Alsaker om landskampene: – Jeg er veldig bekymret

Erling Braut Haaland (22) har fått alt han kan ønske seg fra sin første sesong i England. Det gjør at TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker frykter for Norges mesterskapssjanser.

På ett år har Erling Braut Haaland gått fra å være vårt eget fenomen til å bli hele verdens stjerneskudd.

I løpet av sin første sesong i Manchester City har han knust flere rekorder, og lørdag satte han kronen på verket da de lyseblå vant Champions League. Den svært etterlengtede The Treble er i boks. Det er ikke nødvendigvis gode nyheter for Norge.

– Jeg er veldig bekymret, forteller TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker dagen etter Haalands triumf i Istanbul.

For konfettien har knapt lagt seg før Norge må se fremover. Allerede på lørdag skal «våre beste menn» i ilden igjen, for å kjempe om det ene steget Norges herrelandslag ikke har tatt på 23 år: Å kvalifisere seg til et fotballmesterskap.

Et steg Alsaker frykter laget ikke tar, hvis ikke Haaland klarer å omstille seg.

– For ett år siden så kom juni-samlingen, og Haaland var «on fire». Han var enorm i de kampene hvor vi la et fenomenalt grunnlag med sterke seiere der. Men det var en sesong der han hadde vært skadet og ute en del, forklarer Alsaker.

– Denne utladningen her er noe helt annet. Det å vinne Premier League, feire det, løfte seg opp igjen, vinne FA-cupen, feire det, løfte seg opp igjen, snuble inn Champions League-tittelen, vinne The Treble, feire dét med bussparade i Manchester. Så skal du liksom løfte deg opp igjen.

– Det gjør meg urolig



Alsaker peker på at Haaland har klart å reise såpass mange ganger at det er vanskelig å være kritisk. Likevel peker han på en statistikk som bekymrer. Haaland har nå ett mål på åtte kamper, og det er en måned siden forrige mål.

Kommentatoren mener det ikke er uvanlig at spillere ikke alltid er i toppform etter en så intensiv kampplan.

FESTKLEDD: Haaland feirer seieren i Premier League. Foto: SplashNews.com

– Det er overhodet ikke rart! Det som er rart er hvis de klarer å få han skarp igjen til lørdag. Og det er derfor jeg er urolig, fordi vi må slå Skottland. Og vi må slå Kypros.

– Det er så viktig å få han 100 prosent skarp. Både mentalt, kanskje mest mentalt, og selvfølgelig fysisk. For det trenger vi nå. Vi trenger det løftet nå. Vi må sette Skottland på plass.

Håper det rumler i Haalands mage

Selv om den mangeårige kommentatoren lufter sin bekymring har han lite tvil om jærbuens motivasjon. Flere stilte spørsmål om hvorvidt Haaland prioriterte landslaget etter han meldte frafall fra samlingen i mars.

– Han vil vinne, han vil utrette ting på fotballbanen. Han kan aldri vinne EM eller VM slik Messi og Ronaldo for eksempel har gjort. Men han vil jo til et sluttspill. For en så ambisiøs fotballspiller og for en så ufattelig god fotballspiller, så vil det å ikke engang være med i et mesterskap være et enormt hull i karrieren.

Alsaker har derfor ingen tvil rundt stjernespillerens motivasjon,

– Dette handler rett og slett om «orken» etter det han har vært gjennom. En sånn debutsesong i England med alt av utladning og fysisk og mental slitasje. Det må vi ha respekt for. Men hvis viljen er der, så håper jeg og at evnen er der. For vi trenger ham.



En av de tingene som gjør at landslaget trenger Haaland, er og en av de tingene som kan sørge for at han reiser seg før denne ukens samling.

– Det med Haaland som er fascinerende er at han er aldri fornøyd. Aldri fornøyd med seg selv. Han vil ha mer. Han har en sult. Det er ordet som går igjen når man snakker om Haaland. Den sulten, det er den som skal skyte oss til EM.

– Han må gjerne være mett i dag, og gjerne være mett i morgen, og på paraden. Men så må det begynne å rumle i magen.



Haaland: – Jeg vil gjøre alt jeg kan

Etter lørdagens CL-finale ble det også litt landslagsprat mellom Haaland og spisslegenden Thierry Henry under intervjuet med CBS.

– Å gå til VM med Norge. Er det noe du har i bakhodet? Jeg mener dere har et bra lag. Startelleveren er ikke så ille, sa franskmannen.

Svaret fra Haaland tyder på at det er noe City-stjernen tenker mye på.

MOTIVERT: Norges spissfenomen er svært motivert for å hjelpe Norge til mesterskap. Foto: Fredrik Varfjell

– Ja, absolutt. Jeg ville elsket å spille VM og EM med Norge. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få det til å skje. Som du sier, det er Norge, men vi er på god vei. Vi har Ødegaard som har vært kaptein i en sesong for det nest beste laget i England. Det er en veldig bra ting.

– Hvis jeg skal se tilbake på karrieren min, så trenger jeg å spille VM eller EM.

Norge skal møte Skottland og Kypros på Ullevaal. Begge kampene ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og skal vi tro Haaland, er det fortsatt mange aspekter ved spillet hans som kan bli forbedret.

– Ikke glem at jeg er 22 år. Tenk hvor dere var da dere var 22. Det er så mye man kan lære. Bare fra jeg signerte for Dortmund og til nå, er det så mye som er endret. Hvordan jeg motiverer meg, hvordan jeg tenker før og etter kamp og hvordan jeg snakker til andre. Man får erfaring gjennom andre folk. Jeg kan utvikle meg så mye.