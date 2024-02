Ærlig om at det koster: – Vi må bare stå i det

Hedda Dæhli Bø har satt deler av livet på vent for at Johannes Thingnes Bø skal kunne jakte VM-gull. Hun innrømmer at det koster, og forteller at Gustav (4) gir klar beskjed når pappa reiser fra familien.

Hedda Dæhli Bø vet hva som ligger bak et VM-gull. Hun har vært gift med verdens beste skiskytter, Johannes Thingnes Bø, i snart seks år.

Samtidig som han sanker VM-medaljer i Tsjekkia, styrer kona skuta på hjemmebane. Sammen har ekteparet to barn. Gustav på fire, og Sofia, som ennå ikke har fylt ett år.

Det merkes godt når familien på fire blir til tre for en periode.

– Det er kjipt når han drar. Det er det alltid. Nå har vi en gutt på fire år, og han klarer å uttrykke bedre enn noen akkurat hva han synes om at pappa skal dra. Det er nok litt tøffere for Johannes nå, for han får høre det, forteller Dæhli Bø.

GLEDER SEG: Hedda Dæhli Bø forteller at hun alltid synes det er kjipt når mannen må reise. Nå har sønnen blitt så stor at Johannes Thingnes Bø får høre det når han drar. Foto: Privat / Hedda Dæhli Bø på Instagram.

Når det blir fem treff, roper Gustav «fullt hus» Hedda Dæhli Bø

Hun har tatt seg tid til et intervju med TV 2 midt i en hektisk periode på hjemmebane. Denne gangen ble et ladestopp med bilen den roligste delen av dagen.

Det er særlig i perioden mellom november og mars at mye av kommunikasjonen med familiens skiskytter og pappa må foregå over FaceTime.



RINGER HJEM: FaceTime-samtalene med familien betyr alt for Johannes Thingnes Bø. Her fra etter sølvmedaljen på miksstafetten. Foto: Sander Englund Smørdal / TV 2

Det er lettere for de voksne i familien å forstå hvorfor det må bli sånn.

– Jeg har alltid syntes at det er kjedelig når Johannes drar, men jeg er jo voksen og skjønner at det er jobben hans. En fireåring har ikke det perspektivet. Det er litt tøffe tak, både for Johannes og for oss, men vi får det til med mye planlegging og mye hjelp fra familien.

FRA TRE TIL FIRE: I fjor sommeren ble familien utvidet fra tre til fire. Foto: Privat / Hedda Dæhli Bø på Instagram.

Når det gjenstår en øvelse av årets VM er det liten tvil om at mesterskapet har vært en suksess for den yngste av brødrene Bø.

To gull, tre sølv og en bronse er allerede sikret.

Dæhli Bø er både imponert og litt overrasket over de gode prestasjonene. Hjemmefra heier Gustav på pappa.

– Det er nok litt konfliktfylt for en fireåring å høre at alle gleder seg til VM og snakker så varmt om mesterskapet, samtidig som han tenker mest på at pappa ikke er her, forteller Dæhli Bø.

Dukket opp med plakat av Tandrevold

Den siste tiden har sønnen blitt mer og mer interessert i skiskyting. Det veier litt opp for det faktum at pappa ikke alltid kan være hjemme.

– Når det blir fem treff roper Gustav «fullt hus», så det er veldig hyggelig at skiskyting kan være noe positivt også. Når interessen vokser hos ham, så er det også lettere å forstå at Johannes er borte en stund.

I ekte toppidrettsånd kan mor og sønn snakke om «gode serier» og «fulle hus» etter et løp, selv om ikke plasseringen skulle være den beste. Pappa får ros hos sønnen, uansett resultat, kan mamma fortelle.

JURIST OG MAMMA: Hedda Dæhli Bø er tobarnsmamma og jurist. Når ektemannen reiser rundt som skiskytter, blir dagene ganske hektisk. Foto: Privat / Hedda Dæhli Bø på Instagram.

– Av og til kjennes det ut som at det koster litt mye

Den nybakte verdensmesteren vet å sette pris på hun som må ta det største ansvaret på hjemmebane. På valentinsdagen hyllet han kona på direkten på TV 2.

– Jeg må hilse hjem til Hedda som passer på to barn. Hun er en fantastisk mamma og verdens beste kone. Det er den mest sexy kona, hun er helt perfekt, rett og slett. Det er en seier jeg deler med henne, sa Thingnes Bø til TV 2.



Det synes mottakeren av hyllesten var både koselig og litt komisk.

SAVNER Å VÆRE PÅ RENN: Hedda Dæhli Bø forteller at hun savner å se skiskyting live. Hun håper muligheten for å reise, enten med eller uten barn, snart byr seg igjen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Det er kjempehyggelig å bli anerkjent. Han er veldig flink til å gi ros til meg, også utenfor media, men det var en artig kommentar på skjermen. Jeg lo godt da han sa at jeg var den mest sexy kona, for det er alt annet enn sexy det går i her hjemme om dagen, men jeg synes det er god humor, og han er søt som oppmuntrer meg på den måten, sier Dæhli Bø.

Hun innrømmer at VM-gullene er oppturer som gjør alt verdt det. Da føles det som en selvfølge at ektemannen skal reise så mye som han gjør for å oppnå målene han har satt seg.

Slik er det ikke alltid.

OPPTURENE GJØR DET VERDT DET: Når Johannes Thingnes Bø lykkes blir familien minnet på hvorfor de litt gråere dageneer verdt å komme seg gjennom. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Av og til kjennes det ut som at det koster litt mye. På mange måter er det et privilegium å få så mye tid med barna våre som jeg har fått, men for min del er det kun familieliv det går i. Det er ingenting annet. I gamle dager trente jeg og hadde et sosialt liv, men veldig mye av det er satt på vent, og det kan jeg kjenne at jeg savner. Selvfølgelig gjør jeg det, forteller en ærlig Dæhli Bø.



– Jeg har aldri hatt et ønske om å være kvinnen som står bak mannen og er hjemme og ofrer alt. Jeg er ikke den personen, så jeg savner disse tingene, sier 29-åringen.

Særlig når det ikke er renn, men treningssamlinger som ofte består av reisedøgn, trening, gaming og presse, kjenner hun på at det kan være krevende.

– Men, det blir på en måte litt snevert å tenke på den måten, for det går ikke an å gjøre toppidrettssatsingen på noe lavere nivå enn det Johannes har gjort. Han har allerede kuttet ned der det har vært mulig å kutte. Nå er det snakk om to år til, og det kommer til å bli perioder hvor det er seigt, men så blir det veldig mange oppturer også, sånn som nå. Vi må bare stå i det.

SUPERPAPPA: Hedda Dæhli Bø beskriver ektemannen som en superpappa. Foto: Privat / Hedda Dæhli Bø på Instagram.

Hun beskriver ektemannen og skiskytteresset som en superpappa. En pappa som leker, tuller og tøyser. Den siden av verdens beste skiskytter, er det ikke så mange andre enn de nærmeste som ser.

– Det beste med å få Johannes hjem blir at han og Gustav får litt tid sammen som far og sønn. Det blir kjærkomment å lade familiebatteriene i en ukes tid før siste runde med renn, sier Dæhli Bø.