Alenemoren «Anette»: – Nå handler det om å overleve

OSLO (TV 2): Hun er én av stadig flere idrettsforeldre som kjemper en innbitt kamp for å beholde barnet i idretten. «Anette» vil heve stemmen for de som ikke tør.

Når lønnen hennes er utbetalt, går 65 prosent rett til husleie. Ti dager etter begynner alenemoren fra Oslos østkant å snu på kronen.

Hun er i full jobb, men må ofte søke Nav om nødhjelp når måneden nærmer seg slutten.

Høsten har vært ekstrem. Prisene stiger fortsatt.

– Jeg får ikke planlagt noe fram i tid. Nå handler det om å overleve, og at sønnen min har det bra mens han vokser opp. Resten tar jeg deretter.

Hun møter TV 2 ved Haugerudhallen. Blikket er alvorstynget. Aleneforsørgeren ønsker å være anonym. Vi kaller henne «Anette».

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ikke alene

– Jeg møter dere for å rette oppmerksomhet rundt problemet, og for at de som kan gjøre noe, gjør noe. Jeg er ikke alene, og vil snakke for dem som ikke tør å si ifra.

– Hvorfor ønsker du å være anonym?

– Det er på grunn av jobben min, sier hun, og forklarer videre at arbeidsmiljøet preges av velstående og bemidlede kolleger.

– Jeg føler ikke jeg passer inn der med min økonomi. Ingen der har det slik jeg har det.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

TV 2 har den siste tiden rettet fokuset mot hvordan stadig flere idrettsforeldre sliter med å betale kontingenter og avgifter landet over.

I dag finnes det 115.000 barn og unge i norske lavinntektsfamilier. Bare i Oslo risikerer omtrent 20 000 å falle utenfor idretten.

Oslo Idrettskrets har for lengst slått alarm.

– Vi ser at idretten er kraftig underfinanisert. Nå trenger vi hjelp, sa generalsekretær Magne Brekke til TV 2 forrige uke.

Han regnet seg fram til at idrettskretsen trenger hundre millioner kroner av regjeringen for å sørge for at ingen mister idrettstilbudet sitt.

Tabu og skam

Det koster å snakke høyt om dårlig økonomi i 2022. Det er et tøft og skambelagt tema, forteller «Anette».

– Det er ikke noe man vil gå ut å skrike høyt om: «Jeg sliter!»

Det var slik hun følte det da sommer gled over til høst i fjor.

Da regningen fra sønnens idrettslag ramlet ned i postkassen, var hun fast innstilt på å betale.

– Men der det ikke er penger, er det vanskelig å finne dem, forteller hun.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Tiden gikk. «Neste måned skal jeg klare det», sa hun til seg selv. Hun hadde lest mye om hvor sårt idretten trengte penger, og ville ikke være til bry.

Men hver måned dukket det alltid opp noe annet. Hun fikk det ikke til å gå rundt.

Det gjorde vondt.

– Det var veldig tøft, for jeg hadde jo sett hvor bra min sønn hadde det på treningene, forklarer «Anette».

Da purringene kom i posten, hadde det gått mellom tre og fire måneder.

– Nå måtte jeg gjøre noe.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Kassa er tom

Hun tok kontakt med daglig leder i Haugerud IF, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez.

Sammen fant de en løsning. «Anette» ble frivillig, klubben betalte kontingenten.

Men viktigst av alt: Sønnen fikk fortsette å spille fotball.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg er veldig glad for at vi klarte å hjelpe henne. At vi var så raske på alerten, og hadde midler til det. Det er utrolig trist når noens hverdag handler om å overleve, forteller han.

Fra 2021 til 2022 eksploderte antall tilfeller hvor klubben måtte dekke inn for medlemmer som ikke klarte å betale kontingenten, forteller han.

Trenden har ikke gitt seg.

– I høst vurderte vi å si stopp. Kassa er tom, forteller han.

Han forteller om barn som «plutselig» ikke har lyst til å være med lenger når regningen kommer i posten.

– Men vi vet jo hva som ligger bak. For når vi finner løsninger til støtte av kontingenter og avgifter, blomstrer rekrutteringen som aldri før, sier han.

