18-årig juvel: Nygift og klar for drømmeovergang

STORTALENT: Vitor Roque er et av Brasils største fremtidshåp. Fremover skal han spille for Barcelona. Foto: Fernando Vergara / AP / NTB

Vitor Roque lander i Barcelona onsdag, melder spanske AS.

Først ble det sagt at brasilianeren skulle slutte seg til klubben neste sesong, men overgangen skal ha blitt fremskyndet.

Han ankommer sannsynligvis med konen Dayana Lins Roque. Paret har de to siste månedene delt flittig fra frieri og bryllup på Instagram, og nå venter et nytt liv i Spania.

– Kaos, skrev Dayana til en story av flyttelasset denne uken.

Ifølge Transfermarkt koster Roque rundt 450 millioner kroner. Utkjøpsklausulen, som alle spanske klubber er lovpålagt å ha, er satt til 500 millioner euro – mer enn fem milliarder kroner.

– Utrolig sterk

Leo Doria, som driver nettstedet «Heia Brasil», forteller om en spiller med et stort potensial.

Fakta: Vitor Roque Født: 28. februar 2005 Nasjon: Brasil Høyde: 172 cm Posisjon: Spiss Kommende klubb: Barcelona Kjøpt for: 40 mill. euro (450 mill. kroner) Utkjøpsklausul: 500 mill. euro (5,6 milliarder kroner) Tidligere klubber: Cruzeiro, Athletico Paranaense A-landskamper / mål: 1 / 0 Kilder: Transfermarkt og Barcelonas nettsider

På ett felt skiller Roque seg gjerne litt ut fra andre tenåringer som flytter til Europa.

– Han er utrolig sterk for å være 18 år, og i tillegg veldig rask, forteller Doria.

– Når unge spillere reiser fra Brasil, må de ofte gå gjennom et program for å få mer muskelmasse og bli sterkere fysisk. Vitor Roque skal nok gjennom et sånt program han òg, men det kommer sannsynligvis til å gå mye lettere. Det er stor forskjell på ham og Vinícius Júnior fra da han dro til Spania, bemerker norsk-brasilianeren.

Doria understreker at det ikke er noen garanti for at tenåringen slår til i Europa, men ser ikke bort fra at Roque kan nå samme nivå som for eksempel Vinícius.

SUPERSTJERNE: Vinícius Júnior er regnet som en av verdens beste spillere. Også han var bare 18 år da han flyttet fra Brasil for spill i spansk toppfotball. Foto: Isabel Infantes / Reuters / NTB

Han blir imidlertid overrasket hvis Roque tar LaLiga med storm fra første spark på ballen.

– Jeg vil tro at han kanskje den første sesongen skal få litt erfaring og bli bedre kjent med lagkameratene sine, og at han forhåpentligvis neste sesong kan få en litt mer fast plass, spekulerer Doria.

Av fotballnettstedet Goal sammenlignes 18-åringen med Sergio Agüero som spillertype.

Suárez-kobling

Selv lar unggutten seg begeistre av en uruguayansk superspiss med fortid i Barcelona.

Spanske Sport beskriver ham som «den brasilianske Luis Suárez». På spørsmål fra avisen om han ser noen likheter, svarer Roque:

– Ja, jeg tror det. Det er en stor likhet. Både Luis Suárez og jeg bruker fysikken når vi spiller, og vi har også noe til felles når det kommer til avslutninger og at vi liker å score mål.

SPISSJUVEL: Vitor Roque har rukket å spille 81 kamper for Athletico Paranaense. På dem har han scoret 28 mål. Foto: Juan Karita / AP / NTB

I Spania må nok Vitor Roque tåle å bli sammenlignet og veid opp mot en landsmann.

Får rival

Real Madrid har sikret seg stjerneskuddet Endrick, som flytter til hovedstaden når han fyller 18 år i sommer.

GIGATALENT: Endrick hentes fra Palmeiras til Real Madrid. Avtalen ble klar for et år siden, men Endrick flytter først til Spania når han fyller 18 år til sommeren. Foto: Cris Mattos / Reuters / NTB

– Det er to av de største talentene man snakker om i Brasil, sier Doria.

– Det er ikke spesielt at de to kjøper de spillerne, men det er spesielt at de kommer nesten samtidig. Og så er min mening at det er bedre for unge brasilianske spillere å gå til spansk fotball enn engelsk fotball, fortsetter han.

