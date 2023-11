Advarer mot ten Hag-sparking

– Problemene til United er først og fremst knyttet til eierskap og driften av klubben, og ikke isolert sett Erik ten Hag.

Det sier United.no-journalist Bjarte Valen til TV 2.

Etter tapet mot FC København møtes manageren og klubben igjen med kritikk. Tap og en rekke negative opplevelser har preget klubben.

– Denne sesongen ser det ut til at alt går imot oss. Så mange avgjørelser har gått mot oss ... Dette laget er sterkt, vi er skuffet nå, men jeg er sikker på at laget vil reise seg, sa ten Hag selv i et intervju med TV 2 etter kampen.



Enormt lån

Det mye omtalte eierskapet og klubbens økonomi har vært et hett tema lenge.

The Athletic og Mirror har tidligere skrevet om at Manchester-laget har tatt opp et gigantisk lån for å finansiere spillerkjøp.



– Dagens ledelse på Old Trafford har investert så mye penger og prestisje i dette Erik ten Hag-prosjektet, sier Valen.

Han utdyper:

– United har lånt 300 millioner pund fra en kredittordning for å finansiere spillerkjøp under ten Hag. De har nå brukt 260 av de 300 millioner pundene. Hvis de sparker manageren nå – er det ikke penger for at en ny manager kan gjøre endring i den stallen.

– Derfor er United avhengig av at det kommer inn nye eiere med frisk kapital. Men vi vet at samtidig hvis Sir Jim Ratcliffe får den avtalen som er forespeilet (25 prosent og kontroll over det sportslige), da kan kanskje dagens ledelse med Richard Arnold som øverste administrative sjef, og John Murtough som fotballsjef, være i fare for å miste jobbene, sier Valen.

Han mener også at mesteparten av supporterne ikke har mistet tålmodigheten med nederlenderen ennå.

Valen har med det samme syn som klubblegenden Paul Scholes.

– 9 tap på 17 kamper er ikke bra nok. Managere har blitt sparket etter det før, men det tror jeg ikke vi har råd til lenger. Jeg tror man må stå ved ham, sa Scholes på TNT Sports etter tapet.

FOTBALLTOPP: Richard Arnold, her sammen med United-eierne Joel Glazer og Avram Glazer. Foto: Mike Egerton

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller spår imidlertid en tøff fremtid for ten Hag.



– Manchester United har ikke hatt en skikkelig god kamp denne sesongen. Vi er i november. Det har ikke vært en kamp hvor fansen har gått hjem og tenkt «dette var deilig. Det var sånn man vil se av Manchester United».

Og legger til:

– Champions League er belønningen for en god sesong i fjor. Og så raser alt på så kort tid. Nå blir hver eneste kamp fremover ekkel. De er nødt til å vinne både i ligaen og i Champions League.

– Må vinne

Lørdag venter lille Luton på Old Trafford.

– De må vinne. For ten Hags skyld må de vinne. Ryker de på en ny smell mot Luton, er jeg redd at hans dager er talte i Manchester United, sier Stamsø-Møller.

Valen tror ikke nederlenderen kan ryke nå, men:

– Presset vil selvfølgelig øke betraktelig hvis Luton skulle komme fra Old Trafford med poeng eller seier, erkjenner han.