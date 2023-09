Advarer: – Sånn er det ikke

Ekspertene jubler for nytt Norge-våpen – men tror bare halvparten av arsenalet slippes løs i neste kamp.

– Det er noen spillere som er mer rustne enn det vi vil, medgir Ståle Solbakken overfor TV 2.

Landslagssjefen startet med et sterkt lag, men benyttet også privatlandskampen mot Jordan til å eksperimentere.

Et av forsøkene var å flytte superdebutant Antonio Nusa ut på høyrekanten i andre omgang.

Landslagssjefen utelukker ikke at 18-åringen kan komme til å starte tirsdagens EM-kvalifiseringskamp.

– Vi må ha et mer kompakt lag mot Georgia. Da spørs det; Hvor skal vi plassere ham hvis han skal spille fra start? Hvordan plasserer vi de andre? Trenger vi en mer løpssterk midtbane, med toveisspillere? Det er miksen i det, poengterer Solbakken overfor TV 2.

– Veldig rusten

At Kristoffer Ajer i andre omgang ble flyttet ut på høyrebacken, var også med Georgia-kampen i bakhodet.

Solbakken påpeker at superstjernen Khvitsja Kvaratskhelia liker å trekke ut mot den kanten.

NØKKELSPILLER: Napoli-vingen som ofte bare kalles «Kvaradona» er Georgias største stjerne. Foto: CIRO DE LUCA

– Vi må ha fart der. Marcus Holmgren Pedersen så veldig rusten ut i dag, både i posisjons- og pasningsspillet. Han har hatt en overgang og fått spilt lite. Vi ser litt forskjellige ting, forklarer landslagssjefen.

Han fortsetter:

– Kan vi spille med to så typiske vinger, med tanke på hvor de er nå? Nusa er nok ikke en 90 minutter-spiller, og Ola Solbakken er definitivt ikke en 90 minutter-spiller nå. Det er en del løse tråder vi må se på.

– Kan dere bruke Aursnes der?

– Det kan vi òg. For eksempel. Det har vi og testet på trening. Han spiller der hver eneste gang i Benfica, og det var litt av grunnen til at Nusa spilte på høyre, forklarer Solbakken.

NY ROLLE? TV 2s eksperter ser ikke bort ifra at Fredrik Aursnes blir brukt på kanten mot Georgia. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Usikker på én spiller

Blant spillerne som ikke var med mot Jordan, er Erling Braut Haaland selvskreven på topp.

TV 2s fotballekspert Morten Langli ser for seg at Birger Meling kommer inn på venstrebacken, og at Patrick Berg går inn i ankerrollen på midtbanen.

SPART: Erling Braut Haaland, Birger Meling og Patrick Berg ble alle hvilt mot Jordan. Foto: Stian Lysberg Solum

– Hvis vi leser litt mellom linjene, er nok Fredrik Aursnes aktuell for å starte ute på venstrekanten i den neste matchen, vurderer Langli.



– Da betyr det samtidig at det blir en ekstra plass på midtbanen, eller at han dytter Sander Berge opp som indreløper, som han har spilt tidligere. Martin Ødegaard er bankers, fortsetter han.

Solveig Gulbrandsen liker tanken.

– Jeg tenker at det med Aursnes kan være lurt, at man i starten har én offensiv kant, og én som jobber litt mer og løper – men som samtidig har offensive kvaliteter. Men da handler det litt om konstellasjonen på midten. Jeg tenker at Patrick Berg er bankers, sier Gulbrandsen.

– Og så er jeg usikker på den indreløperrollen, eller om du skal bruke to dype eller ikke. Jeg vet ikke helt med Sander Berge. Det er flere andre spennende spillere som du og kan få noe mer offensivt ut av i tillegg, fortsetter hun.

KLUBBYTTE: Sander Berge har gått rett inn på midtbanen til Burnley i Premier League, men TV 2s ekspert er ikke helt overbevist om han burde starte mot Georgia. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Advarsel

Gulbrandsen tror at Antonio Nusa kommer til å få fornyet tillit fra start.

Selv om hun ble «utrolig imponert» av Club Brugge-spillerens debut, har hun også en advarsel til norske fotballtilhengere:

– Han er 18 år. Vi i Norge kan lett ta helt av og tenke at han kommer til å herje i neste kamp, og at alt er satt. Men sånn er det jo ikke. Det blir en helt annen fotballkamp mot Georgia, hvor det krever mye mer hardt arbeid defensivt. Vi ble ikke pushet nok på det. Vi må la ham få litt ro til å utvikle seg videre.

Nytt våpen

En annen spiller som imponerte mot Jordan, var Osame Sahraoui (22). Den tidligere Vålerenga-vingen vartet opp med flere lekre driblinger, et kort innhopp til tross.

I tillegg kommer han fra en god sesongstart i Heerenveen.

TV 2s eksperter jubler.

– Vi har to spillere her med veldig flotte ferdigheter én-mot-én offensivt. Det har vi ofte manglet i kantspillerne våre. Og nå får de spilletid i klubblagene sine, poengterer Langli.

SUPERSTART: Osame Sahraoui har imponert med tre mål og én målgivende i sesonginnledningen for Heerenveen. Torsdag hadde han et sterkt innhopp mot Jordan. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Gulbrandsen følger opp:

– Vi får fordelen at vi har spillere å ta av, istedenfor at vi må spille med spillere som ikke spiller i klubbene sine. Nå kan vi ha formspillere som kan levere. Og det hjelper Norge veldig, mener jeg, i en del kamper.

Tirsdag fra kl. 20.00: Se Norge-Georgia på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.