Agenten som hoppet av

AGENTENS NYE LIV: Lars Petter Fosdahl (55) gikk fra toppagent, til å starte opp en ny breddeklubb på Oslo øst. Foto: Jonas Been Henriksen

Det mørkner over Oslo Øst.

På kunstgress 3 på Valle Hovin står mannen som i nesten to tiår signerte millionavtaler i fleng for norske spillere og legger inn en porsjonssnus under leppa.

Han koser seg mens han ser på treningen til 4. divisjonslaget Union Carl Berner.

TETT PÅ: Lars Petter Fosdahl på trening med Union Carl Berner Foto: Jonas Been Henriksen

Innimellom løper han etter baller som blir skutt over nettinggjerdene under spilleøkta. Når vinnerlaget er kåret, løper han fram og tar et bilde på telefonen.

– Her er jeg både materialforvalter og SoMe-ansvarlig, smiler han.

Den andre

Lars Petter Fosdahl var den andre i Norge som fikk FIFA-lisens som agent på 90-tallet. Den første var Rune Hauge.

UTE PÅ JAKT: Lars Petter Fosdahl var ofte å se på La Manga under den norske sesongoppkjøringen. Her på tribunen med sine tidligere agentkolleger Erik Solér (t.h) og Kjetil Osvold. Foto: VG

– Jeg var den yngste i verden med FIFA-lisens. Og det var jeg vel i et par år, sier han.

Ifølge han selv hadde han 18 kule år i jobben som agent. Men i 2013 var det ubønnhørlig slutt.

Fosdahl har aldri gitt noen store intervjuer om hvorfor han ga seg. Han ble tilbudt å skrive en bok om agentlivet, men bestemte seg til for å la være.

– Det ble for nært i tid, sier han.

Men nå synes han det er greit å fortelle om hva som lå bak avgjørelsen om å hoppe av agentbransjen.

NESTLEDER: Fosdahl på trening hos Union Carl Berner, klubben han er nestleder. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det var et verdivalg, sier han.

Og han deler det opp i to deler.

– Det ene handlet om privatliv. Det handlet om å ha tid til to små barn. Fifa har lagt overgangsvinduet midt i den norske skoleferien. Så jeg har avbrutt en rekke sommerferier med familien for å reise til Wolverhampton eller Frankfurt, sier han og smiler.

Og ikke nok med det.

– Sønnen min har bursdag i januar-vinduet. Så jeg har også reist fra en del barnebursdager. Så spørsmålet var rett og slett om barna mine skulle kjenne meg om ti år.

– Pengedrevet

I tillegg følte han på en stadig mer pengedrevet hverdag i toppfotballen han var en del av.

– Det andre verdivalget handlet om at jeg ville være med på det økonomiske jaget i bransjen.

AGENT PÅ JOBB: Lars Petter Fosdahl var agent for den brasilianske Stabæk-juvelen Alanzinho. Foto: TV 2

Ifølge eksagenten var det et stort veiskille i årene 2006/2007. Med stadig større TV-avtaler, ble det ditto større summer rundt bordet der han enten representerte spillere – eller klubber.

– Når det blir mye penger, så blir alt veldig mye sterkere.

Forsdahl tar en liten pause for finne den riktige formuleringen.

Det ljuges jo av alle konstant. Hele tiden. Lars Petter Fosdahl

– Det blir på en måte en slags gullfeber. Både vi agenter, men også spillernes foreldre, klubbene – jaget den nye gullåren. Og pengene skapte på en måte et nytt nivå i fotballbransjen.

– Hvordan er det å stå som agent i det?

– Man blir med på det jaget. Det gjorde jeg også. Jeg klaget ikke over at det kom enda mer penger inn i fotballen.

STILENDRING: Hipsterskjegg har tatt over for glattbarbert kjake. Og den blå dressskjorta og blazeren er byttet ut med flanellskjorta på jobb. Foto: Lage Ask / TV 2

Fosdahl presiserer flere ganger underveis i samtalen at han i høyeste grad spilte villig med i det samme spillet som alle andre agenter. Men med fare for å fornærme sin gamle kolleger, kommer han likevel med en liten kraftsalve.

