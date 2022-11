Aanes og Berge fratrer som landslagstrenere etter uenigheter med utøverne

Fritz Aanes (44) og Stig-André Berge (39) slutter på brytelandslaget med umiddelbar virkning.

De skulle egentlig trene landslaget til etter Paris-OL i 2024.

– Det blir vanskelig å videreføre den jobben som er påbegynt når vi og utøverne står så langt fra hverandre. Det handler om vår filosofi og vårt system som vi tror på, og det kommer vi ikke til å vike fra, sier Aanes og Berge i en pressemelding.

Videre opplyses det at de fristilles fra sine kontrakter torsdag og bryteforbundet skal i dialog med den enkelte for å se hvordan man kan benytte seg av deres kompetanse fremover.

FERDIG: Stig-André Berge gikk fra å være utøver på bytelandslaget til en trenerrolle i 2021. Nå gir han seg på landslaget. Foto: Javad Parsa / NTB

«Som en del av evalueringsarbeidet har Norges Bryteforbund vært forberedt på at dette kunne bli utfallet, og derfor har forbundet og Olympiatoppen jobbet fram ulike alternativer som nå vurderes», står det i uttalelsen.

Aanes og Berge har ikke svart TV 2s henvendelser torsdag.

AVSLUTTER KONTRAKTEN: Stig André Berge (t.v.) og Fritz Aanes slutter som brytetrenere to år før OL i Paris. Foto: Ali Zare / NTB

Kritikk mot egne utøvere

Aanes har vært trener på landslaget siden 2017. Berge ble trener etter at han la opp som utøver like etter VM i Oslo i 2021.

I et intervju med NRK etter bryte-VM i september gikk Aanes hardt ut mot landslagsutøverne. Ingen av de norske herrebryterne var i nærheten av VM-medalje i Beograd.

– I forkant hadde jeg ingen forventninger, for vi har slitt med sykdom og skader. Men så må jeg også si at utøverne ikke har vært bra nok. De ikke har gjort jobben hundre prosent og bryting som nummer én, sa Aanes til NRK.

Landslagstrener Fritz Aanes under VM i bryting 2021 på Jordal Amfi. Foto: Terje Pedersen / NTB

Takker trenerne

I pressemeldingen takker generalsekretær Morten Sandnæs trenerne for jobben de har gjort.

– Norges Bryteforbund, Fritz og Stig-André skilles som gode venner, og ønsker hverandre alt godt for fremtiden. Norges Bryteforbund vil også takke de for alt det de har betydd for norsk bryting, både som utøvere, trenere og ambassadører sier Sandnæs.

Saken oppdateres!