Advarer: – Kan få fatale konsekvenser

– Folk er forbanna og motløse, sier Eirik Øiestad.



– Jeg kjenner flere trenere som har trappet ned betraktelig. Tilbakemeldingen er dessverre at de synes det er veldig deilig. At det var på tide, fortsetter han.



Onsdag tok treneren med seg omtrent 100 ungdommer på trikken fra Sportsplassen på Bækkelaget Sportsklub i Oslo med retning mot Rådhusplassen.

De føler seg oversett av poltikerne og ser at flere av de frivillige kreftene i klubben ikke orker mer.



Trappet ned: – Veldig krevende

Øiestad beskriver seg selv som en typisk frivillig pappatrener og driver passende nok podcasten med navnet Pappatrenerne, som går i dybden på de ulike problemstillingene som preger barneidretten.

For Bækkelaget har han vært en av de frivilliges frontfigurer etter at byrådet sa nei til storprosjektet Campus Ekeberg og senere ikke følte seg verdsatt etter all frivilligheten i Norway Cup.

SAMLET TROPP: Omtrent 100 håndballspillere og frivillige fra Bækkelagets Sportsklub protesterte foran Oslo Rådhus. Foto: Lage Ask / TV 2

Dette er, sammen med mangel på nok treningsflater, og byrådets planer om å ekspropriere Bækkelagshallen neste år, den utløsende årsaken til at de protesterer foran Rådhusplassen.

Den underliggende årsaken er at frivillige er i ferd med å gi opp. Selv trappet han ned for tre år siden.

BRENNER FOR BARNA: Eirik Øiestad driver podcast med fokus på barneidretten. Han har hatt flere profilerte gjester på besøk og snakker jevnlig med trenere over hele landet. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg elsker å være trener, men er selvsagt preget av at forutsetningene begynner å bli veldig krevende.



Helt frem til koronapandemien kom til landet var Øiestad hovedtrener for tre lag. Det innebar sju treninger per uke, i tillegg til kamper. I dag trener han «bare» ett lag.

Skremt av egen undersøkelse

– Vi merket det godt etter korona. Da var det flere som reflekterte over hva det betyr å bruke tiden sin frivillig. Folk reflekterte over hvor vidt tiden de brukte, ble anerkjent i samfunnet. Og vi må huske på at politikerenes vilje til å legge til rette for oss, er en del av den anerkjennelsen.

GODT SYNLIGE: De gule og blå fra Bækkelagets Sportsklub var umulige å ikke legge merke til om man gikk forbi dem på Rådhusplassen. Foto: Lage Ask / TV 2

Øiestad påpeker at frivillighetsutfordringene ikke kun omhandler hovedstadsområdet.

I 2021 presenterte han en undersøkelse i samarbeid med Norsk Tipping. Tallene sjokkerte ham. Av 300 respondenter kom det fram at 33% hadde opplevd frafall av frivillige trenere i sin klubb.

SJOKKERTE: Undersøkelsen i samarbeid med Norsk Tipping fra 2021.

– Tror du tallene er penere i dag? spør TV 2s reporter.



– Nei. Jeg håper selvsagt, for jeg synes det er et skremmende høyt tall. Men skal jeg dømme ut i fra det jeg ser og hører rundt forbi, tror jeg fortsatt tallet er reelt. Jeg tror det har vært skifte nå etter korona, og det skremmer meg.



UNIKT: Bækkelagets unge og håpefulle fikk seg et minne for livet da de trente foran Oslo Rådhus. Foto: Lage Ask / TV 2

Klubblegende på gråten

I trappa ved Rådhusplassen sitter klubblegenden Emil Sundal.

34-åringen, som i flere sesonger ble toppscorer i REMA 1000-ligaen, kjemper mot tårene over det han ser.

– Jeg blir rørt, sier Sundal.

Samtidig betegner han situasjonen som «forferdelig trist».

At flere av barna må dra til Tokerud, én time unna, for å trene gjør ham opprørt.

– Det er uholdbart og ikke noe man skal be barna om å gjøre. Det kan få fatale konsekvenser, advarer Sundal.

KLUBBLEGENDE: Sundal ble toppscorer i REMA 1000-ligaen som Bækkelaget-spiller i fire sesonger på rad. Foto: Lage Ask / TV 2

Svarer – lover hall

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) i Oslo sier «han forstår frustrasjonen og bekymringene veldig godt».

– Det er derfor vi må bygge flere haller. Vi skal bygge flere haller på Ekeberg i nærheten av disse områdene og andre steder i byen. Men i Oslo har vi hatt et massivt etterslep på bygging av haller før det rødgrønne byrådet tok over. Det jobber vi med å ta igjen, og derfor har vi firedoblet investeringene på idrettsanlegg, slik at man skal slippe å reise langt bort fra sitt lokalmiljø for å trene, sier Gamal.

IDRETTSBYRÅD: Omar Samy Gamal (SV). Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Men det brenner nå, sier de?

– Ja. Jeg forstår dem veldig godt. Og det er derfor vi skal sette igang med å bygge idrettsanlegg og hall når vi får med oss idrettsklubben. Jeg tror det vil bedre situasjonen veldig mye.

– Hvilket ansvar har dere politikere for at frivillige skal føle at innsatsen deres blir verdsatt?

– Det bekymrer meg å høre at folk føler det slik. Når det gjelder situasjonen i Oslo, bygger vi for en og en halv miiliard kroner i året. Situasjonen vi står i nå har ikke oppstått over natta. Den kommer fra mange år hvor det ikke ble bygget idrettsanlegg. Oppe på Ekeberg skal vi selvfølgelig sørge for at det blir hall.