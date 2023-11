Advarer mot «dopingmark»

Du finner den i fjæra. Nå advares det mot at fjæremarkens hemoglobin også kan være å finne i idrettsutøveres blodårer.

Bruken av fjæremark-hemoglobin kan bli sykkelsportens ferskeste dopingteknikk. Produktets skaper, Dr. Franck Zal, avslører i L’Equipe at han ble kontaktet om legemiddelet allerede i 2020.

– En velkjent syklist, hvis lag deltar i Tour de France, kontaktet meg fordi han ønsket produktet, sier han.

KONTAKTET: Dr. Franck Zal er skaperen av fjæremark-hemoglobinet. Foto: FRED TANNEAU/AFP

Bekymrer

Fjæremark er mest kjent som agn, men Dr. Zal hjalp til med å skape et «super-hemoglobin» av marken etter å ha oppdaget dens utrolige oksygentransporterende egenskaper.

Fjæremark kan leve både under vann og i luft.

«Super-hemoglobinet» kan bli oppdaget i dopingtester, men er enkelt å bruke og har en halveringstid så kort at det ikke kan oppdages etter bare noen få timer.

Det er heller ikke sannsynlig at bruken kan fanges opp i en utøvers biologiske pass.

Verdens antidopingbyrå (WADA) sier til L’Equipe at de ikke har oppdaget noen tilfeller der fjæremark-hemoglobin er blitt oppdaget, men sier de er bekymret over at det kan bli brukt.

– Det var en veldig rask forståelse for dette stoffet og dets risiko for dopingformål. Vi kjøpte produktet og la det i hendene til antidopinglaboratoriene, sier professor Olivier Rabin, som er vitenskapelig direktør i WADA.

Kontaktet av flere

Dr. Zal oppdaget hemoglobinet i 2007, og skjønte raskt at det han hadde skapt for å redde liv kunne bli tatt i bruk av idrettens juksemakere.

– Vi hadde flere direkte forespørsler fra utøvere og treningssentre, som ønsket å vite hvordan de kunne få fatt i stoffet. Jeg fikk også vite om muligheten for å gi det til veddeløpshester, forteller han.

Ifølge SNL suger fjæremarken vann og sand inn gjennom munnen, og lever av det organiske materialet og næringsstoffene som følger med. De etterlater seg en liten haug med oppdyngede ekskrementer av sand. Foto: FRED TANNEAU

Da den kjente syklisten tok kontakt med ham i juli 2020, kontaktet han politiet.

– Jeg spurte dem hva jeg skulle gjøre. De svarte «få ham til å snakke, vi vil se om det er et nettverk». Vi hadde omkring ti e-post-utvekslinger, men på et tidspunkt sa jeg til meg selv at det er deres jobb, ikke min, sier Dr. Zal.

Politiet har bekreftet at diskusjonene fant sted, men ville ikke gi ut flere detaljer.

PRODUKTET: Et hetteglass med hemoglobin fra fjæremark. Foto: FRED TANNEAU/AFP

Må testes umiddelbart

Dr. Zal har patentert fjæremark-hemoglobinet og skapt selskapet Hemarina, som har sin egen fjærmark-farm på øya Noirmoutier i Frankrike.

Hemarina hevder fjæremark-hemoglobin er en universell bloderstatning som kan transportere 40 ganger mer oksygen enn menneskelig hemoglobin.

Det er 250 ganger mindre enn andre røde blodlegemer, noe som hjelper sirkulasjonen. Det er kompatibelt med alle blodgrupper, og den forårsaker ikke høyt blodtrykk.

Dersom det skal bli oppdaget, bør det bli tatt blodprøver av utøverne umiddelbart etter ritt.

– Fjæremark-hemoglobin virker veldig raskt etter injeksjon, men det har også en veldig kort levetid. Dette er et produkt å se etter i konkurranser, sier Adeline Molina i Det franske antidopingbyrået.