– Man ser at pengene påvirker aktørene. For det juges jo av alle konstant. Hele tiden. Agenter juger, spillere juger, foreldrene juger, og klubbene juger, sier han og utdyper.

– Alt handler om å optimalisere denne businessen for seg selv. Og på et eller annet sted der, kjente jeg personlig at dette er ikke helt ålreit for meg å være med på.



– Delt skyld i pengegaloppen

For skal man tro den avhoppede agenten så er det langt flere enn han selv og hans gamle kolleger som har ansvaret for pengegaloppen man ser i fotballen i dag.

– Agentene alene er ikke ansvarlig for at fotballbransjen og den smøringen rundt overganger har blitt som den har blitt. Det er hele industrien. Men det er en veldig lett ting å ta en agent, sier en engasjert Fosdahl.

– Det finnes gode agenter. Og veldig mange av dem har en viktig funksjon. Mange hjelper klubber og spillere på en god måte, sier han.

Og som i det fleste andre bransjer mener han det finnes gode og dårlige folk.

Foto: Jonas Been Henriksen

– Så finnes det selvsagt dårlige agenter. Men det finnes også veldig mange dårlige klubbledere, og en god del dårlige fotballfedre og mødre.



Fosdahl følte at stadig mer penger i omløp var med på å øke presset på samtlige aktører i fotballindustrien.

Alt ble større og kraftigere.

– Det gjorde noe med intensiteten. Det sto mer på spill. Hvis en klubb kjøpte feil, investerte tungt i en spiller som ikke slo til, så preget det hverdagen til alle som hadde tatt den beslutningen. Det preget også hverdagen til den spilleren, og agenten hans.

På den måten er han glad han ikke står midt i det lenger.

– Jeg kan bare forestille meg hvordan det er i dag å være klubbleder i Norge og kjøpe en spiss til 30 millioner som ikke spiller. Alle disse tingene gjør fotballindustrien mye mer intens enn den var før.

Som TV 2 har satt søkelyset på de siste ukene, har agentbransjen spisset seg voldsomt til de siste årene. Og jakten på de store talentene begynner allerede fra ungene er tolv år gamle i Norge.

– Det er akkurat sånn som jeg så at det kom til å bli. Og jeg tror ikke det stopper der heller. Det var en del av det bildet som gjorde at jeg tenkte at dette skal jeg ikke være med på, sier han.

Han peker på at det empirisk er helt bingo å forutsi om en 12–13 åring kommer til å bli profesjonell fotballspiller.

Dette er noe alle vet.

– Men man følte at som agent måtte man faktisk inn og bearbeide spillerne, og ikke minst omgivelsene rundt disse spillerne i så ung alder. Rett og slett for å være i en posisjon senere.



Han tror ikke nødvendigvis at pengene alene er motivet.

– Det det handler om, er at du som agent vil sikre deg tilgangen til den neste Ødegaard, Braut, eller Nusa. Skal du være i posisjon når de er 17–18 år, så må du begynne å bearbeide spillernes omgivelser fra enda tidligere alder. Ellers kommer noen andre og gjør det. Og er det ingen annen nordmann som gjør det, så kommer det det en fra Sveits, Italia, England eller Tyskland, sier Fosdahl.

FOSDAHLS MANN: Tidligere landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred hadde Fosdahl som agent da han ble solgt fra Rosenborg til HSV i Bundesliga. Foto: ODD ANDERSEN

Da han hoppet av fotballsirkuset i 2013 hadde han gjennomført 140 spillersalg som til sammen genererte ca. 700 millioner kroner inn til norsk fotball.

– De årene er jeg stolt av. Jeg har fortsatt venner i fotballen jeg kan se tilbake på gode ting med. Jeg var med og skapte store verdier for norske klubber ved å hente masse spillere og selge dem videre.

– Fjernet en 0 på lønnsslippen

Så forlot han fotballen og meldte overgang til kulturlivet. Eller som Fosdahl selv sier det med et smil om munnen:

– Jeg tok en 0 ut av lønnsslippen.

For selv om han i perioder tjente godt som agent, så var penger aldri hans motiv for å være fotballagent.

