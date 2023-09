Alvorlig syke Benjamin (13) fikk ekstraordinær gave av helten

Det var i begynnelsen av september at Benjamin Finshus deltok i og gjennomførte det knallharde Sluseløpet Skjoldastraumen.



13-åringen har en medfødt og alvorlig lungesykdom, men bet tennene sammen og gjennomførte løpet på Haugalandet på tiden 37.37.

LØPSVILLIG: Benjamin Finshus. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Jeg har lungesykdom som medfører at jeg blir sliten veldig raskt når jeg løper eller jobber hardt. Jeg får medisiner som hjelper litt, men kjenner det veldig godt fortsatt, forteller Benjamin Finshus til TV 2, og legger til:

– Men jeg deltok på løpet da en venn av meg spurte om jeg hadde lyst til å bli med. Da tenkte jeg «hvorfor ikke?». Så da løp jeg da. Det var ganske slitsomt, og jeg kjente det noe voldsomt, spesielt i oppoverbakkene.

Pappa Espen Finshus er imponert over gjennomføringsevnen.

– Benjamin går på fast medisiner, og i litt tøffere perioder har han vært innlagt på sykehus. Men akkurat nå er vi inne i en god periode og ser lyst på fremtiden, og tror han kommer sterkere ut av det, sier han til TV 2.

Her kommer Benjamin i mål. En gutt som ble født med alvorlig sykdom og som har vært MYE inn og ut av sykehuset. Kameratene (i gult) fulgte ham 4,5 km og i mål. Narve Gilje Nordås hjalp ham i innspurten. Dagens store vinner i Sluseløpet i Skjoldastraumen. Vi ble alle rørt 🏃🏼‍♂️❤️ pic.twitter.com/4MQgFB9AFc — Rune Bjerga (@RuneBjerga) September 3, 2023

Fikk uventet hjelp

På oppløpssiden fikk unggutten uventet hjelp og en ekstra dose motivasjon. Friidrettsstjernen Narve Gilje Nordås, som i august løp inn til en fenomenal bronsemedalje på 1500 meter under VM i friidrett i Budapest, dukket opp i feltet. Sammen løp de over målstreken.

– Jeg tenkte det var kjekt at Narve ville løpe med meg. De siste meterne ble liksom ikke da så slitsomme. Det betydde ganske mye at Narve var der, sier Finshus.

To uker etter å ha passert målstreken i det knalltøffe løpet fikk Benjamin Finshus møte Narve Gilje Nordås igjen på friidrettsbanen på Stavanger Stadion. Bronsevinneren fra VM er mektig imponert over 13-åringens prestasjon.

MED VM-DRAKTEN: Narve Gilje Nordås og Benjamin Finshus med friidrettsstjernens VM-drakt. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Det står virkelig respekt av en slik sluttspurt. Det setter ting i perspektiv, og er en større prestasjon enn det jeg gjorde i VM med tanke på forutsetningene. Det er en stor inspirasjon, og han viser at ingenting er umulig. Han hadde ikke tenkt å gi seg han, roser Gilje Nordås.

TIL ODEL OG EIE: Benjamin Finshus fikk Narve Gilje Nordås VM-drakt i gave etter å ha gjennomført Sluseløpet på Haugalandet. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Overrakte en historisk og spesiell gave

For så imponert ble friidrettsstjernen av 13-åringens løp at han tok med en helt spesiell gave da de to møttes igjen.

I sekken hadde Gilje Nordås med seg den historiske drakten jærbuen løp inn til bronsemedaljen på 1500-meteren med i VM. Drakten var selvsagt signert.

– Det skulle bare mangle det, jeg trenger den ikke selv. Han har bedre nytte av den drakten enn meg. Er det noen som fortjener den, så er det Benjamin. Det er ikke jeg som har inspirert Benjamin, det er Benjamin som har inspirert meg, sier Gilje Nordås om det å gi bort den historiske drakten sin.

– Tusen takk! Den skal opp på veggen. Og så vil jeg ta den med på skolen og vise den til vennene mine. Det er en veldig fin gave og det gjør at jeg også vil være med neste år i løpet, utbryter en rørt og takknemlig Benjamin Finshus etter å ha mottatt gaven.

STOLTE FORELDRE: Benjamin Finshus sammen med pappa Espen Finshus og mamma og VM-drakten. Foto: Bjarte Fossfjell.

– Vil vise andre at det er mulig



Men gaven er ikke det eneste som motiverer og inspirerer den løpsvillige 13-åringen til å delta i Sluseløpet neste år.

– Jeg har lyst til å vise andre at de kan klare å løpe uansett hvilke sykdommer eller utfordringer de har, slår han fast.

– Hva er det kjekkeste med å løpe?

– Det er å komme i mål, da får du sånn mestringsfølelse, svarer Benjamin Finshus, og tar et godt grep rundt Narve Gilje Nordås’ historiske drakt som han har fått til odel og eie.