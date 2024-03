Absurde scener i NM-finale – Follestad har aldri sett lignende

Dramaet utspilte seg i kvinnenes NM-finale mellom Lillehammer og Stavanger Oilers.

Kampen ble blåst av.

Idet sluttsignalet gikk, spratt Lillehammer gullkonfettien. En av spillerne brølte «oh my god!» under jubelscenene – før det plutselig ble lest opp en merkverdig melding av speakeren.

«Dommerne sier at det gjenstår fire sekunder».

Grunnen var at det ble dømt til å være icing i forkant.

TV 2s ishockey-ekspert Erik Follestad satt rystet hjemme i sofaen og fulgte med.

– Det virker som verken dommerne eller noen av lagene klarer å skjønne at det ikke er icing. Det var helt absurd å se på, sier han.

Ettersom Stephanie Gerads satt utvist for Lillehammer da pucken ble spilt over isen, skulle det ikke blitt dømt icing.

Det gjelder nemlig ikke for lag som spiller i undertall.

ABSURD: Her begynner det å gå opp for enkelte av spillerne hva som er i ferd med å skje. Foto: TV 2 Play

Likevel kom kampen i gang igjen.

– Lillehammer burde vært fly forbannet. Jeg tror ikke de skjønte hva som skjedde. Det er helt absurd. Jeg har aldri sett noe lignende, kommenterer Follestad.

Heldigvis for Lillehammers del holdt de Oilers unna de siste sekundene.

Dermed kunne de sprette det de hadde igjen av konfettien og feire NM-gull for andre gang.

– Helt ærlig bryr jeg meg ikke så mye nå. Vi vant, og det er det som betyr noe, sier trener Isaac Hans Karl Palmgren til TV 2 i seiersrus.

Matchvinner Ida Haave er i skyene etter å ha tatt kongepokalen.

– Det er veldig deilig. Vi har jobbet hardt hele sesongen. Jeg er veldig stolt av alle sammen, sier hun.

EUFORI: Heldigvis for Lillehammer fikk gullfeiringen fortsette. Foto: Alexander Henningsen / Olympiaparken

Dommerne ønsket ikke å kommentere situasjonen.