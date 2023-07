17-åring overrasket i debuten: – Var ganske nervøs

Med den erfarne midtstopperen Stefan Strandberg ute med smårusk for Vålerenga før søndagens kamp mot Tromsø, fikk 17-åringen Aleksander Hammer Kjelsen sin debut i startelleveren i Eliteserien.



Sammen med Leonard Zuta utgjorde 17-åringen midtstopperparet som sto imot alt det hjemmelaget hadde å by på.

– Det var selvfølgelig veldig kult. Jeg har jobbet veldig lenge for det og det at klubben viser meg den tilliten var veldig stort. Jeg setter pris på det, sier Hammer Kjelsen.

Midtstopperen, som har vært i klubben siden han har var 15 år gammel, innrømmer at det var litt spenning før kampstart.

– Det var greit å få gjennomført den første kampen. Jeg var ganske nervøs før start, men prøvde å ha fokus på arbeidsoppgavene mine.

Skryt av ekspertene

17-åringen viste at det var verdt å gi ham tilliten i forsvaret sammen med Zuta. Bærumsgutten forteller at de hadde analysert hjemmelaget godt før kampen, så han viste hva som ville møte dem.

Midtstopperen var fornøyd med egen innsats på banen, selv om han påpeker at det alltid er forbedring å hente.

– Jeg synes jeg og Zuta har en fin tone og han har mye erfaring. Det blir litt annerledes når vi ikke har spilt så mye sammen, men det gikk greit, sier Hammer Kjelsen.



Under kampen mot Tromsø, var ekspertene i FotballXtra imponert over at Vålerenga-forsvaret klarte å holde nullen med to ferske midtstopperen som styrte bak i banen.

– De har forsvart seg bra på en tøff bortebane. Med to helt nye stoppere og to Eliteserie-debutanter, sa Amund Lutnæs i FotballXtra-studioet.

Hammer Kjelsen setter pris på at den jobben han gjør blir lagt merke til.



– Det er selvfølgelig gøy at folk synes at det jeg gjør er positivt. Det gir meg motivasjon til å stå på videre, sier 17-åringen.



– Klar uansett

Tidligere i år fikk midtstopperen sin første kamp fra start for Oslo-klubben under møte med Stjørdals-Blink i den fjerde runden av NM. Da scoret også midtstopperen, da han headet inn sitt første mål for klubben.

– Det var gøy, og det var den første offisielle starten min. Det bygger selvtillit, sier Hammer Kjelsen.

Også 17-åringen Filip Thorvaldsen har fått debuten i Eliteserien denne sesongen. Vålerenga-trener, Jan Frode Nornes, var godt fornøyd med de to unge spillerne etter søndagens kamp.

DEBUTEN: Tromsøs Maï Traoré og Vålerengas Aleksander Hammer Kjelsen under søndagens kamp på Romssa Arena. Foto: Christoffer Andersen

– Det viser at det gror godt i Vålerenga med to 17-åringer som spiller såpass bra. Det viser at Vålerenga går en god fremtid i møte, sa Nornes etter kampen.



I konkurranse mot en erfaren Strandberg i Vålerenga- forsvaret, er 17-åringen klar på at han jobber for å kunne få mest mulig spilletid, men at det til syvende og sist er trenerne som tar avgjørelsen.

– Jeg prøver å gjøre mitt beste. Jeg er klar uansett, sier Hammer Kjelsen.