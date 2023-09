AaFK-veteran ut mot snillisme i spillergruppen

IKKE RESIGNERT: Sten Grytebust mener at spillegruppen til AaFK er for snill. – Det handler om alt fra tjuvtriks som folk ikke ser på banen, til at vi setter tøffere krav til oss selv og til hverandre, sier han. Foto: Javad Parsa

– Vi har en ung spillergruppe, en litt for snill spillergruppe, er den klare meldingen fra 33-åringen.

– Vi må lære oss å bli litt mer menn, følger Sten Grytebust opp.

I solskinnet på Color Line stadion fredag formiddag forberedte Grytebust og lagkameratene seg til lørdagens hjemmekamp mot Stabæk.

Fem poeng skiller de to lagene nederst på tabellen, der AaFK ligger desidert sist med fattige elleve poeng etter 22 kamper.



– Utgangspunktet er at vi har for få poeng og at tiden renner fra oss om vi skal oppnå noe her. Dette er en desidert bunnkamp og det er masse som står på spill for begge lag. Vi må slippe ned skuldrene og gå ut på banen for å jakte tre poeng.

– Er det en følelse av at det er nå eller aldri?

– Det har vært slik i hver eneste kamp i det siste. Det begynner å bli lite tid igjen, så det skal helst starte i morgen, svarer han.

– Drittlei

AaFK har sluppet inn 51 mål i eliteserien denne sesongen og har ligget nederst på tabellen siden andre serierunde.

MOTBAKKE: Sten Grytebust er naturligvis ikke fornøyd med 11 poeng etter 22 kamper. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

Det har dermed vært et blytungt år for Grytebust og co - noe han ikke la skjul på i en utblåsning til TV 2 etter 1-3-tapet for Vålerenga sist.



– Det er vondt. Jeg sa i garderoben at jeg er drittlei av det her. Jeg er drittlei av å komme ut av pause og ha spilt en jevn kamp, men så pisser vi det bort med ett og to baklengsmål, sier Grytebust.

– Ja, vi skaper litt, men så lenge vi ikke scorer så blir det ikke spennende når det står 3-1. Ja, jeg har vært med lenge, men aldri stått i en situasjon der det har sett så tøft ut. Det er klart det er en utfordring for meg også, sa veteranen som kom tilbake til AaFK foran fjorårssesongen etter flere år som proff i Danmark.

Foran kampen mot Stabæk avviser keeperen - som er på utgående kontrakt - at de har resignert.

– Stemningen er selvsagt ikke bra når det går som det går, men vi prøver å holde humøret oppe og det er ingen splittelser i laget. Vi må derimot bli tøffere og sette høyere krav til oss selv og til hverandre. Vi er litt for snill.

– Savner du at noen går - i hermetegn - litt mer amok i garderoben?

SJEFEN: Snittalderen er på vei ned og antall lokale spillere på vei opp. Men mye skal til for at Christian Johnsen og AaFK ikke spiller i OBOS-ligaen neste sesong. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Først og fremst så skal man gjøre det på banen. Du ser at det er noen som har utviklet seg på den biten, men det er mange som ikke har stått i denne situasjonen før og som lærer av det. Og så er fotballen veldig forskjellig fra det den var for noen år siden. Det er også typene. Men man skal opptre som mannfolk i denne situasjonen og man skal våge å si ifra. Så får vi som er litt oppe i årene og som er litt eldre gå foran som et godt eksempel, svarer Grytebust.

Endrer spillerstallen

Han har hatt tre forskjellige trenere denne sesongen. Men verken Lars Arne Nilsen, Marius Bøe eller Christian Johnsen har fått sving på sakene.

Snittalderen på startelleveren var imidlertid mer enn to år lavere mot Vålerenga sist helg sammenlignet med da AaFK spilte mot Stabæk i mai (fra 26,8 til 24,4).

Og på Intility arena hadde de oransje seks lokale spillere på banen i løpet av kampen.

– Vi har ikke vært dyktige nok og det handler om kvalitet. Vi har vunnet cornerstatistikken seks kamper på rad og har prestert nok offensivt til å score mer mål. Samtidig er vi for dårlig i egen boks. Vi spiller relativt bra mellom de to 16-meterne, men vi trenger enda mer punch i begge boksene. Dette er ting vi må jobbe mer med over tid, sier Christian Johnsen.

Mot Stabæk er trolig David Fällmann, Kristoffer Ødemarksbakken og Tobias Klysner uaktuelle på grunn av skader.

Nikolai Hopland er tilbake for fullt etter sykdom og erstatter kapteinen i midtforsvaret, i tillegg tyder mye på at både Haakon Hammer (ute med karantene sist) og Moctar Diop starter.

– Vi må våge å stå høyt mot Stabæk og vise at dette er vår hjemmebane. Det blir viktig å få en god start på kampen og at vi kommer foran, i stedet for et tidlig mål imot og bli tvunget til å jakte, sier Grytebust.