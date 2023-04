Torsdag forrige uke kunne TV 2 avsløre at nåværende styremedlem i Norges Idrettsforbund, Zaineb Al-Samarai (36), ville bli innstilt som ny Idrettspresident.

Når valgkomitéleder Terje Roel offentliggjør innstillingen klokken 12 på Ullevaal i dag, er det fortsatt Oslo-kvinnen som står øverst på valgkomitéens liste.

Dette får TV 2 bekreftet fra flere hold.

Det betyr at nåværende idrettspresident Berit Kjøll (67) blir vraket av valgkomiteen - til tross for at hun i fjor høst uttalte at hun ønsket å bli gjenvalgt.

Elsafadi ble hørt

De siste ukene har nemlig vært svært tøffe for den sittende idrettspresidenten. Spesielt etter at idrettsstyremedlem Marco Elsafadi stod frem som omvarslet og tok et kraftig oppgjør med hvordan han opplevde at Kjøll styrte norsk idrett.

I et stort intervju med TV 2 hevdet Elsafadi, blant annet, at Kjøll snakket usant til ham, styret og i media. Han mente også at Kjøll hadde brukt den mye omtalte varslingssaken til å stilne ham som kritiker.

Elsafadi kunne også fortelle at han hadde meddelt frustrasjon rundt Kjølls ledermåte til NIFs valgkomité. Samtidig hadde han stilt sin styreplass til disposisjon dersom valgkomitéen valgte å gi Kjøll fornyet tillit som president:

– Ja, jeg var tydelig på hvorfor jeg ikke har tillit til idrettspresidenten lenger. Å sitte fire år til med en idrettspresident som prøver å kue, senke takhøyden, eller kneble et styremedlem - det har ikke jeg behov for, sa Elsafadi i intervjuet.

Etter det TV 2 får opplyst, er Elsafadi blitt lyttet til av valgkomitéen.

For i motsetning Kjøll ønsker valgkomitéen at han fortsetter i idrettsstyret. Valgkomitéen er etter det TV 2 erfarer enstemmig i ønsket om at Elsafadi skal fortsette.

Uenighet om Al-Samarai

Men innstillingen om ny president skal ikke ha skjedd helt uten kontroverser. Etter det TV 2 erfarer, skal sju av ti medlemmer av valgkomitéen ønsket Zaineb Al-Samarai som ny idrettspresident, mens de tre siste skal ha ønsket å gi fornyet tillit til Berit Kjøll.

Det er med andre ord ikke en enstemmig valgkomité som innstiller til en ny idrettspresident.



Tar Kjøll kampen ?

Spørsmålet er nå hvordan Berit Kjøll forholder seg til dette?

Selv har Kjøll vært ordknapp om hun akter å ta presidentkampen på ny - dersom hun ikke ble innstillt.

Men etter det TV 2 får opplyst fra flere hold kan Asker-kvinnen komme til å bruke uenigheten (dissensen) i valgkomitéen til sin fordel.

Alt tyder derfor på at Berit Kjøll vil derfor gjøre som hun gjorde i 2019, og stille som benkekandidat.

I så fall vil den første gangen Al-Samarai og Kjøll møtes ansikt til ansikt til presidentdebatt, skje under NIPA-konferansen i Trondheim Spektrum allerede i kveld.



Nye styremedlemmer innstilt

TV 2 får opplyst at Arne Dalhaug innstilles som ny 1. visepresident. Generalløytnanten har vært nestkommanderende i det norske Forsvaret, og har har bred internasjonal erfaring. Idrettsbakgrunnen til 68-åringen er fra Ready Idrettsforening.

Etter det TV 2 erfarer blir også Mia Larsen Sveberg innstilt som nytt medlem av idrettsstyret. Hun har bakgrunn fra Norges Handikapforbunds ungdom.