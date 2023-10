Adam (15) følte at ingen så talentet hans. Så ringte telefonen

Han hadde kjent på det lenge, bergensgutten Adam Rød el Jabri.

Fotballkompisene ble tatt ut på u-landslaget og hentet av Brann, men han ikke ble valgt.

Adam hadde vært på kretslaget, men også der var det litt stang ut.

Tenåringen skjønte at han sto overfor et vanskelig valg.

– Jeg følte jeg hadde talentet, men aldri ble sett, forteller 15-åringen til TV 2.

Dette er en historie om en helt vanlig gutt fra Bergen, og hvordan han og moren har opplevd den enorme omveltningen fra å spille i en breddeklubb til å ende opp i akademiet til et av Norges mest populære eliteserielag – og bli kontaktet av en fotballagent.

For som akademisjefen i Vålerenga forklarer, har det skjedd enorme forandringer i norsk fotball de siste årene;

– Vi selger spillere for nærmere en milliard norske kroner, og får voksesmerter. Unge spillere blir ettertraktet ikke bare for klubber, men agentnettet. De skal ha en del av kaka, sier Thomas Hafstad.

– En syk opplevelse

Adam har alltid elsket å leke med ballen. Når han ikke spilte fotball i barndomsklubben Nymark, var det basket med Gimle.

– Han har vært et stort idrettstalent, men slitt med å finne veien, sier mamma Mariana Qamile Rød.

Det var ikke nok timer i døgnet til å satse på to sporter.

I sommer tok han derfor avgjørelsen. Han skulle satse alt på fotballen.

Han prøvespilte for Åsane. Men også Brann la plutselig merke til Adam, og etter et halvt år med hospitering ble han tilbudt en amatørkontrakt med Eliteserieklubbens akademisatsing.

– Han har følt litt på motgang og var en av de siste som ble hentet inn til Brann, forteller moren Mariana.

Så kom tidenes selvtillitsboost.

BRANN-SPILLER: Adam Rød el Jabri nummer to bak f.v. Foto: Brann

Adam hadde nettopp spilt kamp mot Stabæk i den nasjonale G15-serien, da telefonen hans ringte.

I andre enden var det en agent som presenterte seg.

– De sa at de hadde hørt at jeg var under radaren, at ingen visste om talentet jeg hadde. Og at det var rart at ikke flere hadde lagt merke til meg fordi jeg var en interessant spiller.

– Hva tenkte du da?

– Det var en syk opplevelse. Du blir så glad fordi du har puttet inn mange timer i trening, og har sett at alle de andre beste på min alder har vært på landslagssamling.

Kan tjene penger på mindreårige

TV 2 har i flere saker omtalt agentpresset blant unge spillere, og at det er status med agent.

– Ingen sier nei til å ha agent, alle vennene mine er glade på mine vegne og er veldig positive til det, forteller Adam.



Med det nye regelverket kan agenter for første gang tjene penger på provisjon ved å representere mindreårige spillere (under 18 år) når det tegnes en profesjonell kontrakt med en klubb.

– Tidligere signerte toppklubber svært sjelden proffkontrakter med 15-åringer, men det skjer massivt nå, forteller Vålerengas akademisjef, Thomas Hafstad.

En av hovedårsakene til dette er at klubben ønsker å skape ro rundt spillerne.

– Agentene er inne for å få dem på ulike prøvespill og gjøre de attraktive for andre akademier. Det må vi få slutt på, vi må utdanne dem her, i norske akademier, så kan de spille i utlandet når de er voksne.

URO: Thomas Hafstad merker at det er mange unge spillere som skal fortest mulig opp til suksess. Foto: Vålerenga Fotball.

Siden 2016 har 131 spillere under 21 år forlatt norsk fotball. Norsk Toppfotball kaller det en talentlekkasje.



– Vi signerer gjerne treårs avtale, da er vi i en posisjon til å si nei til utenlandsopphold, sier Hafstad.



«Vi ser en økende tendens til at klubber som Nordsjælland, FC Midtjylland, FC København, PSV, Feyenoord og Ajax scouter og rekrutter fra vår talentpool.», skriver de i den nyeste Akademiklassifiseringsrapporten.



Vålerenga er en av flere klubber som har en «talentpakt» for å stoppe lekkasjen, der unge spillere drar på prøvespill.

– Vi sier også nei til utenlandsopphold eller prøvespill i utenlandske klubber for de som ikke har proffkontrakt, fordi vi ønsker den roen. Hvis de ikke har kontrakt har vi ikke noe lovverk, og spilleren kan bare dra. Men gjør de det, har de ingen klubb å komme tilbake til, sier vi. Da drar de heller ikke.



Moren: – Nå tjener de null kroner

– Jeg har alltid drømt om å bli en god fotballspiller, det har vært livet mitt siden jeg var fire-fem år, sier Adam.



15-åringen tror en agent kan hjelpe ham til å nå sine mål.

Han er forsvarsspiller, men har scoret flere mål for Branns G15-lag, som videoen under viser.

– Adam syntes det var stas at noen så han. Du er på en bane med 22 spillere, så når noen først så han, syntes han det var veldig stas, forteller moren, og utdyper;

– Jeg følte at agenten så de samme kvalitetene i Adam, som jeg så.

