Advarer: – Kan bli negativt

«Det blåser jeg i, det blåser jeg i – Simon Mesfin – det blåser jeg i!»

Rundt 150 barnehagebarn fra Lillestrøm møtte opp på LSKs treningsfelt for å støtte sine helter, da TV 2 var på besøk før storoppgjøret mot Vålerenga søndag.

Der ble den barnevennlige versjonen av supportersangen, basert på Lillestrøms sportssjef Simon Mesfins utsagn på første pressekonferanse etter sjokkovergangen til Geir Bakke, hyppig sunget.

Bakke valgte nemlig det «ulovlige»: Å gå fra Lillestrøm til erkerival Vålerenga. Midt i sesongen.

«Det driter jeg i», var originalsitatet Mesfin slengte ut i juli, på spørsmål om han trodde Bakke ville gjøre en god jobb i Oslo-klubben.

– Det jeg sa den gangen kom fra hjertet. Så ser vi framover nå. Jeg skal stå på Åraåsen og ønske velkommen. Det kan være spesielt for Geirs del, men vi snakker ikke så mye om det, sier Mesfin til TV 2.

Forventer reaksjoner

LSK-spiss Thomas Lehne Olsen mener også at laget bruker lite energi på at det blir et gjensyn med gamletreneren.

Keeper Mads Hedenstad Christiansen innrømmer at det er noe ekstra i det.

– Det blir selvfølgelig spesielt. Jeg regner med at han ikke får en så bra mottakelse, men det regner jeg at han også er innforstått med, sier målvakten.

Det ble også fyr da LSK møtte Brann. Sjekk ut sisteskansens utblåsning:

Bakke selv forteller at han har hatt noe kontakt med flere i LSKs trenerteam etter jobbskiftet.

– Ikke så mye, lite grann. Verden går på en måte videre. Det er en kamp som koker uansett, så blir det sikkert noe markering i tillegg, det får man bare ta, sier Vålerenga-treneren i en ny episode av «Ære Være».

LSKs sportssjef er opptatt av at gnisten, som allerede kommer til å være der, ikke tar fullstendig fyr.

– Det er veldig viktig at vi skal slå Vålerenga, eller denge Vålerenga, men vi må passe på å ikke trå over den grensa hvor det blir ufint og går på person, sier Mesfin.

ADVARSEL: Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin ber fansen om å være varsomme. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han sikter til at det i oppgjørene de senestene årene har vært nok av tenning.

– Vi må bare passe på at vi holder det på det nivået, at det ikke bikker over til feil side.

– Er det noe du frykter?

– Jeg frykter det ikke, men jeg tenker på at det kan skje fordi det er så mye engasjement. Fantastisk engasjement, men det kan også bli et negativt engasjement for noen få, og vi trenger ikke mer enn det til at det blir veldig negativt.

Bakke er også opptatt av at derbyet ikke skal skli ut av kontroll.

– Man prøver selvfølgelig å fokusere på å forholde seg til det som skal gjøres innenfor strekene, sier VIF-sjefen.

RETUR: Vålerenga-trener Geir Bakke vender tilbake til Åråsen søndag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han peker blant annet på at kommunikasjonen på banen blir mer krevende. Samtidig liker 53-åringen at det er trøkk og engasjement.

– Så får vi bare håpe at det ikke slår ut i noen form for uro eller at det blir grupperinger som går i tottene på hverandre. Det er alltid stusslig. Jeg tror nok det skal bli en «livat» kamp, spår Bakke.

– Det var riktig

– Det er derby. Du vet ikke hvordan man reagerer før du blir slått i trynet. Et derby er en litt sånn type kamp. Når dommeren blåser, får vi se hva som kommer.



Det sier Ruben Gabrielsen om den store begivenheten. LSKs forsvarskjempe beskriver samtidig Bakke-returen som «stas».

– Han er trener for Vålerenga nå. Vi gleder oss til å se hva fansen kommer med og hva vi har og tilby. Han er velkommen på Åråsen.

– Er du glad for at det endte sånn?

– Ja, jeg synes det var riktig. Det synes vel han og. Du ser jo det, vi har gått videre og han har det fint. Jeg kan ikke stå å si jeg savner treneren min. Han dro og da går vi videre, er Gabrielsens klare mening.

– VELKOMMEN: Sier Ruben Gabrielsen til gamletrener Geir Bakke. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Den tidligere Lillestrøm-treneren, som nå skal stå i Vålerenga-jakke mot kanarifuglene, er fullt klar over hva som venter.

– Alle som følger med noe vet at det er litt spesielt å gå fra Lillestrøm til Vålerenga. Det er sannsynligvis mønstret for at det oppleves som litt uhørt, fra den andre leiren. Men det får man bare ta, smiler Geir Bakke.

Inn har en trener med samme etternavn kommet inn: Eirik Bakke.

– Alle vet jobben Geir har gjort i Lillestrøm, men det er historie. Nå er det nye koster inn og vi skal vise oss fra vår beste side, hva Lillestrøm står for, sier LSK-treneren.

Sogningen har kontrakt ut sesongen. Etter det er det ikke bestemt hvem som skal lede laget.

– Jeg vet ikke noe mer, men det hjelper å vinne kampen på søndag tror jeg, gliser Eirik Bakke.

NY BAKKE: Eirik Bakke er Lillestrøms midlertidige hovedtrener. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det står i hvert fall ikke noe på motivasjonen til Lillestrøm-profilene.

– På søndag blir det alvor og da skal de smelle, sier Hedenstad Christiansen.



– Det er klart vi gleder oss. Det er det største gjennom året, så det er bare og gjøre seg klar, sier Lehne Olsen.