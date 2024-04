Alvorets time: Derfor er han ikke bekymret

Nok en gang har det vært en oppkjøring preget av variasjon for Rosenborg.

Det som startet med et tap mot Las Palmas U19 på Gran Canaria i januar, ble avsluttet med 0-5 i generalprøven borte mot Viking forrige helg.

Mandag er det alvor.

– Vi var ganske enige om at det vi la i potten i Stavanger var for lite. Det var en uakseptabel prestasjon, men vi er ferdige med det. Jeg kan ikke stå her og garantere at vi skal slå Sandefjord på mandag, men jeg kan garantere at det kommer til å gløde av oss, sier Erlend Dahl Reitan til TV 2.



REVANSJELYSTEN: Erlend Dahl Reitan forsikrer om at det vil være et helt annet Rosenborg-lag som entrer banen mot Sandefjord, enn det tilfellet var i generalprøven mot Viking. Foto: Carina Johansen

Under trøndersk påskesol har Rosenborg unnagjort en treningsøkt foran et tjuetalls tilskuere.

– Det har vært lange uker og måneder, men nå ser vi at seriestarten nærmer seg veldig og det gleder vi oss veldig til, sier Reitan.



Tydelig Johansson

Smil, latter og god stemning står sentralt før det smeller. Bekymringer etter braktapet i oljebyen er i alle fall vanskelig å spore på Lerkendal.

– Vi er helt enige i at kroppsspråket, innsatsen og vår prestasjon var altfor, altfor langt unna det vi helst vil. Forskjellen er vel at jeg ikke er så bekymret for det. Det der var ett bevis i negativ retning, og jeg har masse bevis i positiv retning fra vi startet i januar. Det er derfor jeg ikke føler meg veldig bekymret, forklarer RBK-sjef Alfred Johansson til TV 2.



Den svenske 33-åringen har siden januar jobbet hardt med å implementere sine tanker på Brakka.

Han er allikevel tydelig på at jobben med å ta Rosenborg tilbake til toppen av norsk fotball ikke er gjort over natta.

TIL TOPPEN: RBK-sjef Alfred Johansson er tydelig på at trønderne skal tilbake til toppen av norsk fotball. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er klart at det kan svinge for alle lag i en enkeltmatch fra uke til uke. Real Madrid tapte en kamp her i La Liga for et par uker siden, og sånn er det også for Rosenborg, sier Johansson og fortsetter:

– Vi vet at vår ambisjon og forventningene på oss som klubb er at vi skal være i toppen av norsk fotball og spille internasjonalt. Nåtidsbildet og nåtidsanalysen er at vi ble nummer ni. Før vi begynner å prate om at vi skal vinne seriegull og spille i Europa, så skal vi vise at vi kan ha noe i den diskusjonen å gjøre. Det gjør vi gjennom å prestere i kampene vi spiller i Eliteserien og at vi kan se en økende prestasjon fra måned til måned.

Urokkelig

Mandag 1. april gjester altså Sandefjord Lerkendal til Johanssons første tellende test som Rosenborg-sjef.

Foreløpig er det solgt i overkant av 10.000 billetter, mens Øvre Øst – Kjernens område på stadion, nærmer seg utsolgt. RBK-bauta Dahl Reitan lover et heltent hjemmelag.

10.000 SOLGTE: Feltet til RBKs supportergruppe Kjernen nærmer seg utsolgt til serieåpningen mot Sandefjord. Foto: Ole Martin Wold

– Vi kommer til å mose på fra start på mandag. Det er veldig på tide at vi får til noe som underholder og fenger det trønderske publikum igjen. Det er ingenting som hadde vært deiligere enn at vi ser litt konturene av det i 2024, sier Reitan og legger til:

– Folk skal i alle fall være sikker på at det er en klubb og en gjeng som har sinnssykt lyst til å ta Rosenborg oppover igjen. Så vil tiden vise om vi er dyktige nok.



Uansett hvordan det går mot Sandefjord, virker Reitans sjef urokkelig i sin tilnærming til hvordan trønderne skal ta seg tilbake til toppen av Eliteserien.

EN HÅND Å HOLDE I: Jayden Nelson og Alfred Johansson er gode venner. Sammen håper de nok å gå i retningen RBK-sjefen peker. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Endringer i planen blir det ikke. «Uansett hva».

– Uansett hva så kommer vi til å fortsette fremover. Det er det som er poenget nå. Vi vet eksakt hvor vi skal, vi vet eksakt hvordan vi skal komme dit, vi vet eksakt hva vi skal utvikle oss på og vi vet eksakt hvordan laget skal spille fotball. Nå er det bare et spørsmål om å stå i det og sørge for at det blir bedre uke for uke. Uansett om vi får en bra start eller en dårlig start kommer vi til å gjøre det samme og sørge for at vi tar steg fremover.



– En drøm

Det er tydelig at den unge svensken sitrer etter å komme i gang med alvoret.

– Vi kan ikke garantere noen ting i form av resultat eller hvor mange mål vi skal score, sånn fungerer det liksom ikke. Det jeg kan garantere er at det kommer til å være et lag som er klare for å gjøre alt det de kan for Rosenborg, sier Johansson, og understreker at oppkjøring tross alt er akkurat det: oppkjøring.

ALVORETS TIME: Generalprøven mot Viking endte på verst tenkelig vis for Johansson og Rosenborg. Mandag begynner alvoret. Foto: Carina Johansen

– Når du står der inne med fansen, er det noe helt annet. Uansett hvor mye vi prater om at vi må være motiverte, gi alt i trening og kamp og sånne ting, så lenge det er oppkjøring er det oppkjøring. Det er noe annet når du kommer inn dit, sier han og peker mot Lerkendal.

RBK-sjefen legger ikke skjul på at serieåpningen blir en helt spesiell opplevelse også for han. Da venter både debuten som Rosenborg-sjef og hans første kamp i sjefsstolen for et seniorlag – en drøm som går i oppfyllelse.

EN DRØM: For Alfred Johansson er det nettopp det som går i oppfyllelse når han leder RBK på Lerkendal for første gang 2. påskedag. Foto: Ole Martin Wold

– Det er klart det er. Jeg har strebet etter å bli en bedre fotballtrener sånn at jeg kan få stå på de store arenaene og de store scenene. Det er klart at dette er et steg i min utvikling, det å få komme til en så stor og tradisjonsrik klubb, og få spille mot andre dyktige lag på en slik scene, sier Johansson, som forsikrer at han skal hjem og øve på «Bilde tå'n Ivers».



– Hundre prosent, avslutter han med et glis.