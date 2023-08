Advarer Glimt: – Kan ikke være snill

NUMMER TO MOT NUMMER ÉN: Zlatko Tripic og Lars-Jørgen Salvesen ser frem til toppoppgjøret mot Bodø/Glimt. Foto: Oskar Garrod Hammer / TV 2

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg er villig til å gjøre alt for å vinne den kampen.

Zlatko Tripic er krystallklar i intervjuet med TV 2. For når Viking møter Bodø/Glimt på SR-Bank Arena, så er det en batalje som kan skape nytt liv i gullkampen.

Etter sju strake seire, vil en åttende ta de mørkeblå tre poeng bak Glimt, med én kamp mindre spilt.

– Det er to av de beste lagene i Norge per dags dato. Såpass tøffe og ærlige må vi tørre å være. Vi har satt oss selv i en god posisjon. Vi fortjener å være der vi ligger, sier Tripic, og legger til:

– Måten vi har vunnet på har vært veldig voksen.

HOPP FOR MØRKEBLÅ: Viking-fansen har hatt mye å juble for i det siste. Lars-Jørgen Salvesen og Zlatko Tripic stilte villig opp på Felt O under reportasjefilming med TV 2. Foto: Oskar Garrod Hammer / TV 2

– Lov å være kynisk og genial

Noen mener også at Viking har vært kyniske. Spesielt Brann-fansen reagerte på Tripic' oppførsel i Bergen forrige helg.

Etter et massivt Brann-trykk satte Viking-kapteinen seg ned i det ellevte minuttet. Spillet ble stoppet, Viking fikk en pust i bakken. Brann fikk aldri momentumet tilbake.

– Jeg har jo operert lysken to ganger. Jeg har ikke en lyske som alle andre, men akkurat der, så var det kanskje ikke så tilfeldig, innrømmer Tripic, og fortsetter:



– Om folk mener jeg drøyde tid, så drøyde jeg kanskje i to minutter til sammen. Det var masse nok av tid til å score mål, så Brann må se seg selv i speilet.

En ivrig Lars-Jørgen Salvesen bryter inn.

– Det er lov å være kynisk og genial. Og er det to ting Zlatko er, så er det kynisk og genial, sier han, og humrer.

– Alle lag har jo sine triks

Tripic er ikke i tvil. Han ville gjort det samme igjen, også mot Glimt om det skulle bli nødvendig.



– Folk får mene det de vil. Nå er jeg Viking-spiller, og uansett hvilken klubb jeg spiller for, er jeg villig til å gå veldig langt for at klubben min skal vinne. Når man skal vinne kan man ikke være en snill person.

Salvesen stemmer i.

– Det handler om å vinne. Det er toppidrett det her. Det er ikke breddeidrett eller barnefotball. Det er voksenfotball.

– Det er lov i forhold til regelboken, og det er med på å styre kampen. Hvis vi må spille på grensen for å få en seier, så kommer vi til å gjøre det. Så forventer jeg at motstanderen gjør det samme. Det er sånn det er i dette gamet her.

Spissen ser frem til møtet med gamleklubben, men tror ikke de gule gjør det samme.

– Jeg tror ikke de gleder seg til å komme til SR-Bank Arena på søndag, sier Salvesen, og tilføyer:



– Vi har skapt trøbbel for de før. Vi er i stand til å slå alle, vi. Nå håper vi at vi kan få en seier.



Viking-kaptein Tripic tror også de gule kan finne på litt lureri i Stavanger søndag.

– Alle lag har jo sine triks. Vi har opplevd det motsatte selv. Likevel, så synes jeg vi har vært flinke på å holde det riktige fokuset.

– Vi vet det er mange minutter igjen, og vi har vært flinke til å score på slutten av kampene. Uansett hva motstanderne kommer med, så finner vi løsninger der og da.

Svarer på gull-spørsmålet

Vikings profiler mener også at klubbens supportere skal ha mye av æren for at de mørkeblå har avgjort kamper helt på tampen.

– Den følelsen og det andrenalin-kicket man får, det er noe man vil savne den dagen man legger opp. Hver kamp må man sette pris på. Glimt kommer til å kjenne at de ikke er i Bodø, de er i Stavanger, sier Tripic.

På Brann Stadion hadde over 1000 siddiser tatt turen. Nå venter et tilnærmet utsolgt SR-Bank Arena når de gule kommer på besøk.

– Jeg har fått oppmerksomhet fra motspillere og til og med dommere at det er helt sinnssykt med støtte vi har. Jeg smiler fra øre til øre og er veldig stolt. Det er sykt kult og jeg er veldig takknemlig.

FULL KOK: Bortesvingen i Bergen var utsolgt, og vel så det, da Viking slo Brann i forrige runde. Foto: Bjørnar Morønning

Tommy Nærland, som er daglig leder på supporterpuben 1899 på SR-Bank Arena, roser sine Viking-helter.

– Det har aldri vært så gøy å følge Viking noen gang, tror jeg, sier Nærland.

– Er det gullfeber i Stavanger?

– Det er i alle fall feber! Det drømmes! Vi supportere har lov til å drømme.

PÅ PUBEN: Tommy Nærland gir nok Lars-Jørgen Salvesen og Zlatko Tripic en pils på huset om det skulle bli seier mot Bodø/Glimt.

Spillerne er litt mer forsiktig når de får samme spørsmål, vel vitende om fjorårets kollaps. Viking ledet Eliteserien 16. mai, men endte til slutt på en 11. plass.

– Tør man snakke om gull i Stavanger?

– Vi må være ydmyke. Vi må ta en kamp om gangen. Det er det som har ført oss dit vi er i dag. Mange trodde når vi vant tre på rad at vi kom til å miste fokuset. Men der har vi vært flinke internt. Så vant vi den fjerde kampen, så den femte, sier Tripic.

Salvesen svarer følgende på gullspørsmålet:

– Jeg tror alle i Viking har drømmer, ambisjoner og ønsker. Det hjelper ikke å tenke for langt frem. Dette er fort den kuleste kampen vi har igjen i år. Vi skal gi alt.

– Jeg har så klart en drøm om å vinne noe med Viking en dag.

