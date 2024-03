Ajer med kraftig angrep: – Gift ute i samfunnet

De siste ukene har hets mot idrettsutøvere blitt tema og skapt overskrifter i riksmediene.

Hopp-profil Johan Andre Forfang har fortalt om folk i innboksen som ønsker ham død.



Alpinstjernen Lucas Braathen har brettet ut om hvordan bekjente i alpinmiljøet skrev at de trodde han skulle komme ut som transe da han inviterte til pressekonferanse i Salzburg.

Debatten engasjerer landslagsstopper Kristoffer Vassbakk Ajer, som til daglig spiller fotball for Brentford i Premier League.

– Eder og galle

Mental helse var nemlig et av temaene da profilen stilte opp i et intervju med storavisen The Times i februar.

– Mental helse er viktig for meg. Vi er i et samfunn nå hvor det meste er eder og galle på sosiale medier. Jeg prøver å holde meg unna det, jeg sletter sosiale medier seks dager i uka – og bruker tid sammen med dem som betyr noe for meg, sier Ajer, og legger til:



– Sosiale medier er blitt mer og mer gift ute i samfunnet vi lever i.



Han utdyper kommentaren med å si at det «virker som om det er blitt viktigere for folk å bryte hverandre ned, heller enn å bygge hverandre opp».

– Det er selvfølgelig synd, men det er slik det har blitt.



Ajer har fått 33 kamper med flagget på brystet siden debuten for seks år siden. Med årene har han blitt svært bevisst på hvordan han forholder seg til hvor mye og hvordan han bruker mobilen.

DEN STORE SCENEN: Ajer, her i duell med landslagskollega Erling Braut Haaland, er inne i sin tredje sesong i Premier League-klubben Brentford. Foto: LEE SMITH / REUTERS

Han sier videre at han har «tenkt mye» på hvilket råd han ville gitt til den 13 år gamle utgaven av seg selv – om han vokste opp i dag.

– Jeg rakk å vokse opp uten mobilen, og ser hvor mye som skjer på sosiale medier. En skolegutt i dag kan bli mobbet døgnet rundt, i stedet for å gå 16-17-timer uten utenom skoletid. Man opplever hets, mobbing og alt på den mobilen, sier Ajer.



– Betyr ikke en dritt



Stopperkjempen fortsetter resonnementet:

– Rådet mitt ville være å forstå, så tidlig som mulig, at det som står på mobilen, ikke betyr en dritt. Både dere eksperter, og ikke minst supporterne, som jeg synes har blitt ekstremt giftige, betyr ingenting i det lange løp.

– At fotball er følelser og betyr mye for folk, må man ha respekt for. Vi hadde vært sjanseløse uten supporterne. Men vi må klare å balansere oss selv litt.



– Du kaller det gift. Hvilke konsekvenser frykter du?

– Man har sett en stigning i mentale helseproblemer. Kanskje unge fotballspillere slutter, fordi de sliter. Kanskje unge gutter ser at dette er en reise de ikke ønsker å være med på. Det er konsekvensene det kan bli snakk om.



– Også er det det at jeg helst vil være i et samfunn hvor vi unner hverandre alt godt. Jeg har aldri forstått at man må dra andre ned for å føle seg bedre selv. Den logikken har aldri gått opp i mitt hode.