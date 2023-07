Alcaraz sjokkerte – tok sin andre Grand Slam-tittel

I FYR OG FLAMME: Carlos Alcaraz kan skrike og juble for seier i Wimbledon søndag. Foto: DYLAN MARTINEZ

Carlos Alcaraz (20) viste ingen nåde i sin første Wimbledon-finale, og seiret over forhåndsfavoritten Novak Djokovic (36).

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4)

Carlos Alcaraz har kun vunnet én Grand Slam-tittel tidligere: mot Casper Ruud i US Open i fjor.

Søndag sikret den unge spanjolen sin andre etter seier over Novak Djokovic, i det som var 20-åringens første Wimbledon-finale.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg er veldig stolt av meg selv, for å ha spilt en finale mot en legende i denne sporten, sier Wimbledon-mesteren.

KONGELIG UTMERKELSE: Hertuginne Kate overrekker Wimbledon-troféet til Alcaraz. Foto: Alberto Pezzali

Alcaraz er rangert som nummer én i verden. 16 år eldre Djokovic følger like bak og er rangert som nummer to.

– Jeg hadde ikke sett for meg å være her, bare 20 år gammel, sier Alcaraz.



Det er 2195 dager siden Djokovic sist tapte en Wimbledon-kamp. Det var i 2017 da han måtte gi seg med skade i kvartfinalen mot Tomas Berdych.

– Ikke så bra for meg men veldig bra for Carlos. Jeg må gi ham skryt – For en kvalitet på slutten av kampen, du fortjener det, sier den tapende finalisten.

TAP: Novak Djokovic har vært uslåelig på Wimbledon-gresset de siste årene. Foto: DYLAN MARTINEZ

Alcaraz har lite erfaring fra å spille på gress, og har tidligere vært mest fryktet på grus og hardcourt.

– Jeg trodde ikke jeg skulle ha trøbbel med deg på gress, men i år er det en annen historie. I dag tapte jeg mot en bedre spiller, roser Djokovic.

Djokovic åpnet best og viste hvem som var eldst da han tok en knusende 6-1-seier i første sett.

I det andre settet ble det langt jevnere. Alcaraz tok flere viktige poeng, men serberen holdt følge og settet gikk til tie break.

Der vant Alcaraz 7-6 og utlignet til 1-1 i sett.

Midtveis i settet var Djokovic borte og snakket med dommeren. Ifølge TV-bildene klaget 36-åringen på at dommeren startet klokka for tidlig de gangene han skulle serve, og dermed ga han dårlig tid.

I det tredje settet blåste Alcaraz serberen av banen, og vant 6-1, før Djokovic utlignet til 2-2 i sett, ved å ta det fjerde med sifrene 6-3.

I det femte og avgjørende settet brøt Alcaraz serven til Djokovic i det tredje gamet, og servet seieren i land.