Alexander Sørloth ble far og matchvinner

Alexander Sørloth og samboer Lena Selnes har blitt foreldre. Samme dag ble landslagsprofilen den store helten for Villarreal.

(Almería − Villarreal 1–2)



Villarreal deler historien på X, hvor de skriver at Sørloth valgte å spille kampen, til tross for at Selnes hadde født datteren Emma.

Et par timer senere ble spissen matchvinner for Villarreal på overtid.

Da valgte Sørloth å feire på et helt spesielt vis, som du kan se i videovinduet øverst.

DELER GLADNYHET: Alexander Sørloth og Lena Selnes. Foto: Privat

Sørloth markerte at han ble far tidligere på dagen, skriver Marca.



Ilias Akhomach ga Villarreal ledelsen i det 25. minutt, men Anthony Lozano utlignet fem minutter senere.

Det så ut til å bli resultatet, men på overtid ble Alberto Moreno spilt fram på venstresiden. Sørloth rev seg løs fra stopperen Chumi og nådde innlegget først så han kunne beine ballen i mål.

Det var hans 15. mål i La Liga denne sesongen. Sørloth har hatt en ypperlig sesong selv om det ikke har løftet Villarreal høyere enn til en foreløpig 9.-plass på tabellen.