– Folk får tro det de vil. Men det at jeg gikk over til kulturlivet er vel bevis nok på at pengene ikke var min motivasjon for å jobbe.

Da han ga seg som agent, gikk han rett over i en jobb som festivalsjef for Over Oslo på Grefsenkollen.

OVER OSLO: Over Oslo-gründer Lars Petter Fosdahl sammen med kollega og bestekompis Thorkild Gundersen ved hovedscenen på Grefsenkollen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Da hadde vi allerede begynt å utvikle festivalen til å bli ganske stor. Det ga meg mye mer å jobbe med det, sier han.

Men etter åtte år helt ute av fotballen, fant Fosdahl etter hvert tilbake til sin gamle lidenskap.

– Jeg var egentlig veldig ferdig med det, men så begynte det å skje noe under covid-perioden. Jeg så viktigheten av fotball da vi satt inne og så på kamper fra Færøyene. Det var det eneste som underholdt oss. Og jeg tenkte at dette er jo egentlig en ganske kul sport.



For to år siden fikk han sammen med kollega Thorkild Gundersen tilbud om å ta over en breddeklubb i 4. divisjon.

Etter å ha vært nedstengt av corona i 2020, var kameratklubben Fremad Famagusta i fritt fall, og trengte nye krefter og nytt styre.



KAMERATGJENG: Lars Petter Fosdahl er på trening og kamp tre ganger i uka med gutta i 4.divisjonsklubben Union Carl Berner. Foto: Jonas Been Henriksen

Det tente en gnist hos den gamle sirkushesten.

– Sammen med noen venner tok vi over den klubben, og så har det blitt en besettelse. Som fotball jo ofte blir, da. Men denne gangen på et helt annet nivå.

Klubben ble døpt om til Union Carl Berner. Litt inspirert av navnebroren i Berlin. Men mest fordi Fosdahl og Gundersen også er godt i gang med sitt nye utelivsprosjekt.

– Det henger sammen med det prosjektet som vi har kalt Fotball 3.0 som vi skal åpne neste år.

FØLGER MED: Fosdahl overværer treningen. Foto: Jonas Been Henriksen

Fosdahl viser oss rundt i de enorme fabrikklokalene i Trondheimsveien. Det er planlagt kaffebar, vinbar, og restaurant. Men hjertet i konseptet er en gigantisk fotballpub.

– Det blir på mange måter en innendørs fotballstadion hvor vi løfter det å se sport på TV til et nytt nivå i Norge. Og siden vi har kontorer der, og det ligger på Carl Berners plass, så ble Union Carl Berner et nærliggende navn på klubben.

I sommer spilte Union Carl Berner mot Grüner i det som ble omtalt som bydEL Classico i Oslo indre øst.

På videoen over ser du altså tidligere stjerneagent Lars Petter Fosdahl med et bluss i hånda for å feire seieren til sin nye klubb. Euforien var enorm da seiersmålet til 3–2 kom på overtid.

– Unikt for meg

– De årene jeg har drevet med fotball, så er dette noe helt unikt for meg. Det er kyss, klapp og klem i garderoben, og en stolthet over at man har fra bunnen har skapt en kultur, sier han.

For fotball på breddenivå er mye mer enn bare fotball.

– Mange av disse gutta er innflyttere i Oslo. De har fått vennskap gjennom dette prosjektet. Så begynner resultatene å komme, og vi synes vi begynner å se ut som et anstendig fotballag.

– Og det er en helt spesiell glede i det også.

– Hvis disse gutta trenger en agent, så er vel svaret på hvem det er ganske klart?

– Ja, he, he. Det blir meg. Det er kontraktsfestet. Her sitter jeg på alle sider av bordet, humrer han.

NY LIDENSKAP: Klubbskjerfet bæres ofte av den tidligere agtenten som er leder i Union Carl Berner. Foto: Jonas Been Henriksen

Fosdahl ville aldri vært foruten de 18 årene han hadde som agent.

– Det var en fantastisk tid, og jeg opplevde utrolig mye spennende. Jeg er også stolt over at jeg har tilført store verdier til norsk fotball.

– Men på et rent emosjonelt plan er dette her enda morsommere.