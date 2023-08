57 ble rammet av magesjau: – Det er russisk rulett

SLAPP UNNA: Casper Stornes, Vetle Bergsvik Thorn (bak), Lotte Miller og Solveig Løvseth deltok på miksstafetten under VM-runden i triatlon i Sunderland, England i slutten av juli. Foto: Will Matthews

– Ingen av oss ble rammet, men vi har mange kollegaer som ble fikk det etter det individuelle triatlon-løpet. Det er veldig beklagelig at folk ble syke, sier triatlet Lotte Miller til TV 2.

Miller var sammen med Solveig Løvseth, Vetle Bergsvik Thorn og Casper Stornes på plass i forrige uke for å delta på miksstafett i VM-runden i Sunderland, England.

Der ble minst 57 deltakere sjuk med magevirus etter konkurransene ifølge The Guardian. Over 2000 deltok i arrangementet.

Den 26. juli, tre dager før arrangementet, tok miljøbyrået prøver av vannkvaliteten. De skal ha vist at E.coli-bakteriene var 39 ganger høyere enn målinger tatt i juni.

Imidlertid sier British Triathlon at byråets prøvetakinger ikke ble publisert før etter helgas arrangementer, og sier at det var utenfor vannet der konkurransene fant sted. British Triathlon sier at deres egne testresultater var godkjent.

Miller sier at hun stoler på at konkurransene ble gjennomført under godkjente og trygge forhold.

– Når man holder på utendørs, skal det ikke mye til som gjør at dette kan skje. Vi opplever mye i løpet av en sesong at folk får magetrøbbel, selv om vannet gir fine resultater.

– Det er litt russisk rulett, sier Miller.

– Kaos

27-åringen har snakket med noen andre triatleter om utbruddet. Hun forteller at det er delte meninger om arrangøren har gjort noe feil, eller om det er utenfor deres hender.

Miller forklarer at E.coli-bakterier i vann som triatleter konkurrerer i kan oppstå selv om målingene viser det motsatte. Flere faktorer kan spille inn, for eksempel høye strømminger i vannet eller mye regn rett før konkurransen.

Dermed kan man ikke helgardere seg i å konkurrere i helt rent vann.

– Å være i vannet er ikke farlig, men det er når man får det inn i munnen og systemet at det kan slå til. Man må prøve å holde munnen stengt og puste slik at man ikke svelger litervis med vann, sier Miller og legger til:

– Men det er lettere sagt enn gjort når det er mange utøvere og mye kaos i vannet samtidig.

– En risiko

27-åringen forteller at hun ikke tenker på at hun kanskje kan bli sjuk før en konkurranse, på lik linje som at ting kan skje under løpe- eller sykkel-delen.

– Det er en risiko, men man kan også brekke bein og armer når man sykler. Man kan gjerne si at det er uforsvarlig å ha en løype som er utfordrende om man vet det kommer regn, men da må man bare sykle etter forholdene.

Som følge av det kraftige sykdomsfallet har det britiske triatlonforbundet nå bedt om å få fastslå årsaken, da forbundet ikke kjente til testresultatene før etter arrangementet, skriver The Guardian.



Gledelig resultat

Foruten at flere ble rammet av magesjau mener Miller at det har vært ei fin helg for de norske utøverne. De kom på tredjeplass og på pallen under miksstafetten.

– Vi kom ut av denne helgen med god erfaring og medalje for aller første gang på stafetten. Det hadde vi også håpet på i en krevende løype med forhold vi liker, som vind og at det var kaldt.



FORNØYD, TROSS: Magesjau for flere. Lotte Miller mener de norske gjorde godt ut av seg i VM-runden i Sunderland. Foto: David Goldman

Søndagens konkurranse ga maks poeng i OL-kvalifiseringen, og pallplassen i Sunderland var av den grunn viktig sett med norske øyne.



– Vi er veldig fornøyd, så det er trist at fokuset blir på magesjau istedenfor det sportslige.

Nå er Miller og de andre norske på plass i Paris, hvor sommer-OL skal arrangeres neste år. Om knappe to uker skal de delta i et test-event før de olympiske leker.

Lykkes mikslaget der, er de nærmest sikret å bli kvalifisert til konkurransen under OL.

– Jeg håper vi blir topp fem på stafetten. Gjør vi det er vi rimelig trygge, vil jeg si.