BEKYMRET: Daglig leder i Haugerud IF, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, smiler i hallen, men er urolig for utviklingen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ut mot ny ordning: – Siste vi trenger

Da TV 2 forrige uke fortalte om gutten på Sagene som kom med treningsavgiften i form av panteflasker, reagerte finanspolitisk talsmann i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, med følgende kraftsalve:

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det gjør sterkt inntrykk når jeg ser for meg denne guttungen som kommer med tomflasker for å få spille fotball. Dette viser at vi må gjøre noe. Vi kan ikke ha det slik i Norge, sa Ropstad.

Videre varslet han at KrF kom til å lansere en redningspakke med tre tiltak, der ett av dem var å gjeninnføre fritidskortet: 2000 kroner til alle barn mellom 6 og 18 år.

Ropstad mente regjeringen svikter idretten. Barne- og familieminster Kjersti Toppe (Sp) svarte at regjeringen har hatt en historisk høy satsning på unge og tilskudd fra staten til frivillige organisasjoner i idretten og kommuner.

BREDDEIDRETT: Breddeidretten i Oslo huser mange klubber, men flere opplever at medlemmene sliter med å betale kontingenter og avgifter. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Videre pekte hun på et av de mest målrettede tiltakene mot foreldre som sliter med å betale for barnas idrettslag; nemlig regjeringens nye ordning Fritidskasser.

Det skal være en pott kommunene kan søke på for ubetalte kontingenter til idrettslagene.

Håpløst, mener Delgado-Rodriguez.

– Politikerne vet at frivilligheten er under press, og det siste en klubb trenger er mer byråkrati, søknader og rapporteringer.

– Meningen er at den skal være ubyråkratisk, der en via idrettslaget kan gjøre det på en enkel måte - uten å dokumentere at man har dårlig råd, svarer Toppe, som videre sa at de vil se an hvordan de nye tilskuddsordningene og tiltakene mot idretten virker.

STOLTHET: Klubbens nye slagord – i splitter ny garderobe. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Kjøpesenterbarn»

Det får Haugeruds daglige leder til å riste på hodet.

– Jeg tror ikke de forstår realitetene. Det er 20 000 barn i Oslo Idrettskrets som kanskje ikke har noe tilbud å gå til om det ikke skjer noe kjapt, forklarer han - og fortsetter resonnementet med å peke på Oslo Idrettskrets bønn om 100 millioner kroner:

– Det haster, og idrettskretsen vet hva det handler om. De som står i dette hver dag må få løse disse utfordringene, så skal vi som idrettslag ta samfunnsjobben.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Anette» er evig takknemlig for at hun fikk hjelp. Med en slunken klubbkasse var det ingen selvfølge, men hun var heldig som hadde anledning til å jobbe frivillig for klubben.

På Haugerud er det mange som av ulike årsaker ikke har det, forteller hun.

Hun er glad og stolt av hvor hun kommer fra, men erkjenner likevel at bydelen har sine utfordringer - og tror prisen for utenforskap kan bli høy.

– Det er mange triste skjebner her for dem som ikke er med i idretten. Idretten har så mye å si for at barna føler tilhørighet et sted. De som har ikke har det, tror jeg fort blir sint på systemet, sier hun, og fortsetter:

– Konsekvensene er at man får «kjøpesenterbarn». Barn som henger ute, og blir med på ting de kanskje ikke burde være med på. Jeg som bor ved T-banen selv har ofte sett barn ned i 5.- og 6.-klasse hengende her, og lurt på hva de gjør her på denne tiden av døgnet. Når man først faller utenfor, er det lett å bli værende.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Alenemoren er sjeleglad for at sønnen fikk fortsette å dyrke lidenskapen på fotballbanen, men vet tiden framover blir beintøff.

Hun kan ikke gjøre annet enn å stålsette seg for det som er i vente.

En ting har hun lært: Det hjelper å si ifra.

– Noen dager spør jeg meg selv: «Hva er det jeg jobber for?». Det å være aleneforsørger gjør ting tøffere, men alt i alt er fokuset mitt på barnet mitt. At han har det bra, vokser opp og får de samme mulighetene som andre.