Advarer RBK før premieren: – Nedrykksfare

Det sies ofte at en dårlig generalprøve er den beste medisinen for en god premiere.

I så fall lover det godt for Alfred Johansson og Rosenborg etter 0–5 borte mot Viking i oppkjøringens siste treningskamp.

I Trondheim er man allikevel bekymret.

– Jeg ser jo at de involverte ikke er bekymret, men jeg blir litt bekymret. At de ikke er påskrudd i generalprøven, det bekymrer meg. Det vil jeg tro bekymrer de ansvarlige på Lerkendal også, sier kommentator i Adresseavisen Birger Løfaldli til TV 2.

BEKYMRET: Adressa-kommentator Birger Løfaldli er bekymret for RBKs tilstand før seriestarten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han før støtte av den gamle RBK-generalen, Bent Skammelsrud.

– Det går jo opp og ned, men nå fikk vi se igjen at bunnivået er for lavt. Det er en god tankevekker for hele klubben, tenker jeg, at man ser at hvis man ikke gjør den jobben man er satt til så kan det se stygt ut. Man er ikke bedre enn det akkurat nå, sier 57-åringen til TV 2.



Dette sier historien

Men hvor mye har egentlig en treningskamp å si for det som skal skje i sesongpremieren?

TV 2 har tatt en titt på historikken de siste fem årene, uten at det gir noe klart bilde på hva RBK-fansen kan forvente i årets første kamp mot Sandefjord 1. april.

2019: RBK slår svenske Norrköping 3–0 på fremmed gress i generalprøven under Eirik Horneland. Én uke senere taper de 0–2 borte mot Bodø/Glimt i serieåpningen.

2020: I koronasesongen spilles generalprøven mot Ranheim i juni, en kamp RBK vinner 1–0. Trønderne åpner så sesongen med 0–0 hjemme mot Kristiansund.

2021: Igjen er det Ranheim som venter i generalprøven, men denne gang taper RBK 1–2. I serieåpningen blir det 1–1 borte mot Vålerenga.

TØFF VINTER: Kjetil Rekdals første vinter som RBK-sjef var av det tøffe slaget. Etter 0-3 mot Raufoss i generalprøven, ble det allikevel en opptur med 2-2 borte mot Glimt i seriepremieren 2022. Foto: Markus Engås / TV 2

2022: I Kjetil Rekdals første sesong vant ikke RBK en eneste treningskamp. Oppkjøringen ble avsluttet med 0–3 hjemme mot Obos-laget Raufoss, før trønderne fikk en opptur med 2–2 borte mot Glimt i seriepremieren.

2023: Rekdals menn slår Kongsvinger 2–1 uten å imponere i siste kamp før sesongstart. Deretter sørger et Adrian Pereira-langskudd for 1–0 og tre poeng i serieåpningen hjemme mot Viking.

KONTRASTER: Trønderen Sondre Langås jubler for Viking, mens RBKs trøndere fortviler. Foto: Carina Johansen

– Jeg traff han Kåre (Ingebrigtsen) i går og han sa at vi må huske på at vi tapte 2–4 for Viking før seriestart i 2015 også, sier Mini Jakobsen til TV 2.



– Forskjellen fra tidligere er at forventningene er fryktelig lave, både internt og eksternt. Det er ingen som snakker om gull lenger og det er knapt nok noen som snakker om medalje. Jeg tror at det blir en sesong med veldig store variasjoner. Når alt klaffer kan det se bra ut når alle er friske og tilgjengelige, og så er bunnpunktet fryktelig lavt, fortsetter Løfaldli.

Nøkkelordet

Er det ett ord som går igjen når man snakker med folk i og rundt Rosenborg om dagen, er det akkurat det: Tålmodighet.

Adressa-kommentatoren tror den er større i Trondheim enn på lenge.

