongen på grunn av flere brudd i foten. Først ble hun skadd etter å ha snublet i en hekk under syvkamp. Da det var leget, fikk hun enda et tretthetsbrudd som sendte henne flere uker på sidelinja.

– Sterkere av motgangen

I 2022 ble hun frisk og kom til finalen i junior-VM. Hun ble tatt ut til senior-VM i Eugene. Men da fikk hun covid, og måtte bli hjemme.

Så hun har allerede fått smake på motgang i karrieren.

– Jeg tror faktisk jeg har vokst litt på det. Nå skal jeg ikke si at det er noe positivt å bli skadet, men jeg tror det er litt greit å få et perspektiv på ting i blant.

– Har du kommet styrke ut av det, mentalt?

– Ja, det føler jeg jeg har. Det er helt sjukt, men det vekker instinktet. Jeg får bare mer lyst til å komme tilbake, og et enda sterkere konkurranseinstinkt enn det jeg hadde fra før – og det tror jeg er veldig bra, ler hun.

Skadehistorikken er en viktig grunn til at hun har satset på 400 meter i år. Sjukampen er foreløpig lagt på is.

– Jeg var lenge klar på at det var sjukamp jeg hadde lyst til å drive med, og jeg er fortsatt ikke helt enig med meg selv om hva det blir i framtida.

– Mer skånsomt med 400 meter

Og det er et dilemma. Mangekamp-treningen har gjort henne uhyre sterk og atletisk. Samtidig er skaderisikoen langt høyere med syv øvelser enn med bare én.

– Det er en litt annen trening på 400 meter som kanskje er mer skånsom for kroppen. Dessuten så vi allerede fra 2020 at jeg hadde en potensial på 400 meter. Det har fungert ganske greit, sier hun, før hun retter seg selv.

– Eller det har fungert veldig bra, he, he.

KONGENS POKAL: Henriette Jæger fikk kongepokalen under årets NM. Dette var hennes første, mens Karsten Warholm tok sin syvende. Foto: Geir Olsen

Hun har beholdt mye av grunntreningen fra sjukamp. Men inn mot mesterskapet er det kun løpsspesifikk trening på programmet.

Mamma Unn Merethe Jæger passer nøye på hver eneste økt.

– Jeg tror fortsatt at hun har en del å gå på på 400 meter, sier hun, og smiler lurt.

– Dels fordi hun fortsatt er ung, og dels fordi at vi har ikke spesialisert noe før i år. Da sier det seg nesten selv at det finnes en del verktøy i kassen som ikke er benyttet-

Om Jæger får det ut i VM er hun ikke like sikker på. Hun vil ikke skape unaturlige høye forventninger.

Selv er Jæger klar på hva som er målet.

– Målet er å få ut mitt beste løp i VM. Det blir ikke snakk om å spare på noe i forsøket. Det er all in. Kommer jeg til semifinale så er det en stor bonus.

Selv om hun har mye erfaring fra ungdomsmesterskap, er det mye nerver før det første store mesterskapet på seniornivå.

– Jeg gleder meg. Det blir veldig gøy.