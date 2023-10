Fotballforbundets talentleir i Porsgrunn har i mange år vært kjent som den aller ypperste scenen for spillere på 14 og 15 år.

– Dette er årets høydepunkt, ifølge leder for spillerutvikling i Norges Fotballforbund (NFF), Håkon Grøttland.



«Her samles de største talentene og alle trenerne som jobber med spillerutvikling. Så dette er bare helt nydelig.», sier Grøttland i en NFF-video om samlingen.

«Nydelig» er det også for fotballagenter og speidere.

Samlingen blir ansett som som en gullgruve for disse, der NFF allerede har gjort selekteringsjobben.

De siste årene har trykket fra spesielt utenlandske agenter blitt merkbart.

– Det er en mengde med agenter der nede, og det er stor aktivitet, beskriver agent Stig Lillejord.



Han er svært skeptisk til at det er blitt så legitimt å gå på unge spillere når det er samlinger i NFF-regi.



– Jeg undrer meg over at et arrangement i NFF-regi er åpent for «alle». Denne aktiviteten burde være lukket. På lik linje som man stenger klubb og landslagstreninger. Det er ikke uvanlig at foreldre, foresatte, agenter ikke får komme inn på klubbtreninger hos internasjonale klubber, sier Lillejord til TV 2.

NFF mener de er bevisst interessen fra agenter og informerer derfor spillerne om dette og hvilke regler som gjelder.

– Vi ønsker likevel ikke lukkede samlinger hvor verken klubbtrenere eller foreldre er velkommen til å se på, og det anlegget vi bruker til talentleiren i Porsgrunn vil også en lukket samling være vanskelige å gjennomføre i praksis. For øvrig er det ikke slik at klubbsamlinger eller samlinger for yngre landslag i Norge er mer «lukket» enn talentleirene, sier Håkon Grøttland.



– Må ta vare på dem

I 2018 sendte John Arne Riise en melding på Instagram til en rekke unge landslagsspillere mens de var på G17-samling, kun måneder etter at han han hadde bestemt seg for å bli fotballagent.

– I henhold til retningslinjene ønsker ikke NFF kontakt mellom agenter og spillere under samlinger, men dette er ingen stor sak. Riise er relativt ny i denne rollen, så det vil sikkert gå seg til, uttalte NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik da.



Men andre agenter har vært så pågående på talentsamlinger at Håkon Grøttland og NFF har sagt at de er bekymret.

I 2021 endret de til og med regelverket, for å hindre at agentene gikk direkte på mindreårige spillere.

Det er også laget egne retningslinjer i forbindelse med landslagsskoletiltak.

Regler i forbindelse med alle landslagsskoletiltak «Det er kun trenerne som skal ha direkte kontakt med spillerne i forbindelse med trening og kamp / samling.



Foresatte/tilskuere / agenter skal ikke være utpå banen eller kommunisere med enkeltspillere.» Kilde: NFF

Likevel er ingen agenter sanksjonert for brudd på reglene de siste fem årene.

– Når spilleren er overlatt til NFF og aldersbestemte landslag må de ta vare på dem og deres interesser, sier faren til Odin Thiago Holm, Ove Holm.

I serien «Våre neste menn» er dette tema da agenter fra klubber over hele Europa sitter på tribunen når Holm og lagkameratene spiller G15-kamp mot Sverige.



– De utenlandske agentene er mer direkte, og de kvir de seg ikke for å gå rett på spillerne, det handler om penger, sier Odin Holm.



– Hva kan gå galt om man velger en «feil agent»?

– At spillerens utvikling ikke er hovedfokus, men overganger og penger. Da kan en spiller havne i en klubb som ikke er bra for utviklingen, mener Holm.



– Tar møter bak lukkede dører

Tidligere bodde spillere i klasserom under samlingen i Porsgrunn.

Der var det blant annet vakthold.

Nå er standarden betydelig oppgradert, ettersom alle spillerne bor på hotell.