– Hvis man ser hva som har skjedd i Rosenborg de siste årene, så er jo mangel på tålmodighet en årsak til at det har gått som det har gått, tror jeg. Rosenborg vil være tålmodig nå. Alfred Johansson kommer til å bli fredet hele året, selv med nedrykk, tror jeg, sier han og fortsetter:

Stavanger, 20240324. Siste treningskamp før seriestart i fotball mellom Viking og Rosenborg på SR-bank arena i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

– Det er kun hvis spillerne skulle gå imot ham og miste troen på det at han kommer til å ryke, uansett hvilke resultater det blir. Styret har lagt såpass mye prestisje i dette etter det som skjedde i fjor. Jeg tror han får rekordstor tålmodighet blant Rosenborg-ledelsen.

De gamle RBK-heltene, Mini og Skammelsrud, støtter det synspunktet.

– De aller fleste supporterne har vært litt sånn at de nå støtter de opp under Alfred og de fleste jeg har møtt eller ser på sosiale medier er tålmodig. Alfred har solgt seg selv godt inn i hvordan han opptrer i pressen, hvordan han prater og alt det der, sier Mini og legger til:

SPÅR TÅLMODIGHET: Mini Jakobsen tror RBK-supporterne vil smøre seg med tålmodighet denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold

– Men det gjenstår jo å se om han klarer å få laget til å gjøre det han ønsker. Men som sagt, han har ikke arvet det beste laget i Norge, det har han ikke gjort.

– Jeg tror nok han får best tid av alle som har vært der. De har vel skjønt at de ikke har råd til å holde på slik de har gjort med å sparke trenere og tro at gresset er grønnere på den andre siden, fortsetter Skammelsrud.

– Nedrykksfare

Etter serieåpningen mot Sandefjord på Lerkendal 1. april, venter en rekke med Strømsgodset (B), HamKam (H) og Haugesund (B) for trønderne.

Deretter skal Johansson og co. teste seg mot de antatte topplagene Bodø/Glimt (H), Brann (B) og Molde (B).

STORKAMPER: Etter det som på papiret ser ut som relativt «snill» sesonginnledning, venter storkampene på rekke og rad for Ole Selnæs og Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

– Med hell så kan de ende opp med tolv poeng etter fire kamper og da blir det jo ekstatisk stemning i Trondheim, kjempetro på prosjektet og alle kommer til å støtte opp om det. Når man er i en sånn steam kan alt skje, sier Løfaldli og fortsetter:

– Så er jo faren at det motsatte skjer. At det begynner å bli trøbbel allerede i kamp én og at Rosenborg står med få poeng etter de fire første. Da begynner det å lukte i den andre retningen. Da blir jo dette nedrykksscenarioet aktuelt. Hvis Rosenborg presterer som i går og slik de har gjort på sitt dårligste i sesongoppkjøringen, så er det nedrykksfare, absolutt.

«KUNNE HA VÆRT 10»: RBK tapte 0-5 i generalprøven mot Viking. Adressa-kommentator Løfaldli mener det kunne ha vært det dobbelte. Foto: Carina Johansen

– For arbeidsroen sin skyld bør de ikke begynne med et tap hjemme mot Sandefjord. Jeg skal på kampen, det er jeg ikke i tvil om, men jeg går jo dit med en spenning. Jeg håper og tror at Rosenborg slår Sandefjord, men jeg er jaggu meg ikke sikker, sier Mini.



Både han, Skammelsrud og Løfaldli spår en sesong midt på tabellen for Rosenborg, men med mulighet for øvre halvdel om de finner flyten.

– Det kunne ha blitt 10–0 til Viking, liksom. Det var pinlig som det var og det kunne faktisk blitt enda verre. Det er kanskje det verste. Det vi har sett de siste ukene tror jeg er et varsku for hva som kan skje i Rosenborg i år. Det kan bli veldig store svingninger. Det som er forskjellen fra i fjor er at nå er det en klar plan og vi ser jo hva Johansson ønsker. Og så er det å få til det da. Det er et lyspunkt oppi det, at de i det minste har funnet en retning, avslutter Løfaldli.