Advarer etter IOC-melding: – Mister mye respekt

IOC-president Thomas Bach vil ikke utelukke at han går på en ny periode i jobben, til tross for at gjeldende regelverk umuliggjør et gjenvalg. Norsk profil advarer mot følgene.

Bach vil i utgangspunktet ha nådd maksgrensen på tolv år som president når hans nåværende periode utløper om to år.

Nå kan imidlertid en regelendring være på trappene.

Flere medlemmer av Den internasjonale olympiske komité (IOC) har nemlig tatt til orde for å endre det olympiske charteret slik at 69 år gamle Bach kan fortsette som president etter 2025.

– Det stiller jeg meg kritisk til som olympisk utøver og som tilhenger av frie demokratier, skriver Kjetil Borch, nestleder i den norske utøverkomiteen, i en SMS til TV 2.



IOC-medlemmene Mustapha Berraf fra Algerie, Luis Mejia Oviedo fra Den dominikanske republikk, Aicha Garad Ali fra Djibouti og Camilo Perez Lopez Moreira fra Paraguay mener Bach bør gå for en fjerde periode.

– IOC må fortsette å stole på lederskapet du har vist, sa Oviedo under IOC-kongressen i India søndag.

Kommer med advarsel

Kjetil Borch påpeker at maksperioden på tolv år er til «for å hindre en mulig demontering av demokratiet».

Han peker på en rekke mulige konsekvenser, deriblant bekymringer om maktkonsentrasjonen i organisasjonen og IOCs evne til å tilpasse seg nye utfordringer og muligheter.

– Overdrevent lange perioder kan resultere i en leder med betydelig innflytelse og myndighet, noe som potensielt kan føre til autokratiske beslutninger og redusert kontroll og balanse innen organisasjonen, mener Borch.



Han fortsetter:

– Selv om det kan være gode argumenter for fleksibilitet i visse tilfeller her, bør risikoene knyttet til forlengelse av presidentens mandatgrenser vurderes og veies nøye for å bevare organisasjonens integritet og effektivitet.



– For meg som olympisk utøver mister IOC mye respekt og integritet om de velger å tukle med slike demokratiske grunnpilarer, advarer den 33-årige roeren.



Bach: – Rørt

Mandag stilte Bach på pressekonferansen som avsluttet IOC-kongressen. Der ble han konfrontert med utspillet til Oviedo.

– Jeg har hørt noen rykter om at noen medlemmer vil at jeg skal fortsette mitt mandat, sa han.

– Jeg tror det er menneskelig at jeg virkelig ble rørt og satte stor pris på dette tegnet på støtte og vennskap. Av den grunn handler det om gjensidig respekt … at man ikke avviser et slikt tegn, la Bach til.

Den tidligere fekteren ble videre spurt av journalister om det vil se problematisk ut at han forsøker å endre reglene for å fortsette. Bach svarte at mange IOC-medlemmer ønsker å unngå en presidentvalgkamp i forkant av Paris-OL neste sommer.

Den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe er pekt på som en mulig utfordrer til Bach om IOC-jobben.