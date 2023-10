Agenter jaktet Levi allerede som 12-åring

Bodø/Glimt-spiller Levi Monsen Yeboah (13) har gjennom oppveksten fått kommentarer.



De som ser unggutten spille fotball, synes han skiller seg ut.

– Jeg får jo høre fra andre hvor flink han er. Det er jo kjempeartig dét, sier mamma Renate Monsen.



Men i fjor kom en overraskende SMS.

Fra en agent som ville snakke med henne på telefon.

– Han sa at de hadde sett Levi på forskjellige kamper, og syntes han er et naturtalent med et stort potensial. De hadde veldig lyst til å følge ham opp.

Agenten fortalte at han hadde fulgt Levi en stund og at internasjonale stjerneklubber hadde ham på radaren.

Flere andre agenter var interessert i gutten, ble moren opplyst om.

Levi var da 12 år.

– Jeg synes det er altfor tidlig med agent og følte nesten at de ville sette Levi i en «forhandlingsposisjon», forklarer Renate Monsen.

NÆRT FORHOLD: Renate Monsen og sønnen Levi. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

TV 2 vet hvem agenten er, og har snakket med vedkommende.

Agenten ønsker ikke å kommentere saken, og TV 2 identifiserer ikke agenten av hensyn til Levi og hans familie.

Agenten tilhører et av de største byråene i Norge og har fortalt Renate Monsen at de har flere toppspillere i sin portefølje.



Spillere Levi ser opp til.

– Det er jo bare artig at de har sett meg og synes jeg er god. Men det er jo fortsatt tidlig. Det er veldig viktig at fotball fortsatt er en lek, sier Levi selv til TV 2.



VIL BEHOLDE LEKEN: Levi Monsen Yeboah kan være på løkka i timevis. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Lokket med sko

Regelverket for fotballagenter er krystallklart:

En agent kan tidligst kontakte en spiller eller foresatte, seks måneder før spilleren fyller 15 år.

Kontakten kan først skje etter at det er innhentet skriftlig samtykke fra spillerens foresatte.

– Agentene har jo sagt til meg at de skjønner at det er veldig tidlig å ta kontakt, men likevel gjør de det, og sier at de har kontakter i Adidas eller Nike, forteller Renate Monsen.

Agenten har tatt initiativ til flere samtaler. Nylig møttes de fysisk på en kafé. Da var også Levi med.



– Har de snakket om penger?



– Nei. De har lokket med at de kan være behjelpelige med å kjøpe fotballsko som er dyrt, at du skal ha fotballsko som faktisk funker.

– De pusher veldig på for at man ikke skal klare å stå imot dem, men må si ja. Man må være ganske tøff for å stå imot.

– En fotballagent har ikke lov til å ta kontakt med en 13-åring, eller dennes foreldre? Likevel skjer det. Hva tenker du om det?

– Ja, det synes jeg er veldig kynisk.

– Tror du de gjør det for at de vil sikre seg en god sum når Levi eventuelt blir større?

– Ja, det tror jeg. Selvfølgelig får de sin andel når man skriver kontrakt.



Dette er reglene: § 3-19. Det er bare tillatt å ta Kontakt (og/eller senere inngå en Representasjonsavtale) med en mindreårig eller dennes foresatte i tilknytning til eventuelle Fotballagenttjenester hvis det skjer tidligst seks måneder før spilleren fyller 15 år. Slik Kontakt kan først skje etter at det er innhentet skriftlig samtykke fra den mindreåriges foresatte.



§ 3-20. En Fotballagent som ønsker å representere en mindreårig eller representere en klubb i en Avtaleinngåelse som involverer en mindreårig, skal først bestå det angitte kompetanseutviklingskurset om mindreårige.



§ 3-21. For en Representasjonsavtale mellom en Fotballagent og en mindreårig gjelder følgende: a. Representasjonsavtalen må oppfylle minstekravene fastsatt i FIFAs fotballagentreglement § 3-11 b. Fotballagenten må oppfylle vilkårene i §§ 3-19 og 3-20 c. Representasjonsavtalen må være undertegnet av den mindreårige og dennes foresatte. Kilde: Reglement for fotballagenter

Hun understreker at agenten aldri har gått for langt, og har respektert hennes «nei».

– Jeg tviler ikke på at de synes at han har potensial og at de kanskje kan være gode agenter, men ikke enda. Vi kom til en enighet om at han er for liten, og at vi lar det ligge noen år til.

REAGERER: Renate Monsen synes det er kynisk at agenter kontakter barn ned i 12-års alder. Foto: Markus Furnes

– Jeg vil ikke ha noen tilbud om at de kan kjøpe fotballsko eller utstyr.

Renate er glad de kontaktet henne, og ikke Levi direkte.

– For når de kommer, så er det et tilbud om at ja, «jeg kan kjøpe deg Nike-sko. Bare si hva du vil ha, så gjør vi det.» Så er det jo veldig lett for en 13-åring å si ja, det her vil jeg være med på.

