Al-Samarai knuste Kjøll - er Norges nye idrettspresident

Al-Samarai vant med 138 mot 29 stemmer i avstemningen på Idrettstinget i Bergen søndag formiddag.

Det kom ikke som noen overraskelse, etter at samtlige forhåndsprognoser pekte på 36-åringen som den store favoritten.

– Jeg kommer til å ta til tårene igjen. Det er stort. Det har vært en lang valgkamp og et langt idrettsting. Vi har stått opp tidlig og vært oppe sent, så det ble veldig følsomt. Så var det veldig overveldende når man får klemmer av hele idrettsstyret og norsk idrett, sier Al-Samarai til TV 2.

– Det er overveldende (med et slikt flertall), men også veldig bra. Det er veldig bra for norsk idrett at vi nå kan gå samlet ut med så stor oppslutning. Vi har jo vært igjennom ganske mange intervjuer og samtaler, og det å føle på at du har den støtten er veldig viktig. For den viktige jobben begynner nå.

Steile fronter

Presidentvalget avslutter det som har vært en valgkamp med tidvis høyt konfliktnivå.

Det har tidvis stormet rundt Kjøll de siste månedene, etter at den mye omtalte «varslingssaken» kom til overflaten tidligere i vår.

Pengebruken for å håndtere saken har fått massiv kritikk, idrettsstyremedlem Marco Elsafadi har beskyldt Kjøll for å lyve, Kjøll har beskyldt Al-Samarai for å drive med «urent trav», og det kom i mai frem at flere av styrekollegaene til Kjøll ville ha en ny president.

Det kommer i tillegg til flere betente uenigheter med Antidoping Norge det siste året.

Al-Samarai har i fire år sittet i idrettsstyret sammen med Kjøll, og hun ble i april innstilt som ny idrettspresident av valgkomitéen.

36-åringen er til daglig kommunikasjonsrådgiver og partner i Storm Samfunn, som hun etablerte sammen med blant andre Petter Stordalen, og sitter i styret i Vålerenga Fotball.

– Jeg hadde egentlig lyst å bli fotballspiller. Det var egentlig ikke idrettspresident som var drømmen, ler Al-Samarai og utdyper:

– Jeg skulle spille fotball, målet var OL og spille med det norske flagget på brystet. Så ble det en korsbåndskade og så mistet jeg fellesskapet. Men så fikk jeg lov å komme inn som idrettspolitiker, og det er jeg veldig takknemlig for.

Hun har tidligere vært vararepresentant på Stortinget og byrådssekretær i Oslo for Arbeiderpartiet.

– En knusende seier, som viser at Zaineb Al-Samarai har bred støtte på Idrettstinget. Det er viktig for hennes mandat som idrettspresident at hun vinner med et så klart flertall. Spesielt viktig siden det har vært en opprivende opptakt til dette tinget, fortsetter hun, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– I Zaineb Al-Samarai får idrettsforbundet en idrettspresident som på mange måter representerer en ny generasjon i norsk idrett. Hun representerer det mangfoldet norsk idrett ønsker å bli bedre på å inkludere. Det er både symbolsk viktig og viktig fordi levd liv og erfaringer gir nye perspektiver inn i toppledelsen i norsk idrett.