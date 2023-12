Aksjonister tok seg inn i løypa i Trondheim: – Kutt bildene!

TRONDHEIM (TV 2): Det ble dramatisk under herrenes 20 kilometer i Granåsen. Skistjernene fortviler over aksjonistenes metode.

En rekke klimaaktivister forsøkte å ta seg inn i løypa i Granåsen under herrenes 20 kilometer skibytte.



Aktivistene forsøkte å stoppe løpet, men ble taklet av vakter og ført bort fra løypa.

Det var gruppen Stopp oljeletinga som sto bak påfunnet.

Se bildene i toppen av saken.

En lignende hendelse skjedde under et verdenscuprenn i Lillehammer under fjorårets sesong.

Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Viktig å ta vare på utøverens sikkerhet



Sjef for Ski-VM i Trondheim, Åge Skinstad, sier følgende om hendelsen:

– Jeg har fått det med meg i etterkant, og det ble vurdert som det var fare for løperne, og da er det viktig å gripe inn. Vi har stor respekt for ytringsfriheten, og folk må få mene det de vil, men det er viktig at vi tar vare på løperens sikkerhet, sier Skinstad om episoden i Granåsen.

Det er ikke budskapet, men metoden, som Skinstad mener er problematisk.

– Generelt så synes jeg folk må få mene det de vil, men jeg synes det bør gjøres på en fredelig måte.

Leder av Ski-VM i Trondheim 2025, Åge Skinstad. Foto: Frank Lervik / TV 2

Reagerer: – Skjønner det ikke

Simen Hegstad Krüger forteller til TV 2 at han så vidt fikk med seg episoden. Aksjonistenes metode får skistjernen til å steile.

– Jeg fikk det så vidt med meg, men heldigvis så var det en god gjeng som sørget for at de ikke ødelagte løpet, sier han, og fortsetter:

– Jeg synes man kan markere på en annen måte. Jeg skjønner ikke at det skal styrke saken deres å drive å ødelegge fine idrettsarrangementer.

Didrik Tønseth, som kom på tredjeplass kommer med en klar beskjed.



– Kutt bildene. Jeg tror man skal bør bli flinkere til å bryte bildene når det skjer, for akkurat nå er det kanskje den arenaen der aksjoner så mest oppmerksomhet, og det trenger vi ikke å være, mener trønderen.