Ada Hegerberg om det utfordrende fotballivet: – Ikke få panikk

Hvordan har to søstre fra Nordmøre klart kunststykket å bli to av verdens beste fotballspillere? Ada og Andrine Stolsmo Hegerberg er begge fotballproffer og har vært sentrale på landslaget.

FOTBALL I BARNDOMMEN: Andrine og Ada Stolsmo Hegerberg drømte stort allerede som barn. Foto: Privat

Ada Stolsmo Hegerberg spiller for franske Olympique lyonnais (Lyon). Hun er så vidt i gang med opptrening igjen etter skaden hun fikk i landskampen mot Belgia, i VM-kvalifiseringskampen tidligere i september.

– Jeg fikk meg en smell i leggen min, så jeg er fortsatt i rehabilitering på å komme tilbake. Jeg har begynt å bli såpass vant med rehabilitering etter den skadeperioden jeg var gjennom sist, så jeg er ganske positiv til at jeg får fikset dette her også, forteller hun til God morgen Norge.

De er begge to lidenskapelig opptatt av kampen for likestilling og ønsker å være gode forbilder for kommende, unge fotballspillere.

Trodde hun skulle bli fotballproff med gutta

De vokste opp på Sunndalsøra på Nordmøre. De startet tidlig med å spille fotball og hadde en stor drøm om å bli fotballproffer allerede da. Mens Ada spiller for Lyon, spiller Andrine nå for den svenske klubben Hãcken.

– Hva hadde 15 år gamle Andrine og Ada tenkt hvis de hadde visst hvor de skulle ende opp?

– Å milde måne, det er vel like greit at 15 år gamle Andrine ikke visste det. Som liten var jeg ganske rolig og tok ting ganske kult, men akkurat når det kom til fotball... Og hvis hun hadde hørt at jeg skulle spille i Italia, da hadde det vært mye energi som skulle ut, forteller Andrine Stolsmo Hegerberg og legger til:

– Det er ganske artig å tenke på, jeg hadde en stor drøm om å spille i utlandet. Som 15-åring var det målet, til tross for at jeg ikke hadde så mye damefotball å se på. Så jeg trodde at jeg skulle bli fotballproff med gutta, jeg trodde oppriktig det.

SØSTRE: De er begge to opptatt av å bane vei slik at den yngre generasjonen skal se at det er mulig å spille fotball på toppnivå. Foto: Berit Roald/ NTB

– Unge jenter ser at det er mulig

Ada følger opp og forteller at de opplevde at det var realiteten da de vokste opp.

– Det var egentlig ikke noen naturlig drøm å bli profesjonell fotballspiller. Det var så lite profesjonalisert da, det er det vi er så happy for i dag. Unge jenter kan vokse opp og se Champions League på tv, se at det er mulig, og se at det er flere storklubber som virkelig går veien med profesjonell fotball, forteller Ada Stolsmo Hegerberg.

Hun understreker hvor viktig det er for neste generasjon å ha naturlige og kvinnelige rollemodeller å se opp til.

– Jeg tror man kjenner seg igjen, spesielt som jenter og vite at det er mulig. Det var en stor mangel da vi vokste opp på den tida. Det er så viktig å bli inspirert av det som skjer ute i verden på fotballnivået, for å hele tiden motivere seg, til å trene, satse, «gutse» og ha troa på seg selv og prøve å nå målet sitt om å bli proff en dag, sier hun engasjert.

De snakker om at kvinnefotballen har kommet langt, samtidig mener de at det fortsatt er mange steg igjen.

– Det er små fremskritt og små seiere på veien. Men fortsatt må ting gjøres så utrolig mye bedre. Legge til rette for at en ny generasjon jenter kan komme opp i helt andre kår enn det vi har opplevd som fotballspillere, sier Lyon-spilleren.

– Det er vårt kall

GULLBALLEN: Da Ada Hegerberg vant Gullballen i 2018 oppfordret hun unge jenter til å tro på seg selv. Foto: Christophe Ena/ NTB

Ada Stolsmo Hegerberg ble kåret til Europas beste spiller i 2016. I 2018 vant hun den prestisjetunge gullballen, som hun også er nominert til i år. I takketalen for fire år siden sa hun: – Unge jenter, hele verden over: Vær så snill å tro på dere selv! Ha trua på dere selv!

– Det er vårt kall i det. Det er ikke bare å spille fotball lenger, det er rett og slett å bane vei. Bane vei for at fasilitetene skal være bra nok, for at jenter og kvinner skal bli tatt seriøst for den jobben de legger ned for å nå målene sine. Det økonomiske, det er så mye som fortsatt skal ta steg, sier Ada og utdyper videre:

– Jeg liker å se på det som at vi har et ansvar for å prestere godt, vise god fotball. Det er på en måte det beste svaret. Da gjelder det å trene, trene riktig, alltid være litt utenfor komfortsonen og virkelig gå på for å vise en attraktiv fotball da – slik at folk får opp øynene for det og slik at vi skaper en fanskare som følger oss jevnt gjennom sesongen.

Råder til å dyrke det man er god på

Nå er søstrene ute med barnebok nummer to, som handler om et fiktivt univers som er basert på søstrenes egen fotballoppvekst. De er også engasjert i sin egen fotballcamp for unge spillere og forteller at de der jobber med å bygge selvtillit hos 14-15-åringene som deltar.

Til andre unge jenter har de følgende tips.

– Det er veldig viktig å vite hva man er god på. Jeg tenker at vi får så mye tilbakemeldinger på at vi må bli bedre på det og det. Men først så er det viktig å finne ut hva er dine kvaliteter, som du kan bare jobbe, jobbe, jobbe med. Jeg har veldig troa på å dyrke det man er god på, for å bli sylskarp på det rett og slett, forteller Ada.

Hun har også klare råd for hva som skal til for å holde på motivasjonen, også når det butter i mot.

– Jeg tror vi alle dager har drittdager. Jeg skal helt ærlig si at å være fotballspiller, det møter på mange utfordringer. Du møter på mange utfordringer fordi man er kvinne, jente, i en veldig mannsdominert idrett som fotball.

Da er det noen ting som er ekstra viktig, ifølge fotballspilleren.

– Det er viktig å vite hvem man er, hvilke verdier man står for og hvor man vil gå hen - slik at man hele tida har litt kortsiktige og langsiktige mål. For det kommer til å komme utfordringer på veien, men det er jækla lærerikt også. Så vi må ikke få panikk når man kommer i forskjellige utfordringer, man må stå i dem og ta læring av det. Og så har du enda mer erfaring.

– Trente på oss selvtillit

Storesøster Andrine forteller at det er viktig å bygge på sin egen selvtillit.

SELVTILLIT: Andrine Hegerberg forteller at de alltid har trent hardt og at de da også trente på seg selvtillit. Foto: Knut Erik Skistad/ God morgen Norge

– Jeg har utrolig respekt for den yngre generasjonen. for det er en reflektert gjeng. Men da vi var på den alderen der, så trente vi på oss ganske mye selvtillit. Selvtilliten kom fra at vi gjorde grundig arbeid. Vi var ikke redde for å presse oss, vi kjente oss selv og visste hva vi kunne.

Hun forteller at de alltid ga det lille ekstra for å bli best.

– Vi trente steinhardt fysisk for å alltid være bedre forberedt enn resten, og da resten ble slitne – da hadde vi et ekstra gir. Det å tørre å pushe seg selv, og teste grensene sine, det får man utrolig mye igjen for. Man blir trygg på seg selv i form av at jeg har gjort det her, jeg kan det her og jeg vet hva jeg skal gjøre, avslutter Häcken-spilleren.