Alpinkonflikten: – Vil overraske meg stort

I KONFLIKT MED FORBUNDET: Det norske alpinlandslaget, her avbildet under et pressetreff i mai. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Kontrollutvalget gjør for tiden sine undersøkelser i saken mellom alpinistene og Skiforbundet, som omhandler bilderettigheter.

Som TV 2 meldte i juni var målet å bli ferdig med saken før sommerferien, men undersøkelsene har tatt lenger tid enn først antatt.

Nå er en konklusjon ventet innen få uker.

– Jeg synes det er betryggende at kontrollutvalget bruker tid på å behandle saken. Det vitner om at de behandler den på forsvarlig vis.

Ordene tilhører advokat Pål Kleven, som representerer alpinistene i saken.



ALPINISTENES REPRESENTANT: Pål Kleven er en av Norges mest profilerte idrettsjurister. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Vil overraske meg stort

Slik TV 2 forstår det er et sentralt punkt i kontrollutvalgets undersøkelser hvorvidt skistyret var tilstrekkelig informert om lovutvalgets uttalelse fra november 2022.

Budskapet der var at utøverne selv eier sine bilderettigheter, og at man i fellesskap måtte bli enige om omfanget av bruksretten Norges Skiforbund skal ha til utøvernes bilderettigheter.

– Jeg kan ikke huske å ha opplevd at et organisasjonsledd innen idretten har unnlatt å følge en avgjørelse fra dets lovutvalg. I denne saken fremgår det heller ingen begrunnelse for at skistyret har valgt å se bort fra avgjørelsen. Lovutvalgets avgjørelse er ikke nevnt i noen styreprotokoller i det hele tatt, sier Kleven.

LANDSLAGSPROFIL: Stjernealpinisten Aleksander Aamodt Kilde har frontet saken for alpinistene sammen med Lucas Braathen. Foto: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES

– Det vil derfor overraske meg stort om skipresidenten og de øvrige styremedlemmene har fått riktig informasjon om saken, følger han opp, og legger til:

– Det er graverende dersom skistyret har blitt villedet, men hva som faktisk har skjedd er nettopp det kontrollutvalget arbeider med å finne ut av.

– Skistyret er godt kjent med innholdet

TV 2 har vært i kontakt med flere av styremedlemmene i Norges Skiforbund, som ikke vil kommentere saken og henviser videre til generalsekretær Øistein Lunde og skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Lunde skriver følgende i e-post til TV 2:

«Vi har selvfølgelig forholdt oss til lovutvalgets uttalelse i utarbeidelsen av nye landslagsavtaler og Skistyret er godt kjent med innholdet i uttalelsen. Vårt fokus er å få løst saken på en god måte sammen med alle involverte, og vi har ikke noen ytterligere kommentarer nå»



GENERALSEKRETÆR: Øistein Lunde. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Etter min mening er det bare et tidsspørsmål før styrevedtaket blir omgjort slik at det blir i tråd med lovutvalgets avgjørelse. Da må landslagsavtalen omskrives og billedrettighetene fordeles mellom forbund og utøver, sier Kleven.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner er klokkerklar på at Skiforbundet må forplikte seg til uttalelsen.

– Skiforbundet er forpliktet til avtalen som ligger der. Det er ikke så avgjørende hva årsaken er. Så lenge avgjørelsen ligger der, må de forplikte seg til det.

Advokat Kleven understreker at et omgjort vedtak vil gjelde for alle grenene i Norges Skiforbund, og at alle landslagsutøverne tilsluttet Skiforbundet dermed må inngå ny avtale.