Hun var likevel skeptisk til agenten i starten.

I den første samtalen var hun derfor tydelig.

– Jeg sa at han er 15 år og ikke tjener penger på fotballen, så hva er din rolle i dette?

Etter det første digitale møtet ble hun mer beroliget.

– De sa at de ikke skal få han til Tyskland eller England så fort som mulig, men være en god partner i den klubben han er nå.

– Adam kan gå ut av den agentkontrakten i morgen, hvis han vil. Det er betryggende, at de ikke signerer en kontrakt der de får masse krav på seg og der det står noe med liten skrift.

Samtidig legger de ikke skjul på at begge parter skal få noe ut av dette på sikt, bemerker Mariana Qamile Rød.

– Det er det jeg kan se for meg. Nå tjener de null kroner på Adam, men bruker tid og ressurser, som å fly han til Oslo der han bor på hotell.

Mindre sjanser for å lykkes

Aksel Bergo, akademileder i Brann, er kjent med at foreldre og spillere kontaktes av agenter fra 14-års alder.

VIL HA TRYGGE MILJØER: Aksel Bergo, akademileder i Brann. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er en type voksenverden som jeg ikke vet om er nødvendig at vi påfører dem, sier han.



– Vi vil ikke sende spillere som har med avtale med oss «all over». Vi ønsker å utvikle dem, og vi gjøre utviklingen gjennom A-laget til Brann.

Den tyske klubben St. Pauli gikk for to uker siden ut og sa at de ikke lenger vil forholde seg til agenter innen ungdomsfotballen.

St. Paulis retningsendring kommer på et tidspunkt hvor unge talenter i Europa i stadig større grad jaktes av agenter og akademier, men sjansene for å lykkes er mindre enn noen gang.

97 % av spillerne i Premier League-klubbenes ungdomsakademier spiller aldri et eneste minutt toppfotball, mens 70 % ikke engang får tilbud om en proffkontrakt.

Tilsvarende i Tyskland, får bare én av 40 spillere i Bundesliga under 19 år en profesjonell kontrakt, ifølge Der Spiegel.

– Nåløyet i de beste ligaene er veldig trangt. I Norge derimot, er det vesentlig flere som får muligheten på seniornivå i toppklubbene, sier Kenneth Wilsgaard i NTF og henviser til at Eliteserien er helt i Europa-toppen hva gjelder spilletid for klubbutviklede spillere.



Det har imidlertid vært en nedgang i spilletid i Eliteserien for spillere som er nasjonalt utviklet og klubbutviklet, sammenlignet med spillere som er internasjonalt utviklet.

NEDGANG I SPILLETID: Nye tall fra NTF viser en nedgang i spilletid for spillere i Eliteserien som er nasjonalt utviklet (gul strek) og klubbutviklet (gul strek). Spilletid for spillere som er internasjonalt utviklet, stiger (rød strek). Foto: Presentasjon / NTF.

Noe av årsaken er at det var mindre tilgang på utenlandske spillere under og rett etter korona.

Samt at det er solgt flere nasjonalt utviklede spillere til utlandet det siste året.

– Vi ønsker fortsatt at de unge spillerne skal få enda mer spilletid, og at vi skal nå det nasjonale målet om 20 prosent spilletid for spillere under 22 år, sier Wilsgaard.



Adam Rød el Jabri håper agenten kan bidra til at han kommer gjennom det trange nåløyet.



– Jeg har sett hvilke andre spillere på min alder som agentbyrået har, og de har flere landslagsspillere. Jeg føler de kan hjelpe meg å komme inn der. Hvis det fungerer for andre, og jeg holder nivået, kan det funke for meg også, håper Adam Rød el Jabri.



Moren ser at sønnen og lagkameratene nå har «alle dører åpne for å kunne bli skikkelig gode», men at det er viktig å holde balansen.

BLE HENTET TIL BRANN: Adam Rød el Jabri. Foto: Privat

– Ikke alle spillerne på Brann akademiet kommer til å leve av fotball. Det er statistisk umulig.

– Hvordan merker dere forskjellen etter at han tegnet kontrakt både med Brann og agenten?

– Det er en enorm forskjell. Før sommeren spilte han i en lokal klubb. Du måtte kjøre til cuper utenbys, betale treningsavgift og stille på dugnad.

Nå fikser Brann reiser, agenter kjøper flybilletter, og plutselig kommer sønnen hjem med treningsklær han har fått av klubben.

– På en måte er det mindre å gjøre og mindre oppfølging, men samtidig rart å gi slipp. Han tar kontakt med agenten istedenfor meg. Det er litt bittersweet, for han er babyen min uansett. Men det er definitivt et annet opplegg som er gjennomprofesjonelt

– Hvordan føler Adam selv på presset som gjerne følger med?

– Foreløpig har det kun vært positive opplevelser, både med klubb og agent, det er et større nettverk rundt han. Men han har sagt ofte at når folk snakker om hvor god du er, så føler du at du må prestere hele veien.

– Det er ekstra tungt når de dårlige dagene kommer. Og de kommer, til og med Ronaldo har dårlige dager på jobb.