Åge Skinstad ny sjef for ski-VM 2025

NY VM-SJEF: Åge Skinstad, her under VM i Seefeld. Foto: Terje Pedersen

Skinstad er tidligere langrennsløper og har senere vært sportssjef for langrenn i Norges Skiforbund.

Skinstad har også hatt en rekke lederstillinger i næringslivet.

– Vi er svært tilfredse med å kunne ansette Åge Skinstad som ny VM-sjef. Åge har lang og bred ledererfaring, både fra idrett og næringsliv, som dekker svært mange av de viktige områdene i tiden fram mot VM. Han kjenner skimiljøene og frivilligheten i Norge og Trøndelag godt. Han har også et godt internasjonalt nettverk, forteller styreleder Bård Benum i Ski-VM 2025.

Skinstad gleder seg til å ta over ledelsen av Ski-VM 2025.

– For en som har vært til stede på svært mange store skiarrangement er dette drømmejobben, Alle som husker VM i 1982, 1997 og 2011 - og som er glade i skisporten – kan tenke seg en sånn jobb. Jeg var selv til stede under VM i 1997 for NRK, og ønsker å bidra til at VM i 2025 kan bli en enda større folkefest.

– Jeg ser fram til et godt samarbeid i VM organisasjonen, med eierne, Ski-Norge og næringslivet for å lage denne folkefesten, avslutter Skinstad.