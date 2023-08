Ærlig Svindal: – Amalies beskjed var overraskende

– Jeg har snakket med mange forskjellige, og alle har sine historier om hvordan det kommer til å bli.



En helt ny og ukjent tilværelse venter for Aksel Lund Svindal.

Alpintlegenden, med to OL-gull, fem VM-gull og 36 enkeltseire i verdenscupen å skilte med, skal bli far for første gang med samboeren Amalie Iuel.

Og det etter et år som har inneholdt det aller meste.

Når den lille gutten kommer til verden i september, er det nøyaktig ett år siden han fortalte om sin kreftdiagnose i sosiale medier.

Støtteerklæringene rant inn. I april, et drøyt halvår etter, kunne Svindal og Iuel fortelle om den langt mer lystbetonte gladnyheten.

PROFILERT PAR: Aksel Lund Svindal (t.v) og friidrettsutøver Amalie Iuel har vært sammen siden 2020. Foto: Heiko Junge / NTB

Overrasket

– Det har vært et år med høye topper og dype daler?



– Ja, jeg tenkte det samme da jeg fikk den beskjeden av Amalie. Og det var faktisk overraskende, for å være helt ærlig. Kontrasten til den beskjeden jeg hadde fått måneder i forveien var ganske stor, forteller Svindal.

«Mesternes mester»-programlederen var kreftpasient i tre uker. Han har aldri vært ute etter sympati, men kjent på et ansvar om å være åpen om diagnosen.

– Det gikk jo veldig bra. Prognosene var gode, forteller han, og fortsetter:

– Sånn sett var det kanskje ikke overraskende at vi kunne få til å få barn, men.. Plutselig skjedde det bare, og det var helt perfekt.



– Umulig å svare på

TV 2 møtte den høyreiste mannen i Frankrike tidligere i sommer, der han fikk utfolde seg som fører foran nærmere 300 000 tilskuere i et oppvarmingsløp til det legendariske 24-timersløpet i Le Mans.

«THE KING OF SPEED»: Aksel Lund Svindal har byttet ut utforløyper med racerbaner. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Svindal, som rundet 40 år i desember i fjor, har overhodet ikke sluttet å utfordre seg selv siden han la alpinskiene på hylla for fire år siden.

– Det er det livet handler om. Her om dagen kjøpte jeg meg et skateboard, selv om jeg ikke har skatet siden jeg var tolv år. Nå tenker du kanskje at dette er en 40-årskrise, men det er det faktisk ikke! Eller er det kanskje det..?



Han lar spørsmålet henge igjen i den franske luften og smiler bredt.

FORVENTNINGSFULL: – Jeg gleder meg skikkelig, sier Svindal om tilværelsen som kommer. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Nå står Svindal overfor det han omtaler som «det største ansvaret du kan få», og er åpen og ærlig om at han ikke har peiling på hva som venter.

– Jeg tror det er umulig å svare på hvordan det blir om du ikke har opplevd det, og det er noe av det som gjør det så fint. Jeg tror noen ting bare må oppleves for å skjønne hvor stort det er. Dette er en av de tingene. Og jeg gleder meg skikkelig.



Skryt av kjæresten

I et intervju med Her og nå tidligere i sommer lettet Iuel på sløret om hvordan hun tror kjæresten vil bli som pappa.

– Aksel har veldig mye omsorg i seg. Bare det å skape trygghet i hverdagen tror jeg er veldig viktig som foreldre. Jeg føler at han er veldig flink til akkurat det. Jeg tror han kommer til å «naile» papparollen, sa friidrettsutøveren.

Selv tipper Svindal at han vil ligne sin far, Bjørn.

– Ganske rolig, men bestemt. Jeg tror det er fint og riktig at barn vet hva som er innenfor og ikke, samtidig som man skal få utfordre seg selv på ting. Være aktiv, være ute.. Men igjen; alt dette er teori. Jeg har egentlig ikke peiling, humrer han.



FAR OG SØNN: Bjørn Svindal og Aksel fotografert under Vinter-OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Vil reise mindre

Barndomshjemmet på Kjeller har alltid vært «hjemme». I tillegg har han bodd på Oppdal, og to ulike steder i Østerrike.

Som alpinist reiser man verden rundt, men også etter karrieren tok slutt i 2019 har Svindal vært mye på farten.

Nå vil dette endre seg.

– Jeg kommer til å reise mindre framover. Det er naturlig. Jeg har lyst til å være mer hjemme i Bærum og i Oslo-området, hvor vi har vår familie og venner. Det var også derfor jeg bestemte meg å flytte hjem etter karrieren. Jeg trodde en stund at jeg ville flytte til USA eller Asia for å gjøre noe helt annet, men kjente det var på tide å dra hjem. Så var jeg så heldig å treffe Amalie også. Det passet perfekt.



Paret møttes på Olympiatoppen og ble sammen i 2020.

Svindal føler han allerede har fått en forsmak på hvordan hans liv som pappa vil utarte seg.

– Da Amalie ble gravid, fikk jeg en mye større familiefølelse med én gang. Jeg savner hjemme mye mer når jeg er ute på reiser. Det går ikke mange dagene før jeg kjenner på hvor fint det er å være hjemme. Og det er jo et fryktelig godt utgangspunkt.

– Dette er noe jeg og Amalie skal finne ut av sammen. Vi kommer selvsagt til å lytte til erfarne fjellfolk, men jeg tror det skal bli fint å finne et teamwork som fungerer.