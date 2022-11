– Absolutt mulighet for seier

TROR PÅ SEIER: Ole Mossin Olesen mener det er reelle muligheter for at Norge tar skalpen på stormakten Finland i gruppespillet siste kamp. Foto: Per Wiklund / BILDBYRÅN

Kampen mot Finland kan du se på TV 2 Sport 1 fra klokken 17.50.

Norge ligger i skrivende stund på sisteplass i gruppe A, etter uavgjort mot vertsnasjonen Sveits (4-4) og tap i den påfølgende kampen mot Slovakia (7-6) til tross for å ha ledet 3-0.

I kveld står stormakten Finland på motsatt banehalvdel til en kamp Norge må vinne. Dersom Norge taper mot Finland, må Norge sannsynligvis måtte slå Danmark i mellomspillet i kamp om VM-kvartfinalen.

Ole Mossin Olesen mener Norge har et reelt håp mot finnene.

– Jeg har vært med i mange år nå, og det finske landslaget består av noen eldre spillere, men også mange unge spillere som ikke er så vant til å vinne. Så vi har absolutt en mulighet til å vinne i dag, sier Olesen.

Finland fikk kjørt seg mot Sveits og tapte 7-5. Mossin ser ingen grunn til hvorfor Norge ikke skal kunne være i stand til å beseire finnene.

– Sveits kjørte over Finland og vant med mange baller, så at vi skal kunne gjøre det samme i dag er ingen umulighet, sier Olesen.

Til tross for at Norge kun står med ett poeng - og sisteplass - i gruppespillet, har Olesen ikke gitt opp håpet videre spill. Norge kan, selv med tap i kveldens kamp, komme til mellomspillet hvor Danmark står for tur i morgen.

– Jeg sier ikke at Danmark er et dårlig lag, men det er et lag vi bør slå. Gjør vi det, stiller vi oss mot Sverige i kvartfinalen, og der har vi noe å revansjere, sier Olesen.

Olesen oppsummerer Norges første to kamper slik:

– I åpningskampen mot Sveits hadde de oss omtrent hele kampen, men vi klarte å komme tilbake og gjorde 4-4, og vi er egentlig nærmere 5-4 enn det de er. Selv om resultatet i seg selv er fantastisk, føler vi det var synd at vi ikke vant den kampen, sier Olesen.

Kampen mot Slovakia startet særdeles bra, og Norge ledet 3-0. Men så raknet det fullstendig.

– Vi går ned både i kapasitet og innsats, og gjør en veldig dårlig match. Vi gjør noen endringer i tredje periode og klarer å hente oss litt inn igjen, men vi ryker likevel, sier Olesen.