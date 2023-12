Nordmenn og resten av verden feirer i skrivende stund slutten på 2023 og starten på 2024.

Det gjelder også norske idrettsstjerner.

«2023 går inn i historiebøkene», skriver Amalie Iuel.

Hun fikk sammen med Aksel Lund Svindal sønnen Storm 1. september. Den tidligere alpinisten har også lagt ut et innlegg:

«På slutten av fjoråret fikk vi nyheten om at Amalie var gravid. Jeg visste umiddelbart at 2023 ville bli spesielt og det har vært alt jeg ønsket og mye mer»



«Ønsker alle et godt nyttår, fylt med masse glede, kjærlighet og muligheter til å følge sine drømmer», avslutter han.

Karsten Warholm er tilbake i hjemlige trakter, og har lagt ut et bilde fra Ulsteinhallen.

«Guttene er klare for det olympiske året som kommer. Godt nyttår, ønsker alle et godt 2024. Det beste fremdeles ikke kommet», melder Warholm.

Neste år arrangeres sommer-OL i Paris. Der er Warholm en gullkandidat.

Klæbo kobler av i Spania

Johannes Høsflot Klæbo og kjæresten Pernille Døsvik er i Spania. På en historie har Døsvik lagt ut et bilde hvor blant annet Alexander Sørloth er med.

Følgende innlegg la det trønderske paret ut fredag:

Ingrid Landmark Tandrevold feirer nyttår i utlandet.

«Godt nyttår fra Italia til alle kjente og kjære, nære og fjerne. The best is yet to come», skriver skiskytterstjernen på Instagram.



Tandrevold og skiskyttersirkuset kickstarter året med de TV 2-sendte verdenscuprennene i tyske Oberhof.

Therese Johaug har garantert en god start på 2024. Den pensjonerte skidronningen benyttet nyttårsaften til å gifte seg med kjæresten Nils Jakob Hoff,

Paret sa ja til hverandre på Røros - foran flere skuelystne:

Kjedelig avslutning for Ødeggard

Erling Braut Haaland hadde et formidabelt 2023. Han ble toppscorer i Premier League med 36 mål og vant «The Treble».

«Takk for den utrolige støtten gjennom året, spent på hva som er i vente. Godt nyttår», skriver jærbuen på sin Instagram-konto.

Martin Ødegaard brukte årets siste dag til å tape 1-2 mot Fulham.

«Dette var ikke slik vi ønsket å avslutte året, men vi står sammen, alltid», skriver Ødegaard.



«Takk for den fantastiske støtten gjennom året, ønsker alle et godt nytt år», avslutter den norske landslagsstjernen.



TAKKER FANSEN: Martin Ødegaard. Foto: Steven Paston

Tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise kommer også med en nyttårshilsen til sine følgere.

«Jeg er veldig spent på 2024 og for hva som kommer. Takk for all kjærlighet og støtte», skriver den forhenværende Avaldsnes-treneren.