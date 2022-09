Alcaraz innfridde i semifinalen – møter Ruud i US Open-finalen

Det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz (19) slo Frances Tiafoe (24) i den andre semifinalen i US Open. Dermed venter en drømmeduell mot Casper Ruud søndag.

Alcaraz måtte slite mot amerikaneren Tiafoe, men sikret til slutt finalebilletten med settsifrene 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3 etter over fire timers spill. 19-åringen er med det klar for sin første finale i US Open.

Semifinaleseieren gjør at vinneren av søndagens finale mellom Alcaraz og Ruud vil innta posisjonen som verdensener når ATP-rankingen oppdateres neste uke.

– Carlos har hatt et helt ekstremt år, og han har tatt nye steg hele veien. Han er en veldig uredd og aggressiv spiller, sa Ruud til NTB etter semifinaletriumfen fredag.

– Nå blir det ikke finale mot en som har vunnet 21 Grand Slams tidligere. På søndag spiller begge om sin første Grand Slam, så det blir nok litt nerver, fortsatte Snarøya-gutten.

Nordmannen tok seg til finale ved å slå russiske Karen Khatsjanov med sifrene 7-6 (7-5), 6-2, 5-7, 6-2.

Alcaraz og Ruud har møttes ved to tidligere anledninger, senest i finalen i ATP Masters 1000-turneringen i Miami i april. Da var spanjolen sterkest, noe han også var da de to møttes for første gang i Marbella i 2021. Spanjolen er nummer fire påšATP-rankingen, mens nordmannen er nummer sju