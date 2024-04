AaFK-spiller om egen klubb: – Føler meg dårlig behandlet

Lørdag avslørte TV 2 at Fredrikstad hadde lagt inn et bud på midtbanespilleren.



I dag bekreftet styreleder i Aalesund, Gunnar Haagensen, overfor Sunnmørsposten at klubben har avslått tilbudet.

– Så det er ikke så interessant å selge til Fredrikstad, ble han spurt.

– Nei, ikke til plankebyen. Det tror jeg ikke han heller synes er bra, hevdet Haagensen overfor lokalavisen.

Det er en uttalelse Markus Karlsbakk reagerer på. Nå tar han bladet fra munnen.

– Jeg føler meg dårlig behandlet og synes det er spesielt at en styreleder jeg aldri har pratet med tillegger meg noen tanker og følelser som ikke stemmer, sier han til TV 2.

Styreleder Haagensen erkjenner overfor TV 2 at han kanskje ikke hadde helt grunnlag for å hevde at Karlsbakk ikke ønsket seg til FFK.

– Poenget mitt er at vi ønsker å selge han til en europeisk klubb. Vi mener at Markus fortjener enn større overgang enn dette om han først skal skifte klubb, sier Haagensen.

SVARER: Styreleder Gunnar Haagensen. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Man mister tillit

Selv bemerker Markus Karlsbakk at han ikke ønsker å framstå som sur og bitter for at Aalesund ikke ønsker å selge ham.

Men det er prosessen fram dit, som irriterer han.

Ifølge TV 2s opplysninger startet det hele med at Fredrikstad viste interesse for en annen Aalesund-spiller. I denne forbindelse ble Markus Karlsbakk spilt opp som et alternativ.

Ifølge Karlsbakks agent, Krister Gundersen, kom Aalesund med et priskrav.

TV 2 får opplyst at det var på fire millioner kroner umiddelbart, i tillegg til én million kroner i bonuser.

Gundersen vil ikke kommentere summene, men ifølge han innfridde Fredrikstad priskravet som ble satt for Karlsbakk.

– Når AaFK får bud tilsvarende priskrav og Markus får tillatelse til å prate med klubb er det åpenbart at spiller får en forventning om at en overgang er nært forestående. Markus fikk et veldig godt inntrykk av både FFK og trener Mikkjal og hadde derfor et sterkt ønske om å signere for klubben, sier Gundersen.

Men ifølge han ville AaFK likevel ikke godta FFK-budet.

– Jeg er svært overrasket over AaFK og deres behandling av spiller – og også FFK – i denne saken. Prosessen har vært uprofesjonelt håndtert og man mister tillit til klubben hvor vi representerer flere spillere, sier Gundersen til TV 2.

– Han har ingen fullmakt!

TV 2 får opplyst at det er sportssjef Bjørn Erik Melland som har ledet prosessen inn mot Fredrikstad fra Aalesunds side.

– Feilen er at Bjørn Erik ikke har gått ut tidligere og sagt at Markus Karlsbakk ikke er til salgs, sier styreleder Gunnar Haagensen.

– Stemmer det at Fredrikstad innfridde deres opprinnelige krav?

– Hvis spilleren sier så, så er det sikkert tilfelle. Men Bjørn Erik Melland har ingen fullmakt til det. Det er styret som tar den avgjørelsen. Mellands jobb er å skaffe oss best mulige tilbud som vi tar stilling til, sier Haagensen.

Selv hevder Bjørn Erik Melland at Aalesund hele tiden hevdet et par betingelser måtte innfris for at man skulle si endelig ja til å selge Karlsbakk.

– Det var en forutsetning at vi skulle komme sportslig styrket ut av det. Når vi da kom til lørdag, det var to dager igjen til seriestart og fire dager igjen til vinduet stengte, så følte vi det var riktig å beslutte at Markus blir hos oss, sier Melland.

Ålesund 20230903. Aalesunds Håkon Hammer (th) og sportslig leder Bjørn Erik Melland etter eliteseriekampen i fotball mellom Aalesund og Lillestrøm på Color Line Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Styrelederen sier du ikke har fullmakt til å forhandle fram en avtale?

– Dette er ting vi diskuterer jevnlig. Dette er ikke noe problem. Vi er flere involvert i prosessen, sier han.

– Utad kan det virke som om styret har overkjørt deg?

– Nei, jeg har aldri akseptert et salg. Det er en beslutning vi har tatt i lag, sier Melland.

Selv mener Markus Karlsbakk at det aldri har vært en forutsetning at spillere skulle komme inn.

– Jeg har hatt flere gode samtaler med AaFK i løpet av vinteren hvor jeg har gitt klart uttrykk for hva jeg ønsker av flere ulike grunner. Og det har blitt gitt en lovnad om «dersom det riktige budet kom, skulle det godtas, uavhengig av spillere inn» Når forhandlingene hadde kommet så langt, var dette noe min agent, Fredrikstad og jeg var klar på at kom til å gå gjennom, sier han.



Reagerer sterkt

I TV 2s ferske Eliteserie-podkast Spiss Vinkel blir Karlsbakk-sagaen tema.

Der reagerer Yaw Amankwah sterkt på historien han blir fortalt:

Intervjuet med Karlsbakk ble gjort etter innspilling, men dommen fra Amankwah er vel så nådeløs.

– Gitt at hans versjon stemmer, så synes jeg dette høres useriøst og amatørmessig ut. Han sier at han føler seg dårlig behandlet. Han har blitt dårlig behandlet, sier Yaw Amankwah.

– Noe må ha gått galt fra styreleder til sportssjef og deretter til spiller, sier TV 2s fotballekspert.

Han forstår frustrasjonen fra Markus Karlsbakk.

– Det er en spesiell prosess å stå i når det begynner å dra seg til mot en overgang. Det er flytting, i noen tilfeller kan det være familie og sånne ting. Dette virker å ha vært en veldig unødvendig sak, sier Amankwah.

Selv sportssjef Melland har forståelse for Karlsbakks frustrasjon.

– Det har jeg. Samtidig er jeg trygg på at han plukker opp hansken, presterer godt for oss og tar det neste steget senere, sier han.