Alpinsjefen til TV 2: Varsler Braathen-bot

ALPINSTJERNE: Lucas Braathen fotografert i forbindelse med et TV 2-intervju i høst. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Se hele laget nederst i saken!

Braathen har vært i hardt vær etter reklamekampanjen med klesmerket J. Lindeberg, men stiller altså til start i sesongåpningen for det norske alpinlandslaget.

Det har vært ventet en reaksjon fra Skiforbundets side etter kampanjen med konkurrenten til alpinlandslagets offisielle klesleverandør, Helly Hansen.

– Norges Skiforbund har varslet Lucas Pinheiro Braathen om en forføyning i form av en bot i forbindelse med bruddet knyttet til klesreklamen han deltok i. Det var som tidligere kommunisert, et klart brudd på markedsreglene i Norges Skiforbund, og må ryddes opp i. I prosessen fremover vil vi håndtere dette internt, sier sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste til TV 2.

Ryste vil ikke gå nærmere inn på om startnekt ble diskutert.

Braathen innstilt på å betale



Tidligere torsdag varslet Lucas Braathen en egen pressekonferanse fredag for å snakke ut om saken.

Lucas Braathens far, Bjørn Braathen, bekrefter overfor TV 2 at varselet er mottatt.

– Det stemmer at vi har fått et varsel med sju dagers tilsvarsfrist. Vi vil gi et tilsvar innen fristen, men Lucas er innstilt på å betale boten om det blir resultatet, sier Braathen.



DRØMMESESONG: Lucas Braathen vant slalåmkula i verdenscupen forrige sesong. Foto: Alessandro Trovati / AP

Som vanlig er det storslalåm for kvinner lørdag og samme øvelse for menn søndag i sesongåpningen i Østerrike.

– Dette er en sak som stjeler energi for alle parter, og vi skulle gjerne vært den foruten, men det er et klart brudd, og vi må få ryddet opp i det, sier Ryste.



– Lucas vet at han «steppet» over streken

Aleksander Aamodt Kilde er glad for at partene har funnet en løsning. Han forteller at Braathen har fått fortelle sin versjon til lagkameratene, og fått deres reaksjoner på hendelsen.

– Det er alltid to sider av en sak, men samtidig vet vi som utøvere at det er sånne ting vi ikke skal gjøre. Lucas vet også at han «steppet» litt over streken, samtidig har de nå funnet en løsning. Noe mer har jeg ikke innsikt i.

– Men som utøvergruppe har vi snakket sammen. Det har blitt delt meninger og gjort formeninger om hvordan man ønsker å kommunisere dette innad. Jeg tenker at det er det som er viktigste, for å holde på den kulturen som vi alltid har hatt, sier Kilde til TV 2.

– Rake pucker til hverandre. Da varer den kulturen vi alltid har hatt.

Sjekk resten av troppen

I tillegg til Braathen, som vant slalåmkula forrige sesong, er blant andre Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde og kometen Alexander «Sander» Steen Olsen med for herrene, mens Ragnhild Mowinckel fronter kvinnelaget.

Verdenscupåpningen kommer for tidlig for Atle Lie McGrath, som skadet seg under VM i Frankrike i februar.

– Allerede i mars bestemte jeg meg for å ikke kjøre verdenscupåpningen, bare for å kjøpe meg mer tid. Selv om jeg hadde en veldig god samling på Juvass nå, hvor kjøringen og kroppen føltes bra, har jeg stått ved det. Selv om det frister noe jævlig å kjøre, sier 23-åringen til TV 2, som håper å være tilbake til verdenscuprennet i Gurgl 18. november.



Det er likevel en sterk norsk tropp sportssjef Claus Johan Ryste sender av gårde til Sölden.

– Vi har fått trent under gode forhold i sesongoppkjøringa. Sölden er spesielt siden det er det første rennet, og det kommer som vanlig veldig tidlig. Vi håper på så rettferdige forhold til utøverne som mulig. Det blir spennende renn, sier Ryste.



ALPINLANDSLAGET: De norske alpinistene er klare for en ny sesong. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Laget:

Herrer:

Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb

Lucas Pinheiro Braathen, Bærums Skiklub

Rasmus Windingstad, Bærums Skiklub

Alexander Steen Olsen, Kjelsås IL

Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL

Fredrik Møller, Oppdal Alpin

Halvor Hilde Gunleiksrud, Bærums Skiklub

Timon Haugan, Oppdal alpin

Kvinner:

Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival

Mina Fürst Holtmann, Bærums Skiklub

Kristin Lysdahl, Asker Skiklubb

Thea Stjernesund, Hakadal IL

Maria Tviberg, Geilo IL



Se sesongåpningen i Sölden kommende helg på TV 2 og TV 2 play!