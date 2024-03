Advarer Ruud: – Ikke bli med på det

Onsdag kl. 19.00: Se Casper Ruud i Indian Wells på TV 2 Play.

– Jeg tror det blir en nøkkel å prøve å holde hodet kaldt og ikke bli med på det show-kjøret, sier tennisentusiast og komiker Rasmus Wold til TV 2.

Etter et trått år i fjor, har Ruud fått en god start på denne sesongen.

Onsdag kveld møter han den franske legenden Gaël Monfils (37) i fjerde runde i Indian Wells, som ofte kalles «den femte Grand Slam-turneringen» på grunn av sitt store publikum.

FORMSPILLER: Gaël Monfils er nummer 54 på verdensrankingen, men har funnet formen igjen på tampen av karrieren, melder Rasmus Wold. Han ser for seg en åpen kamp. Foto: Jayne Kamin-Oncea / USA Today / NTB

De fremmøtte kan få valuta for pengene.

– Monfils har vært en stor helt for meg i mange år, forteller Wold.

– Ingen kamper han spiller er kjedelige. Han tar underarmsserver, spiller ballen mellom beina, hoppe-smasher innimellom og gjør ting man kanskje ikke ser så ofte. Han viser mye følelser på banen, beskriver tennis-entusiasten.

Ruud ser også for seg en kamp av det heseblesende slaget.

– Gaël har mye erfaring. Jeg skal gjøre mitt beste, prøve å ha det gøy og nyte å spille mot en av tennisens legender. Det blir en morsom test og match, forhåpentligvis, melder Snarøya-gutten.

25-åringen har selv et rykte for å være en spiller av det mer stødige slaget.

Wold ser imidlertid klar forbedring hos Norges tennis-ess.

– Han har tatt store steg på hardcourt, synes jeg.

Ruuds favorittunderlag er grus, som det spilles på i Roland-Garros – hvor han har vært i to finaler.

– Han server bedre, og er blitt bedre på det han har sagt at han skulle prøve å bli bedre på; nemlig å spille litt mer offensivt. Han har alltid hatt en veldig god forehand, men jeg synes at han er blitt bedre på «one two punch»-spillet, at han klarer å avgjøre dueller oftere litt raskere, forklarer Wold, og fortsetter:

– Han har vært kjent for å male motstanderen i senk, men nå har han flere strenger å spille på. Og det må man nesten ha hvis man skal henge med i toppen. Spesielt på hardcourt, hvor det går litt raskere enn på grus.

TENNISENTUSIAST: Komiker Rasmus Wold. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Mot Monfils gjelder det altså å holde hodet kaldt, ifølge Wold.

– Men det er lettere sagt enn gjort når han møter en som har det show-gamet så til de grader. Det blir en veldig morsom kamp, spår han.

