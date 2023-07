– Alltid klaging og syting

Sitatet til Caroline Graham Hansen slo ned som en bombe.

– Jeg føler jeg er blitt tråkket på i ett år, var blant uttalelsene hun avleverte til Viaplay etter 0-0 mot Sveits.



Per Joar «Perry» Hansen har tidligere vært assistenttrener for Norges herrelag.

Trønderen stusser over «Caro» sine kommentarer.

– Hvis hun har følt seg tråkket på i et helt år, burde det kommet på overflaten for lenge siden, sier han.

Perry mener det er lederens ansvar å løse konflikter og peker på et kulturelt problem hos det norske kvinnelandslaget over flere år.

– Når du spiller på et norsk landslag, må du ha en klar leveregel på at om en prestasjonsgruppe skal levere, må man bidra til felleskapets beste.

– Dessverre er det en del spillere som ikke har kjøpt det budskapet. Man får ikke et fungerende lag når noen spiller for seg selv, sier han.

KRITISK: Tidligere assistenttrener på landslaget Per Joar Hansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det er ikke første gang det blåser rundt «våre beste kvinner».

Etter et svakt EM med 0-8 mot England som det definitive bunnpunktet valgte Graham Hansen å ta en pause fra landslaget i august, etter å ha følt seg utslitt.

Hun gjorde comeback igjen i mars i år.

– Det kom på en måte til et punkt der jeg kjente at nok var nok, sa hun til TV 2.



Gullballen-vinner Ada Hegerberg trakk seg også fra landslaget i etterkant av fotball-EM 2017, og kom ikke tilbake før fem år senere.

TOK PAUSE: Ada Hegerberg var i 2017 ikke fornøyd med forholdene i det norske kvinnelandslaget og mente det måtte bli mer profesjonelt da det kom til blant annet arbeidsforhold og forberedelser. Foto: Lise Åserud

– Slutt med det

– Hvorfor klarer ikke Norge å fungere som lag?

– Det går på kultur i gruppen og forståelse over at du er med på noe som er større enn deg selv. Selv om du er stjerne i verden, har vi ikke så mange gode spillere at vi kan cruise gjennom kamper, selv om man spiller i Chelsea, Lyon og Barcelona, sier Perry.

Han legger samtidig til at dette ikke gjelder enkeltspillere, men at det virker som det er et holdningsproblem i laget.

– Det har vært slik over mange år. Det er alltid klaging og syting internt. Det må de slutte med. Interne gnisninger og problemer kommer hele tiden til overflaten, det skal ikke skje, sier Per Joar Hansen.

– Et sjokk

Den tidligere Norge-profilen Lene Mykjåland trodde knapt det hun hørte etter VM-kampen mot Sveits.

Samtidig mener hun landslagsledelsen har alle forutsetninger for å kunne håndtere konflikten.

– Det var sjokkerende og kom som et sjokk for de aller fleste. Det er sjeldent at en spiller snakker så åpent om noe som tydeligvis er en ganske stor konflikt, sier Mykjåland til TV 2.

Lene Mykjåland var i mange år en nøkkelspiller for det norske landslaget. Foto: Jon Olav Nesvold

Hun tror dette som virkelig vil prege spillergruppen.

– Det er det siste du ønsker å måtte bruke tid og energi på når du bare er det for å spille fotball. Det blir bare spekulasjoner, men jeg antar at det ikke kommer som et stort sjokk for de som er rundt laget. Jeg tipper at det har ligget og ulmet.

– Det kan ha preget det norske laget gjennom hele VM. Det må være frustrerende å måtte takle. Laget har jobber i oppoverbakke i ganske lang tid nå, sier sørlendingen.

Mykjåland, som selv har 91 A-landskamper for Norge, tror ikke det ender med at Caroline Graham Hansen blir sendt hjem fra mesterskapet.

– Nei, jeg tror i utgangspunktet ikke det.



Lene Mykjåland har vært en viktig spiller på landslaget fra 2007 - 2016. Hun har også fulgt laget som ekspert. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Mykjåland kjenner landslagssjef Hege Riise godt fra sin tid i LSK Kvinner. Riise var lagets assistenttrener.

– Jeg kjenner landslagssjefen som en av de mest sindige og rasjonelle menneskene jeg har møtt. Rent objektivt sett skulle jeg tro hun var en av de beste til å håndtere en slik situasjon. Hun lar ikke følelser overstyre valg og beslutninger.

– Det vil koke i de fleste hoder, men akkurat der er Hege sterk. Hun er rolig. Selv om hun nå har veldig mye å ta hånd om. Hun må tenke på et helt lag, ikke bare enkeltspillere.

– Ikke farlig med konflikter

Selv opplevde Perry en konflikt med Alexander Sørloth under hans tid som assistenttrener på landslaget.

I sin bok sammen med Lars Lagerback beskrev svensken en spiller som skyldte på resten av laget og at han aldri hadde opplevd maken av oppførsel.

– Jeg og Alexander har skværet opp for lenge siden. Det er helt normalt med konflikter i en prestasjonsgruppe. Det kom feil ut fra det ene og andre holdet, men vi har sagt unnskyld til hverandre, sier Perry den dag i dag om hendelsen.

– Det går en kule varmt i en garderobe, sånn er det hos alle lag. Det er ikke farlig med konflikter, det handler om hvordan man løser dem.

– Hva ville du gjort i Hege Riises sko?

– Jeg ville samlet hele laget og støtteapparatet og gitt folk muligheten til å utrykke hvor skoen trykker. Det er viktig å rense luften.

Mykjåland tror valget om å benke Graham Hansen fra start kun var av taktiske årsaker.

– Før kampen da jeg leste at Caro ble vraket, tenkte jeg at det må ligge noe mer bak denne avgjørelsen. Men raskt kom jeg på hvem som er trener. Hun tar ikke avgjørelser basert på følelser. Hun er veloverveid og gjør sine valg for at Norge skal vinne. Jeg stoler på at det er av taktiske grunner.

– Hvordan er Riise som trener?

– Hege er ikke den typen som overøser deg med komplimenter. Det kan ha vært et savn. Samtidig er det ikke noe negativt fra Heges side. Når skryten først kommer, så betyr det enormt mye.

Caroline Graham Hansen måtte nøye seg med et innhopp i sin landskamp nummer 100. Foto: Lise Åserud

– Tror du Graham Hansen kan være i startelleveren i neste kamp?

– Jeg tror i alle fall ikke den avgjørelsen blir tatt basert på det intervjuet. Vi må tro og håpe at hun er tilbake på banen og vil levere bra.

Mykjåland er samtidig klar på at timingen på Graham Hansens utspill var helt feil.

– Jeg syns det er uprofesjonelt av Graham å ta dette i pressesonen etter kamp. Men det er tydelig at dette stikker dypt. Jeg kjenner henne også som en type som bærer følelsene sine utenpå kroppen. Det beste i dag hadde nok vært å droppe pressesonen.