På det samme hotellet bor også agentene.

– Det er altfor mange agenter som går direkte på spiller, og tar et møte, bak lukkede dører, beskriver agent Mikail Adampour.

Adampours agent-selskap har tatt et aktivt valg om å holde seg unna talentsamlingen i Porsgrunn.

– Vi mener spillerne der er for unge. Vi speider i pre-sesong og i sesong. Har vi ikke en spiller på blokka før han kommer inn til Porsgrunn, holder vi oss unna til vi har sett spilleren på en annen kamparena. Hvis ikke, blir det litt som om vi bare skal «representere en spiller for å representere ham», noe som ikke er slik vi jobber, sier Adampour.

Den viktigste uken

– Vi kan ikke passe på dem (spillerne) hele tiden og vet ikke hva som skjer på sosiale medier og i hotellkorridorer, har Grøttland tidligere uttalt til Aftenposten.



TV 2 har spurt NFF hvorfor de har valgt innlosjering på hotell, fremfor lukkende løsninger, når de vet hva som foregår.

– Den endringen kom i utgangspunktet med korona, da var det ikke lenger mulighet med klasserom med så mange samlet. Soving på skole krever også eget vakthold.

Det er også en vurdering på at dette er den viktigste uken i fotballivet så langt for disse spillerne, ifølge Grøttland.

– Det er ingen hemmelighet at man sover bedre med hotellfasiliteter enn på en madrass i et stort klasserom, og vi ønsker at spillerne skal være best mulig forberedt og klare for det som skjer på og utenfor banen.

– Så er det ikke slik at vi kan nekte agenter eller andre mennesker å bo på samme hotell, men spillerne får beskjed om at de kun skal forholde seg til lagets trenere og ledere underveis, sier Grøttland.



– Ble merkbart større trykk

TV 2 har tidligere omtalt et eskalerende agentpress, helt ned i 12-års alder, og at reglene som er laget for å beskytte mindreårige spillere, blir ignorert.

– Det er mange dyktige agenter som gjør en god jobb for spillere, foreldre og klubber. Disse har erfaring med karrierebygging og vet hva dem holder på med. Men etter 2015 kom det veldig mange nye agenter, da lisensieringen forsvant, sier Lillejord.

– Det ble et merkbart større trykk rundt unge spillere.

Lillejord mener mange av disse agentene ikke hadde begrep om overgangsreglement og agentreglement.

– Det var ingen formelle krav til å være agent. De fleste foreldre har heller ikke kompetanse til å vurdere hvem som er en god eller riktig agent. Da ville det vært bra om NFF/Norsk Toppfotball la dette temaet inn som en del av utviklingen av en spiller.

Så hvordan jobber NFF for å beskytte de yngste spillerne mot agenter, spesielt på landslagsskolen og Equinors talentleir?

– Ved første gangs uttak informerer vi om og forbereder de på at det blir noe mer oppmerksomhet fra ulike aktører enn de er vant til, forklarer Grøttland.

– Spillerne får beskjed om at de kun forholder seg til lagets trenere og ledere underveis.

– Hvordan informerer dere foreldre og spillere om agenter, regelverk, forventninger og etiske retningslinjer?

– Vi informerer som nevnt om dette i forbindelse med første uttak. Så vet vi at mange klubber er veldig bevisste disse problemstillingene og har dialog med foreldre og spillere om tematikken, svarer Grøttland.



Lillejord mener NFF og Norsk Toppfotball i større grad bør lære foreldre og spillere om møtet med agenter og hvilket regelverk som gjelder.

– Utvikling av unge spillere dreier seg ikke bare om hva som skjer på treningsfeltet. Hva kan man forvente av en agent? Hvilke oppgaver har en agent? Hvordan skal en agent opptre?

– Gi en gjennomgang av en agentavtale slik at foreldre og spillere vet hva det betyr å signere en avtale. Da har foreldre litt mer informasjon og kunnskap før de har sitt første møte med en agent, sier Lillejord.