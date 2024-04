– Alt annet er uinteressant

Petter Northug er sjokkert over at Kristine Stavås Skistad blir en del av landslaget. Skistads trener forteller at det er uaktuelt å delta på landslagets samlinger.

Fredag bekreftet Kristine Stavås Skistad at hun gjør comeback på landslaget overfor NRK.

For første gang siden hun fant formen igjen etter to sesonger på rekruttlandslaget og mange sportslige nedturer skal Stavås Skistad, som siden er blitt blant verdens beste sprintere, igjen være under Skiforbundets vinger.

– Det er fordi vi får muligheten til å fortsette det sportslige opplegget slik det har vært. Vi får gjøre det vi tror på i treningsarbeidet og i hverdagen. Når vi kom dit at forbundet la fram at det ville være mulig, bestemte vi oss for at det ikke er noen grunn til å stå utenfor, sier Kristine Stavås Skistads trener, Lage Sofienlund, til TV 2.

Plutselig avbrytes intervjuet

– Det blir ingenting

Det betyr også at det faktiske sportslige samarbeidet med kvinnelandslaget og Skiforbundet blir begrenset.

– Bestemmer dere selv om hun skal være med på samlinger? Blir det noen, eller ingenting?

– Det blir ingenting. Hun fortsetter akkurat som før. Vi kommer til å videreføre det vi har opplevd suksess med de siste to årene. Det handler ikke om at landslagets opplegg er dårlig, men vi ønsker ikke å endre noen ting når det har fungert så bra, sier Sofienlund.

DELTAR IKKE: Kristine Stavås Skistad skal være en del av landslaget og kommer til å delta på Skiforbundets markedsdager, men hun kommer ikke til å delta på samlinger med laget. Foto: Lise Åserud

– Kan sprintjentene komme på samlinger på Konnerud sammen med dere?

– Det blir en dialog mellom Sjur Ole Svarstad og oss om det kunne vært aktuelt og interessant. Vi får holde dialogen rundt det, sier treneren.

Daglig leder i Skiforbundet, Cathrine Instebø, er likevel svært glad for at nok en stor norsk langrennsprofil blir å se under den offisielle presentasjonen av landslagene førstkommende onsdag.

KONNERUD: Kristine Stavås Skistad har takket klubben mange ganger. Her med Konnerud-flagget etter seieren på hjemmebane i Drammen. Foto: Terje Pedersen

– Vi er kjempefornøyde og dette er en veldig god nyhet. Gjennom samtalene har det vært viktig å få en god løsning rundt det sportslige. Nå blir det et tilrettelagt sportslig opplegg samtidig som Kristine Stavås Skistad bidrar rundt det markedsmessige. Det er viktig for oss, og hun er en del av laget, sier Instebø til TV 2.



– Landslagene ble jo tatt ut forrige uke internt. At dere får inn Stavås Skistad nå, betyr det at en av jentene som i utgangspunktet fikk plass må ut?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på selve uttaket, før det kommer neste uke.

Northug: – Bombesikker

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, er lettere sjokkert når han får presentert nyheten om at Kristine Stavås Skistad går inn på landslaget.

– Jeg er overrasket, ganske mye mer overrasket over Kristine Stavås Skistads avgjørelse enn over Astrid Øyre Slind valgte å stå på utsiden og Johannes Høsflot Klæbo som også er tilbake på laget. Jeg var bombesikker på at Skistad kom til å kjøre helt eget opplegg inn mot VM i Trondheim, sier Northug.

BOMBESIKKER: Petter Northug var bombesikker på at Kristine STavås Skistad kom til å fortsette som Konnerud-løper. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Langrennsløperen og eksperten, som selv gikk ut av landslaget i en periode av sin karriere er svært imponert over jobben Skiforbundet har lagt ned denne våren.

Northug tror det er fleksibiliteten og tilretteleggingen var avgjørende for at Skistad takket ja.

– Nå er hun blitt tilbudt en pakke som hun åpenbart er fornøyd med. Dette er overraskende og imponerende av Skiforbundet. Nå har de både den største profilen på herresiden (Klæbo) og den største profilen på kvinnesiden inne på landslaget.

IMPONERT: Petter Northug er både overrasket og imponert over Skiforbundet etter at Kristine Stavås Skistad takket ja til landslaget. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Dette har vært en triumferende vår for skiforbundet. Det Cathrine Instebø har kommet inn og gjort, må man si er imponerende. Instebø har ryddet opp, og hun har bare vært ansatt siden første mars. Hun har gjort en enormt imponerende jobb, sier langrennseksperten.

Utelukker landslagsjobb

Da det ble klart at Stig Rune Kveen gir seg som landslagstrener etter denne sesongen sa Lage Sofienlund til TV 2 at han ikke var fremmed for å ta en prat om den ledige jobben.

– At Kristine Stavås Skistad blir en del av landslaget betyr ikke at du går inn som landslagstrener?

– Nei, jeg fortsetter som før. Jeg er trener i Konnerud og fortsetter her. Min hverdag blir helt lik. Slik som det er nå er alt annet er uinteressant. Jeg har lyst til å jobbe videre i klubben.

SUKSESS: Lage Sofienlund har opplevd stor suksess som Kristine Stavås Skistads trener i Konnerud og ønsker å fortsette der. Foto: Aage Aune / TV 2

– Men du var ikke så avvisende da vi snakket med deg da jobben ble ledig?

– Jeg synes det hadde vært tullete å være avvisende når det åpner seg en mulighet til å få den morsomste og kuleste jobben i norsk langrenn, men nå har jeg gått noen runder med meg selv og da endte jeg opp med å ikke søke på landslagsjobben. Jeg vil jobbe i verdens beste klubb og blir veldig motivert av det.

Den suksessrike treneren hyller dialogen og samarbeidet med Skiforbundet i forkant av at Kristine Stavås Skistad endte opp med å takke ja til landslaget.

– Jeg håper og tror at dette blir vinn-vinn. Jeg er veldig imponert over Cathrine Instebø og Ulf Morten Aune i Skiforbundet. De har virkelig vist at de ønsker å forstå våre tanker, samtidig som de har vært tydelig på hva som er viktig for Skiforbundet, sier Sofienlund.