Unge talenter og usikre foreldre kan falle for fristelsen, tror hun.

– Og så plutselig, ja, da har du jo bundet deg. Selv om du ikke fysisk har signert noe. Det er jo veldig lett å bli lurt.

– Sjokkerende

TV 2 har snakket med en rekke agenter, akademiledere og foreldre som forteller om en stadig hardere kamp om de aller yngste fotballtalentene, som en krig mellom agentene.

Det gjelder å stå fremst i køen når spilleren har fylt 15 og kan signere en kontrakt.

– Det er et jag, beskriver agent Bent Raknes, om sin egen bransje.

Likevel er ingen agenter sanksjonert for brudd på reglene de siste fem årene, ifølge NFF.

– Vi går over en grense etter min vurdering, når agentene går rett på guttene veldig tidlig, sier Raknes.



Han har særlig sett det i forbindelse med talentsamlinger i regi av fotballforbundet.

Enkelte agenter kontakter spillere direkte, eller sender meldinger gjennom sosiale medier.

– I en periode rundt 2020 mottok vi noen henvendelser fra foreldre/klubber som reagerte på at agenter kontaktet barn under 18 år direkte på Instagram, Facebook og lignende, sier Nils Fisketjønn, leder av konkurranseavdelingen i NFF.

Derfor endret de også regelverket.

Frem til spilleren fyller 18 år skal en formidler, verken direkte eller indirekte, kontakte en spiller uten å først ha innhentet skriftlig samtykke fra spillerens foresatte.

– Kampen om de yngste talenter har blitt ganske kynisk, sier Raknes.

Stig Lillejord beskriver et «ekstremt trykk på unge spillere». Agenten har sett hvordan markedet har endret seg.

EKSTREMT TRYKK: Fotballagent Stig Lillejord reagerer på hvordan enkelte agenter tilnærmer seg unge spillere. Foto: TV 2

– At agenter kontakter spillere som er nede i 12 og 13 år, er sjokkerende for å si det rett ut. Det er ikke sånn det skal være, sier Lillejord.

«Alle» skal ha agenter, men de yngste trenger det ikke, bemerker han.

– Det trenger du først når du er så god at du spiller i OBOS-ligaen eller nærmer deg Eliteserien, og er i ferd med å skrive under på din første proffkontrakt. Er du et supertalent på 14–15 år, trenger man gjerne en rådgiver rundt seg og familien. Men det er ytterst få som har behov for agent før man er på ett sportslig nivå som gjør en attraktiv for A- lags fotball på OBOS eller Eliteserien-nivå.

Synes mamma er litt streng



Levi «har alt man ser etter», ifølge akademisjefen til Bodø/Glimt, Stian Theting.

– Han kan nå langt, sier Theting.



Selv om Levi bare er 13, spiller han på Gutter 15-laget til Glimt.

– Var dere klar over at agenter hadde tatt kontakt med ham?



– Nei, vi var ikke klar over at et slikt møte skal ha funnet sted.



Men Theting er ikke overrasket.

– Det er en bransje der motivet kan være økonomisk og man prøver å tilknytte seg spillere i så måte, sier Theting.

HAR IKKE BEHOV: Akademisjef Stian Theting mener spillere i 12-års alder ikke har behov for agent. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Jeg tror ikke at det er så bra, sier akademisjefen.

Levi selv synes mamma Renate er litt streng, som blankt har avvist agentene.

– Men jeg skal trene, kose meg, høre på mamma og spise godt, sier 13-åringen og smiler.



– Nå er du 13 år. Hvor er du om ti år?



– Da er jeg i hvert fall på A-laget. Hvis jeg skal drømme skikkelig stort, da håper jeg at jeg er i utlandet og klarer meg bra.



– Hva tenker du om at stadig flere unge gutter fanges opp av store klubber i Europa?



– Jeg tenker at de burde gjøre det som passer best for dem. For jeg tror ikke man får spille hvis man drar 16 år til Real Madrid, for eksempel. Jeg tror man bare blir plassert i akademiet.



– Hvis Jürgen Klopp ringer en dag, da?



– Nei, da må jeg høre på mamma først.

DRØMMER OM A-LAGS DEBUT OG LIVERPOOL: Levi Monsen Yeboah Foto: Markus Furnes

Ga beskjed til Glimt

– Selv om alle sier at han Levi er kjempegod, er han fortsatt i utvikling både fysisk og psykisk, sier mamma Renate.



For henne er trygge rammer rundt sønnen det aller viktigste. Derfor ga hun beskjed til Bodø/Glimt da agenten tok kontakt.



– Han er i en klubb som han trives godt i, og der skal han få lov til å være.



– Så du vil si nei uansett hvilken tilbud som måtte komme?



– Ja, nå så vil jeg si nei til agenter. Han skal få lov til å kose seg med fotball og ikke ta det så seriøst. For det blir seriøst nok, etter hvert. Man vet jo aldri hva som skjer. Han kan jo bli skadet i morgen, og så er alt over.