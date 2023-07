Allerede fått bo-tips av Haaland: – Det kan hende vi blir naboer

KOMPISER: Dominik Szoboszlai og Erling Braut Haaland sammen under tiden i FC Salzburg. Foto: JASON CAIRNDUFF

Søndag ble det kjent at Dominik Szoboszlai har signert en femårsavtale for Liverpool.



Klubben skal ha bladd opp 820 millioner kroner til RB Leipzig for overgangen.

Nå avslører den nysignerte ungareren at han allerede har snakket med Erling Braut Haaland om den nye tilværelsen, det skriver den ungarske avisen Nemzeti Sport.

– Vi har snakket sammen, så mye at Erling allerede har gitt meg råd om hvor jeg burde bo og det kan hende vi blir naboer, sier midtbanespilleren til avisen.

Liverpool.no har også omtalt saken.

NYSIGNERING: Dominik Szoboszlai ble søndag klar for Liverpool. Foto: Liverpoolfc.com

– Han er en av mine beste venner. Vi snakket sammen på telefon før kampen, og han sa bare til meg at jeg måtte gjøre mitt beste, fortalte Szoboszlai tidligere i vår.

Manchester City-spilleren skal ha tipset kameraten om et rolig sted mellom Liverpool og Manchester hvor flere spillere allerede bor og hvor privatlivet bevares.

– Jeg får se hva han snakket om på mandag. Jeg er veldig nysgjerrig, sa 22-åringen til avisen søndag.



Også Norges landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland, som spilte med 22-åringen i RB Leipzig, kom med lykkeønskninger til ungareren etter overgangen ble kjent, med et bilde på Instagram med teksten «Let`s go bro».

KOMPISER: Ørjan Håskjold Nyland med lykkeønskninger til Dominik Szoboszlai. Foto: Hentet fra orjanhnyland1/Instagram

Vennskapet til side

Haaland og Szoboszlai kjenner hverandre fra tiden hvor de begge spilte i Red Bull Salzburg 2019/20-sesongen, før de gikk videre til henholdsvis Borussia Dortmund og RB Leipzig.

Selv om de jevnaldrende kompisene har tonen på privaten, er Szoboszlai klar på at vennskapet ikke blir et problem under måte mellom storklubbene.

– Det er naturlig at vi legger vennskapet vårt til side under Liverpool-Manchester City-kampene, det blir definitivt en fantastisk opplevelse å spille mot hverandre.



Superspissen fra Jæren er ikke den eneste som har gitt 22-åringen råd.

Szoboszlai fikk lykkønskninger fra landslagskameraten Péter Gulácsi som spiller for den tyske klubben RB Leipzig som tidligere spilte for de rød.

– Vi har snakket sammen før og han vet hvordan vennskapet vår er.



Si farvel

Ungareren gikk til RB Leipzig vinteren 2021 og endte opp med en statistikk på 20 mål og 22 målgivende på 91 kamper for klubben.

Allerede fra 11. juli er midtbanespilleren på plass på treningsanlegget til Liverpool sammen med de nye lagkameratene.

Før den tid forteller 22-åringen at han det siste mangler i den nye klubben er å få unnagjort noe papirarbeid og se etter eiendom før turen går tilbake til den tyske byen.

– Jeg skal tilbake til Leipzig for å pakke tingene mine og si hadde til min tidligere klubb, takke alle sammen for den støtten, kjærligheten og oppmuntringen de har vist. Så blir det tilbake til Liverpool, sier Szoboszlai.