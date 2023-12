Advarer: – Blir veldig dyr

Vålerenga-krisen ble komplett med nedrykket mot Kristiansund søndag.

Allerede mandag delte klubben at det ville bli en lønnsreduksjon for spillere og trenere på 20–25 prosent.

Det vil også skje endringer i spillerstallen, forteller sportssjef Joacim Jonsson.

– Vi skal ha et slagkraftig lag, men det er naturlig at en eller annen spiller forsvinner ut, sier Jonsson til TV 2.

Oslo-laget gjorde flere store signeringer i sommer, i blant andre Andrej Ilic (Rigas FS), Elias Hagen (IFK Göteborg) og Eneo Bitri (Banik Ostrava).

Blant sommerovergangene ble Ilic et av få store lyspunkt. TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tror flere klubber vil jakte den høyreiste spissen.

– De har jo til tross for svake prestasjoner et gigantisk salgsobjekt i ham som kan selges for gode penger. For Eliteseriens skyld håper jeg at noen av de klubbene med mest midler kommer på banen, sier Amankwah.

– Han er en målgarantist som er veldig lett å se for seg bli en kanonsuksess i Molde eller Bodø/Glimt, fortsetter han.

FRAMTID I VIF? TV 2s fotballekspert spår at Andrej Ilic kan bli solgt. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Avviser: – Ikke snakk om

Totalt har det blitt ni mål på 13 opptredener for serberen i Eliteserien. Jonsson forbereder seg på å holde fast på sin juvel:

– Vi ønsker at Ilic skal bli i Vålerenga. Han har kontrakt i tre og et halvt år til, som er en god kontraktssituasjon. Det er ikke snakk om at det blir noe billigsalg på våre toppspillere. De andre skal ikke utnytte at vi er OBOS-ligaen.



– Hvor dyr blir han?

– Dyr.

– Hvor dyr?

– Veldig dyr, svarer Jonsson kontant.

BESTEMT: Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson vil ikke la Andrej Ilic gå på billigsalg. Foto: Geir Olsen / NTB

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah kaller situasjonen Vålerenga har havnet i for «fullstendig katastrofe», samtidig som han påpeker:

– Det er et sunnhetstegn at elendig klubbdrift straffer seg, sier Amankwah.

Han legger vekt på at flere spillere ikke har levert som forventet, i tillegg til at det ikke kom noen stor effekt av å sparke gamletrener Dag-Eilev Fagermo til fordel for Geir Bakke fra Lillestrøm.

– Faktum er at når man leser poengsnittet har Vålerenga blitt dårligere med Geir Bakke som hovedtrener.

Fasiten viser at Fagermo hadde et poengsnitt på ett per kamp (runde 1-10), mens Bakke hadde 0,882 (runde 14-30).

– Situasjonen er svært, svært beklagelig, men når man har spilt 30 kamper, to kvalikkamper og status er OBOS-ligaen kan man vel si at man fortjener det, sier Jonsson.



Avslører krevende natt

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim hadde møte med de ansatte klokken ni i morges.

– Administrasjonen i Vålerenga er ganske liten. Det er ni personer, så der er det ikke mye å kutte. Men vi må se på hvordan vi skal gjøre det med spillerlogistikken. Hvem som skal være med videre eller ikke – det er noe vi må se på nå.

Natten ble tøff for både styrelederen og sportssjefen.

– Det er den dårligste natten jeg kan huske. Jeg har ikke sovet i det hele tatt. Man blir liggende og vri seg. Det er en følelse av uvirkelighet, sier Sørheim.

NULL SØVN: – Jeg har ikke sovet i det hele tatt, sier styreleder Tuva Ørbeck Sørheim. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er brutalt, ingen tvil om det. Man våkner nærmest opp midt på natten med panikkangst. Har det skjedd? For det man ikke trodde skulle skje skjedde, sier Jonsson

– Dette bør VIF gjøre

En annen profil TV 2s fotballekspert trekker fram som kan forsvinne er finske Daniel Håkans.

– En spiller som Håkans kan nok være interessant for flere klubber i Skandinavia. Han har en ekstrem fart og spisskompetanse som rollespiller som er attraktivt i mange klubber, mener Amankwah.

I OBOS-ligaen bør de kongeblå bygge mye av laget rundt Magnus Bech Riisnæs (19), ifølge ham.

GJENNOMBRUDD: Magnus Bech Riisnæs har vist seg fram for Vålerenga i år. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Riisnæs er en fantastisk ung fotballspiller. Han har til tider skint til tross for en vanskelig periode.

– Og selv om han bommet på straffe har Christian Borchgrevink et enorm hjerte for Vålerenga. Han er en spiller som nok er ufattelig motivert, sier Amankwah.

Sørheim er fast bestemt på at Vålerenga skal opp igjen på første forsøk.

– Vi kan ikke dvele ved kampen i går. Vi må tenke på de positive tingene som skjer og formidle det til supporterne. Det som er ekstra krevende å tenke på er at man skuffer så mange mennesker. Nå må vi sammen skape håp, tro og kjærlighet for at vi skal komme oss rett opp igjen, sier styrelederen.